El jazz que sacude la escena nocturna

Doménico Chiappe Madrid Domingo, 24 de abril 2022, 00:33

Hace unas semanas, el pianista que llena de jazz las 'jam session' de los locales de Madrid cumplió 30 años. Juan Sebastián Vázquez nació en Vitoria y se mudó a la capital hace una década. En este tiempo ha sido músico residente del club Blue Note -cuyo cartel guarda en su cocina-, ha tocado en los principales festivales españoles como líder de su trío de jazz o como 'sideman' de artistas de variados estilos, a los que también les ha producido sus obras; ha publicado dos álbumes muy reconocidos en el circuito ('Lluvia de mayo' y 'Tribute') y en los últimos cuatro años ha compuesto los temas de lo que será su próximo disco, titulado '30', donde conjuga el jazz y la clásica.

Como pocos, tiene técnica y duende en grandes dosis y explora con sus disonancias géneros como neosoul, flamenco, rock e, incluso, bolero. «Han sido años muy intensos en mi vida musical», recapitula Vázquez, que calibra bien su oficio en el que toca con «centenares de bandas, con varios proyectos y sustituyéndonos unos a otros». «La inmediatez creativa que te solicitan cuando subes a un escenario puede hacerte perder el norte. Esta carrera es de fondo».

Lunes

9.00 horas. Me levanto y hago deporte. Todas las mañanas juego al pádel. Dos horas, un partido fuerte, aunque haya tenido un concierto la noche anterior y me haya acostado tarde.

11.00 horas. Después de ducharme me hago una tostada con pan de espelta, aceite navarro, tomate y un café colombiano con leche de avena. Cuando no cojo un avión o un tren, doy clases.

13.00 horas. Viene Paco King, un alumno que es rapero, uno de los fundadores de cultura hip hop de España y del Club de los Poetas Violentos (CPV). Está aprendiendo a tocar el piano para producir música. Durante una hora repasamos acordes, armonías, pequeños ejercicios de piano, escuchamos música.

18.00 horas. Me dedico a mi nuevo álbum, '30'. Parte de mi trabajo con el trío, pero ahora también incluyo un cuarteto de cuerdas, que lidera mi hermana Micaela. Hago los arreglos para que todos tengan sus momentos de protagonismo. Lo más potente es darle sentido a tu propuesta musical, que algo de ti trascienda. Vamos a comenzar a grabar el 26 de mayo.

Martes

13.00 horas. Voy al Mercado de la Cebada, que tengo al lado. Ir allí es sagrado. Yo cocino mucho. Para mí comer es muy importante. Visito los puestos de pescado. Me gusta ver el mar, los peces. Pienso qué puedo preparar con ellos. Hoy elijo un rodaballo. Después busco acelgas, una buena lechuga de Batavia y un buen tomate.

14.30 horas. Preparo el rodaballo al pil pil. Lo acompaño de una ensalada con queso de cabra malagueño muy rico. Me gusta mucho cocinar para mis amigos. Cuando no como fuera en reuniones de trabajo, pienso los platos. Hago una composición con verduras o arroces.

16.00 horas. A esta hora siempre termino de comer y vuelvo al trabajo. Preparo las canciones para la gira de Juanito Makandé. Saco los temas nuevos, recuerdo lo grabado y repaso el sonido. La semana que viene empezamos los ensayos generales para la gira. Hay veinte fechas confirmadas en siete meses, muchos festivales de verano.

«Esta noche damos en el escenario lo mejor que tenemos. Estas reuniones son muy potentes»

Miércoles

12.00 horas. Hablo con el ingeniero de sonido del estudio. Quiero que grabemos todos juntos, porque así surgen músicas e ideas nuevas. Antes hay que hacer una preproducción minuciosa. Tengo que ver muy bien la disposición de los músicos en el estudio y hacer un calendario de ensayos. Primero con el trío. Toco con Francisco López, 'Loque', al contrabajo, y Michael Olivera, en la batería.

12.40 horas. Le doy vueltas a uno de los temas de '30', para que los arreglos sean más bonitos.

16.15 horas. Viene a mi estudio, que tengo en casa, la cantante Adriana Proenza, para trabajar en su nuevo disco. Ella canta pop.

17.00 horas. Adriana y yo vamos al estudio Matilda, a grabar la batería de David Bao. Como productor, estoy en la sesión, controlo lo que quiero del tema. Mi formación es de jazz, pero toco de todo. Disfruto de jugar en otros estilos.

22.30 horas. Voy a El Junco, a abrir la jam de los miércoles, que es de neosoul, algo más moderno con gente más joven. Es la jam de Astrid Canales. Ella es muy especial, conectada con las músicas actuales a la vez que es violista clásica. La acompañamos Jesús Bachiller, Bao y yo. Con ellos estoy preparando un disco de neosoul, con invitados. Esta noche, en el escenario damos lo mejor que tenemos. Son reuniones muy potentes.

Jueves

01.00 horas. Termina la jam. Yo suelo recoger mi teclado. Charlo con la gente que asiste y con los otros músicos que han subido a escena. Me tomo un agua con gas. Hoy no me atrapa la noche. Regreso a casa.

10.30 horas. Después de mi entrenamiento de pádel, me dedico a los temas de '30'. No hay nada cerrado. Incluiré entre nueve y once canciones, una selección de unas veinticinco. Suelo componer cuando estoy de gira. Es como meditar, estoy siempre esperando ese momento.

17.30 horas. Hay una faceta que se está convirtiendo en un trabajo casi tan importante como componer, que es acompañar a la voz. Me siento muy libre cuando creo una sensación en la persona que canta. Ella puede tener una idea en la cabeza pero si toco algo diferente puede ser que la motive más. Es muy interesante acompañar repertorios diferentes. Por ejemplo, con Alana Sinkëy en su nuevo proyecto. La semana pasada dimos un concierto en Recoletos, y tocamos todo su repertorio. Fue muy especial.

Viernes

17.00 horas. Escucho el nuevo disco de Gerald Clayton, 'Bell of Sands'. Me inspira. Para mí escuchar música es un trabajo importante vinculado a la composición. Puedo escuchar el mismo tema varias veces cuando conecta con mi música.

17.50 horas. Toco encima de una de sus canciones e improviso encima.

Sábado

19.00 horas. A mi casa-estudio viene Astrid Canales. Estamos grabando un álbum de canción sudamericana, como 'Historia de un amor', la primera que hemos publicado y que puede verse en mi cuenta de Instagram, que es @juansebastianvazquez. Este álbum, que sacaremos pronto, se basa en primeras tomas. En esta sesión avanzamos mucho y grabamos cuatro temas.