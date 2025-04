Los legendarios enemigos Paul McCartney y Mick Jagger, juntos en el nuevo disco de los Stones

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 23 de febrero 2023, 18:12 Comenta Compartir

Los Rolling Stones preparan nuevo álbum y trae sorpresa. Uno de los dos Beatles que siguen vivos, Paul McCartney, participará en su sonido. No obstante, no habrá el esperado dúo entre Jagger, que ya juntado su voz con figuras como David Bowie, y el bajista de los Beatles, que lo ha hecho con estrellas como Michael Jackson. Sus registros no se medirán. Al menos por ahora. El exlíder de la mítica banda de Liverpool, ahora con 80 años y que en 2020 lanzó un álbum titulado 'McCartney III', ejecuta su instrumento predilecto en una pista, confirmó un representante de los Rolling Stones a CNN. A pesar de los rumores que insistían en que también se contaría con Ringo Starr, lo que sería simbólico tras la muerte del baterista de los Stones, Charlie Watts, en agosto de 2021, al parecer no está confirmado. Starr habría tenido problemas de salud últimamente.

Además que la participación del exBeatle, hay otros detalles de este álbum. Se sabe que el productor es Andrew Watt, que ha trabajado con Dua Lipa, Elton John o el mismo McCartney. También que la grabación de las canciones se comenzó hace varios años, tantos que la batería seguirá siendo de Watts., por lo que cualquier aparición de Starr sería anecdótica. La mayoría de los surcos se registraron en Los Ángeles. Otro dato es que ya ha comenzado la mezcla, según 'Variety', y que McCartney sólo aparece en uno de los surcos.

Paul McCartney, en California en 2022.

A pesar de que en la década de los sesenta los publicistas presentaban a los Rolling y a los Beatles como bandas antagonistas, en realidad sus miembros coincidían en garitos y conciertos en Reino Unido. También se visitaron ocasionalmente en el estudio, como hizo Jagger cuando los Beatles grabaron 'All you need is love' o Lennon en una de las filmaciones más emblemáticas de los Stones, que les diera el apodo de «satánicas majestades», durante el vídeo de 'Sympathy for the devil' ('Simpatía por el diablo'). Lennon y McCartney hicieron los coros en otro tema de sus competidores, 'We love you', y años después Richards tocaría el bajo en un surco de Lennon y Yoko Ono. Sin embargo, McCartney no mantuvo amistad con ninguno de aquellos músicos y siempre, incluso en tiempos recientes, se expresó de los Stones de forma despectiva. Era un enemigo legendario.

Con los sobrevivientes de estas agrupaciones de leyenda ya octogenarios, y con seis décadas de giras y promociones, la música vuelve a imponerse al relato. Y McCartney, que no pudo firmar la paz con Lennon por su muerte prematura al ser asesinado en 1980, parece dispuesto a hacerlo ahora con otros rivales. Los Stones siguen en la carretera, sin parar, y aunque los Beatles se disolvió en 1970 sigue encontrando formas de proseguir su historia. Este disco es un capítulo nuevo para ambos.