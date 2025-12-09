'Lux Tour' de Rosalía 2026: cuándo salen las entradas, preventa y precios La cantante catalana vuelve a los escenarios con una gira mundial

Irene Manzano Martes, 9 de diciembre 2025, 08:44

Con un público expectante por su vuelta a los escenarios tras tres años desde 'Motomami', los fanáticos de la cantante Rosalía por fin pudieron disfrutar de su nuevo disco 'Lux' el pasado 7 de noviembre. Y también era de esperar el anuncio de una nueva gira mundial dedicada a esta última obra.

Habrá ocho conciertos en España, el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi en Barcelona serán los lugares donde miles de personas disfrutarán del espectáculo que tenga preparado la artista en este nuevo 'tour', que promete sobre todo no dejar indiferente a nadie.

Estas son las fechas en España: En Madrid serán los días: 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril , coincidiendo con la Semana Santa.

En Barcelona también se celebrarán en el mes de abril los días 13, 15, 17 y 18.

¿Cuándo y dónde conseguir las entradas?

La venta general de entradas será el jueves 11 de diciembre en la página de 'Live Nation', la web de Ticketmaster o en El Corte Inglés. Este día, a las 10 horas saldrán las entradas para los dos primeros conciertos en Madrid y Barcelona. Para los otros conciertos restantes saldrán a partir de las 11 horas. La compra estará limitada a cuatro entradas por usuario.

Cómo acceder a la preventa

Habrá una preventa en Live Nation y para aquellos clientes del Banco Santander. A través de la página de Santander SMusic, la preventa se abrirá este martes 9 de diciembre.

Para ser uno de los afortunados que podrá acceder a la primera preventa de entradas, hay que seguir unos sencillos pasos:

- Primero debes acceder a la página web oficial de Rosalía y acceder a la preventa Artist Presale.

- Tras registrarse en en la página web y seleccionar las fechas de los conciertos a los que quieres acudir, te llegará un mail con un confirmando el registro e indicándote que debes mantenerte atento al código y a la página web que se te enviarán a tu correo para poder acceder a la preventa que arrancará este 9 de diciembre a las 10:00 horas.

- Hay que destacar que, por cada fecha, se enviará un código y un enlace diferente.

A su vez, arrancará la preventa para clientes del Banco Santander y para los usuarios registrados en LiveNation que comenzará el martes, 9 de diciembre a las 10:00 horas. Eso sí, habrá un límite de entradas, dos por persona, y serán nominativas.

¿Cuál será el precio?

Respecto al precio, todavía sigue siendo una incógnita porque la promotora no se ha pronunciado al respecto. Aunque se calcula que las entradas pueden llegar a los 100 euros de media.

La primera parada de Rosalía en este tour será en Francia el 16 de marzo y, después de recorrer Europa, también pasará por Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Las últimas fechas de este tour serán en septiembre.