Muere Meat Loaf a los 74 años

Lo de 'Meat Loaf' (pastel de carne) era por su enorme corpulencia, sobre todo en sus inicios, cuando su primer disco, 'Bat Out of Hell', vendió millones de copias en 1977. Marvin Lee Aday (Texas, 1977) se entregaba sudoroso en sus actuaciones llevando el rock duro a unas dimensiones épicas que empezaban con las maravillosas portadas de sus discos, obra de dibujantes de cómics como Richard Corben y Bernie Wrightson. Su carrera no se entiende sin el compositor Jim Steinman, que falleció el año pasado. Steinman demostró su condición de todoterreno al escribir canciones para Bonnie Tyler, Celine Dion, Barry Manilow y hasta los góticos Sisters of Mercy. Pero sus fans y los de Meat Loaf le recuerdan por 'Bat Out of Hell' y su secuela de 1993, 'Bat Out of Hell II: Back into Hell', que contenía su canción más reproducida: 'I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)', un baladón de 12 minutos que fue número uno en 28 países. El videoclip, que mezclaba 'La Bella y la Bestia' y 'El fantasma de la ópera', fue dirigido por Michael Bay, el autor de 'Armageddon' y 'Pearl Harbor'.

Meat Loaf ha fallecido hoy a los 74 años en su casa, junto a su familia, según ha confirmado su agente al diario británico 'The Guardian'. «Sabemos cuánto significó para muchos y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso», ha dicho la familia en un comunicado. «Desde su corazón hasta vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!». Marvin Lee Aday fue un personaje excesivo y simpático en el rock de los 80 y 90, que con el tiempo acabó convertido en un showman para todos los públicos con una apreciable carrera como actor, su vocación inicial. Hijo de un padre alcohólico y ausente y de una madre que murió joven, en 1967 dejó Texas y se instaló en Los Ángeles tocando en grupos locales. Tres años más tarde se fue a Nueva York. Representó obras de Shakespeare en los parques y trabajó en musicales de Broadway como 'Hair' y 'The Rocky Horror Picture Show', en cuya versión cinematográfica también participó.

Vídeo. Videoclip de 'I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)'.

'Bat Out of Hell' (Murciélago fuera del infierno) era un disco concebido como una ópera rock y producido por el también cantante Todd Rundgren. Su tema 'Paradise By The Dashboard Light', en dueto con Ellen Foley, es el primer gran éxito de Meat Loaf, que imprime un aire teatral a sus actuaciones y cuida especialmente los videoclips. Vende 50 millones de copias (todavía es el álbum más vendido en el Reino Unido según el Libro Guinness de los Récords) y se convierte en una estrella planetaria. El single 'Dead Ringer For Love' junto a Cher en 1981 también es un pelotazo a nivel mundial. Solo entre 1987 y 1991 Meat Loaf dio 300 conciertos que agotaron las entradas. No está mal para un asmático que en alguna ocasión ha caído desplomado en el escenario y que con los años fue adelgazando y cuidando su salud. «El rock and Roll procede de los esclavos cantando góspel en los campos», recordaba. «Sus vidas eran un infierno y usaban la música para escapar de su cotidianidad. Eso es lo que debería hacer el rock: llevarte a un lugar mejor».

Desde su primera aparición a lomos de una moto con una chupa de cuero Perfecto en 'The Rocky Horror Show', Meat Loaf se convirtió en una presencia constante en el cine y la televisión. 'Maratón americano', 'Tonto el último', 'Roadie', 'Los tramposos de la loto', 'Fuera de límites', 'Wayne's World: ¡Qué desparrame', 'El charlatán', 'El club de la lucha' y 'Locos en Alabama', donde le dirigió Antonio Banderas, forman parte de su filmografía. Sus últimos trabajo fueron en series como 'Glee', 'Elementary' y 'Ghost Wars'. «Yo soy un actor, empecé como actor en Broadway haciendo 'Hair' y representando a Shakespeare en Central Park», recordaba el cantante, que fue la segunda opción de John Landis para el papel de Bluto en 'Desmadre a la americana si John Belushi decía que no.

Ampliar Meat Loaf se entregaba a tope en sus teatrales actuaciones.

Meat Loaf se casó en dos ocasiones. Su primera mujer, Leslie Aday, tenía una hija, la cantante Pearl Aday, de un matrimonio previo que el músico adoptó (Pearl está casada con Scott Ian, el guitarrista de la banda estadounidense de thrash metal Anthrax). También tuvieron otra hija, Amanda Aday, en la actualidad actriz. Tras divorciarse en 2001, Meat Loaf se casó seis años más tarde con Deborah Gillespie. El rockero protagonizó una polémica hace un par de años al afirmar que a Greta Thunberg «le habían lavado el cerebro» porque el cambio climático «no existe». El rockero hizo campaña por el republicano Mitt Romney en 2012 y trabajó con Donald Trump en 'El aprendiz' en 2010. Aseguró que había perdido conciertos por la política y que su presencia había sido censurada en programas de televisión después de que el diario 'USA Today' le incluyera en una lista de artistas republicanos. «Nunca he sido de derechas o izquierdas, y no estoy seguro de que esté en el centro», afirmaba. «Tengo muchas ideas de izquierdas y otras muchas de derechas y no sé donde me coloca eso. Me convierte en raro».

Vídeo. 'Paradise by the Dashboard Light'.

