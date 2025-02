Muere a los 59 años el rapero Coolio, autor de 'Gangsta's Paradise'

Iker Cortés Madrid Jueves, 29 de septiembre 2022, 10:09 | Actualizado 18:10h. Comenta Compartir

Coolio, el rapero que se hizo mundialmente conocido por 'Gangsta's Paradise', el tema de cabecera del largometraje 'Mentes peligrosas', falleció este miércoles por la noche a los 59 años de edad. Una vez más fue el portal TMZ quien dio la noticia en primicia. Lo hacía sin informar de la causa de su fallecimiento, pero sí que contaba que su muerte había sido «inesperada» y que se produjo cuando el músico se encontraba en casa de un amigo en Los Ángeles. Al parecer, fue al servicio y no volvió. Cuando la persona que estaba con él se acercó al excusado, se lo encontró tendido en el suelo, así que llamó a una ambulancia. Los paramédicos solo pudieron certificar su muerte. La Policía no halló drogas en la vivienda, así que se le practicará la autopsia para esclarecer las causas de la muerte. Eso sí, su representante ha explicado que los paramédicos creen que murió de un paro cardíaco.

Sin duda 'Gangsta's Paradise', escrita por Artis Leon Ivey Jr. -este era su verdadero nombre-, fue el gran éxito de este rapero nacido en Monessen, una pequeña y deprimida localidad ubicada en Pensilvania, en 1963. Tuvo una infancia ciertamente complicada. Prueba de ello es que no aprendió a leer hasta los doce años. Lo hizo gracias a un programa para chavales fundado por el músico de jazz Aaron Pelton. Tras graduarse en el instituto, comenzó a rapear, pero una vez grabó su primer sencillo 'Whatcha Gonna Do' (1987), su carrera parecía condenada al olvido al caer, como muchos de sus colegas, en la adicción al crack. Afortunadamente, consiguió superarlo y tras alistarse en el cuerpo de bomberos como voluntario, aprovechó la música para encauzar su vida y dar voz a los más desfavorecidos a través de sus letras.

Vídeo. 'Gansta's Paradise', de Coolio.

Lo hizo primero en el grupo Low Profile y poco después en The Maad Circle (ambos bajo la batuta de su mentor WC), para confeccionar finalmente su primer álbum en solitario, 'It Takes a Thief' (1994), que fue platino en Estados Unidos y recibió una nominación al Grammy por 'Fantastic Voyage' a mejor actuación de rap en solitario. Después llegaría 'Gansta's Paradise' (1995). Gran parte de la gracia de la canción que daba nombre al disco residía en el sample que atesoraba de 'Pastime Paradise', un tema de Stevie Wonder de donde salía la melodía principal. La otra gran aportación la hizo la sugerente voz de Larry Sanders, conocido como L.V., que se ocupaba de interpretar el estribillo. El videoclip, un 'enfrentamiento' entre Coolio y Michelle Pfeiffer, protagonista de esta película acerca de una de una ex infante de marina convertida en profesora, que se esfuerza por conectar con sus estudiantes en un colegio de un barrio marginal -muy conectada a la propia vida de Coolio-, llevó a que MTV apoyara con entusiasmo un tema que acabó convertido en uno de los mayores éxitos de aquel año.

La propia actriz se ha despedido de Coolio a través de sus redes sociales. «Se me rompe el corazón al enterarme del fallecimiento del talentoso Coolio. Una vida truncada demasiado pronto. Como algunos de ustedes sabrán, tuve la suerte de trabajar con él en 'Mentes peligrosas'. Ganó un Grammy por su brillante canción para la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito. Lo recuerdo siendo sobre todo un tipo amable. Treinta años después todavía me dan escalofríos cuando escucho la canción. Le mando amor y luz a su familia», se despedía Michelle Pfeiffer.

La canción fue número 1 del Billboard Hot 100 durante tres semanas y también alcanzó el top 1 en países como Reino Unido, Alemana, Francia, Italia, Irlanda o Australia. La canción, incluso, obtuvo un Grammy en la categoría de mejor actuación de rap en solitario en el año 1996, el único que obtuvo Coolio, nominado en otras cuatro ocasiones a grabación del año también por 'Gangsta's Paradise'; a mejor álbum de rap por el disco homónimo, nuevamente a mejor actuación de rap en solitario por '1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)', otro de sus grandes éxitos, y finalmente a mejor actuación vocal de R&B por un dúo o un grupo por 'Stomp'.

Su siguiente álbum, 'My Soul', publicado en 1997, también funcionó bien, alcanzando el disco de oro. Después publicó otros cinco álbumes entre 2001 y 2009 que ya no tuvieron mucha repercusión. Sin embargo, el éxito de ese 'Gangsta's Paradise' y del álbum le llevaron a colar dos canciones en la banda sonora de 'Space Jam' y le dieron la oportunidad de iniciar una carrera como actor con pequeños papeles en cine -llegó a aparecer en la terrible 'Batman y Robin', que protagonizó George Clooney- y televisión. El artista tenía seis hijos.