Muere la leyenda del jazz Nancy Wilson, a los 81 años
Viernes, 14 diciembre 2018

Nancy Wilson, una cantante estadounidense ganadora de premios Grammy que interpretó desde baladas de jazz hasta canciones pop durante una carrera que abarcó décadas, ha muerto a la edad de 81 años.

Su deceso ha tenido lugar el jueves en California, después de una larga enfermedad, informó su mánager Devra Hall Levy a medios estadounidenses.

Su mayor éxito, '(You Don't Know) How Glad I Am' de 1964, le valió un premio Grammy a la mejor canción de R&B. También ganó Grammy en 2005 y 2007.

Wilson dijo una vez que supo desde muy temprana edad lo que haría en la vida. «Siempre he cantado. Nunca he cuestionado qué es. Le agradezco a Dios por ello y simplemente lo hago», le dijo a NPR radio en 1994. Sus influencias musicales, contó, incluían a Nat 'King' Cole.