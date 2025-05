Justin Bieber cancela su gira mundial por problemas de salud

s.r. Miércoles, 7 de septiembre 2022, 09:58 | Actualizado 10:05h. Comenta Compartir

Justin Bieber ha cancelado el resto de su gira mundial 'Justice World Tour' por problemas de salud. El cantautor canadiense ha sufrido una recaída de la enfermedad que padece, el síndrome Ramsay-Hunt, una dolencia que le paraliza la mitad del rostro y que le fue diagnosticada a principios de este año.

Bieber, que ya se vio obligado a posponer su gira en el mes de junio, ha compartido ahora un comunicado a través de Instagram en el que anuncia que «necesita tiempo para descansar».

El cantante ha realizado seis conciertos en Europa este año, pero le han pasado factura. «Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía al público de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar.», reza el comunicado compartido a través de las redes sociales.