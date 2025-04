Muere a los 60 años Andy Fletcher, teclista y fundador de Depeche Mode

R. C. Madrid Jueves, 26 de mayo 2022 | Actualizado 27/05/2022 10:32h. Comenta Compartir

Andrew Fletcher, uno de los miembros fundadores de la banda Depeche Mode falleció este jueves a la edad de 60 años. La noticia la dio a conocer el propio grupo a través de sus redes sociales. Por el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del fallecimiento del músico, que ejercía de tecladista, bajista y hacía los coros del grupo. «Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo y compañero de banda, Andy 'Fletch' Fletcher», anunció la banda.

El mayor de cuatro hermanos, su familia se mudó a Nottingham cuando tenía dos años. Fue ahí donde conoció a Vince Clarke, futuro miembro de la banda. Primero fundaron el grupo No Romance in China, donde Fletcher tocaba el bajo. En 1980 conocen a Martin Gore y formaron la banda Composition of Sound, hasta la llegada de Dave Gahan, quien propuso el cambio de nombre a Depeche Mode, para convertirse en uno de los grupos de música electrónica más influyentes de la historia. Clarke dejó la banda en 1981 tras el lanzamiento del primer álbum, 'Speak & Spell'. En 1982, Alan Wilder se unió a la banda y se mantuvieron como cuarteto hasta 1995. A partir de ese año, Gahan, Gore y Fletcher continuaron como terceto.

«Tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta (cerveza) fría. Nuestros corazones están con su familia», termina el comunicado de Depeche Mode. Las causas de su deceso todavía son desconocidas, pues ni la banda, ni los miembros de la misma o su familia o representante de Fletcher han compartido esta información.

Además de ser la segunda voz del grupo, Fletcher era el bajista y sintetizador de la banda, tomando parte de todas sus producciones discográficas desde la fundación del grupo.

El rol de Fletcher en la banda siempre ha sido tema de debate entre sus seguidores. Es el único que no ha recibido un solo crédito de composición en ninguna de las canciones de Depeche Mode. Además, en épocas en que la banda no tuvo manager, Fletcher se encargó de sus temas legales, contables y monetarios. Reveló varias veces su interés por el lado más administrativo del negocio musical. En últimos años se convirtió en el portavoz de Depeche Mode.