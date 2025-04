Javier Camarena, una estrella del bel canto fuera de casa

Doménico Chiappe Madrid Domingo, 27 de noviembre 2022, 00:34 | Actualizado 12:42h. Comenta Compartir

Estrella del bel canto, el mexicano Javier Camarena debutó en 2004 y ha realizado bises en los teatros operísticos Metropolitan de Nueva York, Royal Opera House de Londres, Liceu de Barcelona o el Teatro Real de Madrid, entre otras grandes plazas. Nacido en Veracruz en 1976, este destacado tenor lírico ha representado obras de Rossini, Mozart, Verdi y Donizetti, al que dedica un álbum, editado este noviembre, con una selección de sus arias, llamado 'Signor Gaetano'. Para este disco, el segundo que edita como solista, realizó una investigación sobre este compositor italiano para incluir temas conocidos como 'Elixir de amor' o 'Don Pascuale', pero también otras obras olvidadas. «Vivió el parteaguas de los tenores, cuando se pasó de cantar en falsete que va de la ligereza hasta los sobreagudos, a hacerlo con la técnica que usamos ahora todos, con una expresión expansiva más grave. Como cantante y compositor Donizetti era un perfeccionista que sabía escribir para que la gente se emocionara, y estaba comprometido con el teatro». El año pasado Camarena ganó un premio concedido por la International Opera Awards, y ahora prepara una gira que le traerá en 2023 a España.

Lunes

06.00 horas. Lo primero que hago al levantarme es prepararme un café y sentarme al piano, entre tres y cuatro horas. Pero hago descansitos, me voy a la cocina y preparo algo para picotear. De repente, un sándwich o unas tostadas con mermelada.

09.50 horas. Tengo dos papeles nuevos, uno en el Liceu de Barcelona, donde participaré en 'Manon' de Jules Massenet; y otro en Montecarlo, con 'La traviata' de Giuseppe Verdi. Y cuando estoy estudiado una obra, que es casi todo el tiempo porque sigo aprendiendo mucho repertorio todavía, me concentro para poder almacenar tanta información en mi cabeza. Estudiar solfeo es muy teórico, un trabajo muy intelectual en el que leo la música, sonándola en mi mente. Después busco un pianista y practico. Debo memorizarla y tener una idea clara de cuál será mi interpretación. Ahora estoy terminando de aprenderme 'La traviata', que es una ópera que me encanta. La he escuchado con diferentes cantantes, grabadas y en vivo, y he cantado algunos extractos pero nunca el papel completo.

Martes

13.40 horas. Estoy en Bérgamo, Italia. Tengo un ensayo general de 'La favorita' de Gaetano Donizetti, porque participo en el festival de ópera que se celebra aquí en su honor. He suspendido de momento el estudio de las otras partituras. El viernes es la premier. Después de la primera función se relaja todo un poco. Ya no hay más ensayos ni la presión de aprender y memorizar movimientos y música. Pasada esta primera parte, intento descansar muchísimo. Es necesario para la mente y el cuerpo.

20.10 horas. Preparo la presentación de mi álbum 'Signor Gaetano', en homenaje a Donizetti. Quisimos que su lanzamiento fuera durante el festival. No lo había escuchado corrido hasta que lo subimos a las plataformas. Esperé a la hora cero y lo puse. Me emocioné mucho. Yo me enamoré de este compositor con 'Una furtiva lágrima' y el disco está pensado para gente que quiera disfrutar de la ópera genuina, hecha sobre todo con amor, respeto y devoción.

22.50 horas. Al final del día me pongo a ver alguna serie. Ahora toca 'The Office', con un humor muy americano. Antes ponía 'Friends' para dormirme. Hace años la vi completa de principio a fin, y hasta que la quitaron era mi serie para dormir. No duraba ni cinco minutos.

Miércoles

07.22 horas. Me preparo, mientras oigo un 'play list' de Spotify con géneros 'random', como una lista que se llama 'Esa me la sé', muy variada, con canciones conocidas. Pero quiero hacer una distinción entre escuchar, que es lo que hago cuando estudio, y oír, como ahora.

09.38 horas. Salgo a caminar. Es una constante en mi vida. Todos los días camino entre media hora y una hora, para mantener una buena condición física y estar activo. No es sin embargo una rutina, ni tengo una hora específica para salir. Varía mucho. En Bérgamo es muy bonito, porque la ciudad se divide en dos. La parte antigua, que es la ciudad alta, y la moderna, la baja. Voy hacia arriba y las calles son lindas y las vistas, preciosas. Te transportan en el tiempo, medieval hasta cierto punto.

15.00 horas. Cuando estoy fuera de casa paso mucho tiempo solo, y me permite concentrarme en el trabajo. Al final la ópera es teatro. Es una obra de teatro cantada y si un actor no proyecta la situación por la que está atravesando su personaje, no logrará producir ninguna reflexión en el público. Sin emoción la obra se vuelve vacía. Es muy importante estar compenetrado con el personaje.

Jueves

07.00 horas. No me levanto tan temprano como otros días. Tengo mucho trabajo creativo y de repetición. De prueba y error, con ensayos que empiezan a las 10. Voy a salir a caminar antes de ir, pero solo media hora, para volver al apartamento donde me alojo y desayunar.

09.30 horas. Ya estoy en el teatro. Empiezo el calentamiento de la voz y estar listo para el inicio de los ensayos, que terminarán a la una y se retomarán a las tres. Por las tardes suele haber también pruebas de vestuario y maquillaje.

18.00 horas. Salgo del teatro. Ahora me dedico a analizar todo el trabajo del día, estar bien seguro de los movimientos escénicos, para la memorización y coordinación del canto con el movimiento.

20.15 horas. Llamo a casa. Hablo con mi esposa y mis hijos, una de 18 años y otro de 13. Cuando estoy fuera de casa dedico gran parte del tiempo a hablar con mi familia, saber de ellos. Dentro de lo posible trato de estar presente en la vida familiar.

Viernes

12.30 horas. No soy de salir a restaurantes. Cocino para mí, pero son platos tremendamente sencillos. Se me antoja un par de huevos con algo. Ahora que estoy en Italia suelo prepararme pasta. No me da por cocinar. A veces hago carne asada con ensalada. Pero cuando estoy en mi hogar sí, me da gusto cocinar para mi familia, con recetas de la abuela. Arroz, albóndigas, tostadas, estofado, sopa. Y para las fiestas, pozole.

