'El madrileño', de C. Tangana, fue el disco más vendido en España en 2021 El 'streaming' supuso el pasado año el 85% del consumo de música y las ventas en el mercado físico crecieron un 10%

Antón Álvarez es C. Tangana.

I. Cortés Madrid Jueves, 20 de enero 2022, 18:06 | Actualizado 18:26h.

'El madrileño', el fantástico y ecléctico álbum de C. Tangana, fue el disco más solicitado el pasado año en España, tanto en formato físico como en 'streaming', y logró, a su vez, convertirse en el vinilo más vendido, según los datos que GfK ha recopilado para la asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y la entidad de gestión de los derechos de los productores (Agedi). A C. Tangana, le siguen Camilo, por 'Mis manos'; Dua Lipa, por 'Future Nostalgia'; Alejandro Sanz, al que le bastaron tres semanas del año para posicionar su 'Sanz' en cuarta posición, y Rauw Alejandro, que hace doblete en quinta y décima posición por 'Vice versa' y 'Afrodisíaco'. Precisamente, el puertorriqueño es quien domina la lista de las canciones más escuchadas de 2021. Su tema 'Todo de ti' logró el número uno y tiene otros seis singles en ese top 100.

Aitana logra posicionar su LP '11 razones' en el puesto lugar y Olivia Rodrigo coloca 'Sour' en la séptima posición. Detrás, reaparece una banda que llevaba tiempo sin firmar un larga duración: el 'Cada vez cadáver' de Fito y los Fitipaldis es el octavo álbum más escuchado de 2021. En cambio, Bad Bunny, el artista latino triunfador en las listas del año pasado, se conforma esta vez con el puesto noveno y undécimo por 'El Último tour del mundo' y 'YHLQMDLG', respectivamente.

Karol G ('KG0516'), Harry Styles ('Fine Line'), Dani Martín ('No, no vuelve'), Adele ('30'), Pablo Alborán ('Vértigo'), Ozuna ('Enoc'), Robe ('Meyéutica'), Vanesa Martín ('Siete veces sí') y Love of Lesbian ('Viaje épico hacia la nada') completan las veinte primeras posiciones.

Más allá del balance de los éxitos más sonados del año, el comunicado emitido por la asociación de productores también aclara qué peso tiene en estos momentos las plataformas digitales y el soporte físico en el consumo de la música. En 2021, el 'streaming' supuso el 85% del consumo de música de todo el año. De hecho, las suscripciones de pago ya suponen el 54% del consumo total del 'streaming' y por vez primera se superaron los 62.000 millones de escuchas en las plataformas digitales. Por otro lado, las ventas en soporte físico crecieron un 10% con respecto al pasado año, en gran medida porque se despacharon un 32% más de vinilos. Todo ello supone un crecimiento global de consumo de música de un 20% respecto al año anterior.