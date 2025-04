Izal: «Lo único que nos interesa es emocionarnos y divertirnos»

Iker Cortés Madrid Lunes, 8 de noviembre 2021, 01:24 | Actualizado 15:25h. Comenta Compartir

Tres años llevaban en silencio Izal. La banda madrileña, liderada por Mikel Izal, acaba de publicar su quinto larga duración, 'Hogar', un trabajo que homenajea al mundo real, alejado de las redes sociales, y a las personas que lo componen. Hablamos con Mikel, Alejandro, Alberto y Emanuel, cuatro de los cinco componentes de la formación -falta Iván-, para desmenuzar un álbum con cierto poso conceptual.

-Mikel, fue mentar 'La barbacoa' en el programa 'Los felices veinte' de Orange y al día siguiente murió Georgie Dann. ¿Tiene alguna clase de poder que desconozcamos?

-Espero que sea casualidad porque sería horrible tener un poder así en nuestras manos. Me dio mucha pena porque yo creo que era un tío entrañable. Que piensen en ti y piensen en felicidad me parece que es un legado precioso, más allá de lo musical. Tiene mucho mérito. Ojalá cuando piensen en nosotros en el futuro, piensen en los momentos felices que han vivido con nuestra música. En eso, desde luego, envidiaremos a Georgie Dann siempre.

-Hablemos de 'Hogar', su quinto álbum de estudio. Después de un año y medio encerrados y semiencerrados en casa, ¿no es una provocación titularlo así?

-Todo en este último año y medio ha girado en torno al hogar. En nuestro caso, queríamos reinventar un poco el término y que perdiera la carga peyorativa que adquirido en estos últimos meses por estar obligados a estar dentro de nuestros hogares físicos mucho más de lo que nos gustaría. Nuestro disco 'Hogar' al final es un lugar seguro, son las personas que lo componen, es un lugar espiritual, son las personas que te quieren, que saben quién eres, con las que puedes ser tú mismo sin sentir miedo, las que siempre están ahí en los buenos y los malos momentos. Es un homenaje a nuestros microuniversos personales, que a veces perdemos de vista en un mundo multiestimulado con las redes sociales. Parece que estamos interconectados con todo el mundo y realmente lo que estás es conectado con personas que no conoces. Creo que esta época es un momento en el que quizás sea más fácil que nunca de desconectar de lo que es real porque hace 20 años tú solo te manejabas con tus con tus cinco 'colegotas' y tu familia y entonces todo era mucho más real. Este disco es eso, es mucho más real, va de sentimientos muy universales, más desnudos y viscerales que nunca, las letras son algo menos laberínticas que las que acostumbro a escribir. ¿Por qué? No lo sé, así han salido nunca nos ponemos a pensar ni a diseñar cómo vamos a hacer el disco. Salen las canciones como salen, pero es un homenaje al mundo real, que no hay que perder de vista, y a las personas que lo componen.

-Salen como salen, pero me da la sensación de que esta vez hay un poso más conceptual. La forma en la que se abre y se cierra el discos, con dos piezas de pocos segundos, con el sonido de la naturaleza, la propia canción que da nombre al álbum, que tiene mucho que ver con otra llamada 'Fotografías', el packaging del disco, que imita a un álbum de fotos...

-Yo creo que el álbum se ha ido convirtiendo en un álbum conceptual, más que nunca en la historia de Izal. Los anteriores discos eran más bien una recopilación de canciones que cada una hablaba de su padre de su madre, y esta vez sí que la carga emocional, que iba dirigida hacia todo esto que vamos hablando del amor, del desamor, de la alegría, de la tristeza, de la libertad, del miedo, sentimientos que están más a flor de piel que nunca. Y de repente era un álbum muy de cerca, una fotografía, sin fuegos artificiales en las historias. Te hablo de que quiero una persona, te hablo de mi familia, te hablo de los momentos felices que he vivido como en 'Fotografías'. Y todo se estaba convirtiendo en un álbum de fotos, de momentos, de cariños personales e íntimos, que normalmente la gente no airea. Y entonces, poco a poco, fueron surgiendo toda esta propuesta visual de llevar esas canciones a un álbum físico, con videofotografías -fotografías en movimiento- para todos los singles porque la canción y su mensaje siguen siendo lo importante. Y de repente hemos visto que había una canción que se llamaba 'Fotografías', pero no estaba planificado. Todo encaja cuando todo tiene un sentido o gira alrededor de un concepto sin darte tu cuenta de un momento vital muy concreto. Resulta que ha sido más fácil que nunca inventar un hilo conductor que aglutinará todo el material tanto a nivel musical como gráfico, audiovisual y literario.

Vídeo. El vídeo de 'Inercia'.

-Al hilo de esto, ¿les da rabia que el concepto de álbum haya perdido importancia y que ahora todo funcione en torno a singles?

-Emanuel Pérez: Sí, un poco por eso nos hemos querido mantener en este formato y a la vez darle un poco el mismo peso que se le da al single. Al final esa es la diferencia, el disco lo sacas y tiene una vida de dos años, y ahora en dos años sacas un single cada dos meses y al final tienes el álbum entero. Nosotros optamos por hacer este experimento y probar cómo funcionaba y la distribuidora Altafonte nos dijo que adelante, no sin miedo, porque al final cambias el formato, pero sí les hizo un poco de ilusión y vimos que no les parecía descabellado. Creo que cada canción tuvo el protagonismo que se merecía y se fue desgranando el disco como si fuesen singles, pero comprimido en el tiempo. Fue un experimento que ha salido bien.

-Mikel Izal: Sin querer, ha acabado siendo un trabajo en el que hemos ido contra todos los estándares de la industria discográfica, pero, de nuevo, no estaba planificado. Creo que hemos llegado al punto en el que menos miedo tenemos como artistas, en el que lo único que nos interesa es emocionarnos y divertirnos. Es un disco hecho con mucho mimo, hemos presentado todas las canciones para que todas fueran escuchadas y juzgadas y criticadas. En definitiva, nos ha dado exactamente igual. En custión de sonido nos hemos metido en percales arriesgados y éramos consciente de que nuestra base de seguidores no estaban acostumbrados, pero lo que hemos visto es que nunca hay que subestimar a los oyentes. El oyente se va a dar cuenta de que algo está ocurriendo, pero lo que le va a importar es si esa canción le emociona. Es decir, nos ha dado igual todo, solo nos ha importado emocionarnos como músicos y hacer un trabajo brutalmente honesto.

-Me preguntaba cómo cambian las dinámicas de una banda después del confinamiento y la pandemia. ¿Cambian las prioridades? ¿Fue difícil retomar la conexión?

-Emanuel Pérez: A todos nos ha cambiado un poco el formato de vida, pero es que nosotros, en cierto sentido, hemos sufrido lo que yo llamo una adicción, que es estar todos los fines de semana viajando y subirte al escenario de distintas ciudades. Quizá ese fue el grán problema. Además nos partió una gira que había comenzado hacía poco pero hemos mantenido muchísimas reuniones, puede que más de las que teníamos antes de la pandemia, porque al final nos adaptamos. Creo que los cambios tampoco han sido tan drásticos, quizá más a nivel personal, todos estamos algo más apagados.

-Alberto Pérez: Sí que es verdad que no fuimos a ensayar al local antes de grabar el disco, que es algo que normalmente hacemos, dar unas vueltas a las canciones en el local antes de darle otra más en el estudio. En este caso fuimos directamente al estudio, no sé si porque realmente queríamos abrirnos un poco en el estudio y ver qué ocurría. Pero lo cierto es que logísticamente sí era más difícil quedar todos juntos en el ensayo así que en cierto modo sí que han cambiado las cosas.

-¿Cómo ha sido reconectar con el público?

-Alejandro Jordá: Un poco raro porque al principio nos llegaban propuestas y había que intentar adaptar la música en directo y me acuerdo de que alguna de ellas era tocar en un autocine y era extraño porque pensamos que en lugar de aplausos iba a haber bocinazos (ríe).

-Mikel Izal: En plan, «¡callaos ya!» (ríe). También se hablaba de un sistema de cámaras y modem para que cada uno hiciera conciertos desde sus casas.

-Alejandro Jordá: Luego ya salieron los conciertos con menos gente, sentada y con mascarilla. Pudimos adaptar nuestro directo pero fue extraño porque nunca habíamos tocado para gente que no pudiera bailar. De todas formas, disfrutamos muchísimo el primer y el segundo verano y ya nos hemos acostumbrado. Evidentemente, queremos volver a tocar con la gente en pie, pero es un periodo que hay que aceptar y hemos tenido mucha suerte de poder tocar porque dentro de lo malo lo hemos salvado.

-Mikel Izal: De hecho, cuando se nos planteó la disyuntiva entre quedarnos en casa el verano del año pasado y este o salir a hacer nuestro trabajo, decididimos hacer nuestro trabajo aunque no era lo mejor a nivel de estrategia grupal. El verano del año pasado los conciertos eran para 600 personas y este han sido para 2.500 o 3.000 personas. Pero como grupo lo inteligente habría sido quedarnos en casa, generar 'hype' como dicen los jóvenes (expectación y demanda) y luego ya recoger los frutos, pero es que creo que eran los tiempos de ser generosos. Un montón de grupos lo han hecho: dar al público lo que podían darle en un momento en que la gente está en su caa deprimida. El verano de 2020 hicimos veinte conciertos para audiencias de 600 personas. No concebimos decir no porque las personas que están detrás dependían también de nuestro trabajo. Y al final, paradójicamente, hemos hecho más conciertos en pandemia que los que habríamos hecho en la gira de pabellones porque en estas giras haces doce o trece conciertos gigantes y te vas a casa. Rompo una lanza a favor de esos grupos. A mí me Sidonie, que no ha parado de tocar. Son gente que va a muerte con su equipo y es maravilloso. Creo que está reflexión es necesaria. Es bueno poner en valor que durante la pandemia la música ha curado y que se ha revelado como un bien casi de consumo básico y que debe ser protegido.

Las fechas de la gira 11 de junio Talavera de la Reina (Toledo) - Capital Fest

24-26 de junio Mallorca - Mallorca Live Festival

14-17 de julio Benicàssim (Castellón) - FIB

29-31 de julio Benidorm (Alicante) - Low Festival

19-20 de agosto Tavernes de la Valldigna (Valencia) - Mediterránea Festival

24 de septiembre Madrid - Festival Jardín de las Delicias

8 de octubre Barcelona - Palau Sant Jordi

29 de octubre Madrid - WiZink Center

-Apenas se ha protegido, ¿no?

-Emanuel Pérez: Yo no sé la situación que están viviendo las salas pequeñas, por ejemplo. Siempre digo que si a nosotros nos hubiese pasado esto cuando recién salía nuestro segundo disco, nos hubiese partido totalmente la trayectoria y hubiese sido económicamente desastroso porque hicimos una apuesta muy grande dejando los trabajos. Se que a algunas salas, con los Ertes, sí se les ha ayudado un poco, pero a muchos músicos, no. Recuerdo nuestros comienzos, tocábamos en salas donde no ingresábamos ni 150 euros y, claro, cuando cobras eso no te das ni de alta y al final si no eres un autónomo las subvenciones si las hay no llegan. Los músicos, como los actores, siempre terminan haciendo otros trabajos porque en general el sector de la cultura está poco protegido.

-Mikel Izal: Y la cultura tiene que ser protegida ahora. O sea, esto no se ha acabado, esto es una ola que ha roto y ahora viene cuando se caen los edificios. Las instituciones tienen que estar muy al loro para lo que se viene ahora.

-Alejandro Jordá: A mí me ha sorprendido mucho cómo han sido de rígidas las restricciones en la cultura y también cómo se han respetado, por lo menos en nuestros conciertos y en lo que hemos podido ver. Ha sido una organización increíble, muy estricta, con gente vigilando y con los asistentes también actuando de forma bastante ejemplar.

-Mikel Izal: Se le ha tenido mucho miedo a un sector que luego yo creo que ha demostrado con creces que no es un botellón ni es un discotecón. Es gente que va a escuchar música y a olvidarse un rato de sus demonios y de la mierda de situación que estamos viviendo. La inmensa mayoría de las personas estaban disfrutando de la música con su mascarilla y siendo respetuosas y los promotores se han vuelto locos por hacerlo viable y aún así daba la sensación de que había que tener cuidado con esa gente que viene a divertirse a lo loco. Y no, esto es cultura, es música en directo.

-Volviendo al disco, en temas como 'Meiquér' o 'Fotografías', Mikel, habla del miedo a la página en blanco. Después de tantos años en la música, ¿ese fantasma sigue ahí?

-En mi caso, como creador, cuanto más importante parece que es tu trabajo o cuanta más repercusión tiene, más me presiono. Al menos, es lo que me ocurre a mí. El único bloqueo que he tenido en mi vida ha sido ese periodo en el que hablo en 'Meiquér' (Requiem al revés), que se extiende desde que acabe 'Pausa', la última canción con la que cerramos 'Autoterapia', que fue a finales de 2016.

-¿Qué pasó ahí?

-Ese disco lo compuse un poco como metiéndome demasiado caña, quizá porque me puse unas fechas. Me comprometí a que cada mes tenía que haber una canción buena y a que después de seis meses tenía que tener seis o siete temas para 'Autoterapia'. Y acabé cansado mentalmente porque son bastantes esos días en los que no sale nada. Cuando acabamos el álbum, dije: «¡Vacaciones! Vamos a tocar y a ensayar y a disfrutar y ya compondré». Y entonces me fui acomodando cada vez más en ese no enfrentarme al folio en blanco y en ese no tener un día de mierda porque cuando me siento a componer y no me sale nada, tengo un día de mierda. Poco a poco, la bola se hacía más grande y cada vez me parecía psicológicamente más duro ponerme a componer y lo dejé y dejé hasta que a finales de 2018 escribí la letra de 'Meiquér' en un autobús de vuelta a casa por Navidad. Tardé como un año en hacer otra cosa, así que el desbloqueo no fue total. Esto no me pasaba en 'Magia y efectos especiales' o 'Agujeros de gusano', donde nadie nos esperaba y todo era como un juego, pero ahora, como todo es más importante, a mí me pesa.

Vídeo. El videoclip de 'He vuelto'.

-En 'He vuelto' salen a colación los pensamientos recurrentes y circulares y un viejo enemigo del artista, el síndrome del impostor. ¿No hay manera de quitárselo de encima?

-Mikel Izal: La frase que resume para mí el tema del impostor es que cuanto mejor cree la gente que eres, peor piensas que eres tú. Para mí son vasos comunicantes. Cuando nadie nos hacía ni puto caso, yo creía que tenía algo que ofrecer, que lo hacíamos bien.

Conforme la gente va pensando que eres especial, que les ponemos bandas sonoras a las vidas, tú sientes que no estás ni de lejos a la altura. Ese es el resumen.

-Emanuel Pérez: Mira, yo lo llevaría a las redes sociales. Las redes sociales han creado todo un mundo en el que expones toda una grandeza o toda una belleza o toda una felicidad, que luego en casa tienes que sostener en casa. Y ese contraste, esos vasos comunicante,s hacen que al final te sientas todavía más abajo

-Alejandro Jordá: También es una forma de autorregularse. Es decir ,en el momento en el que están te están diciendo que todo está guay, tú te tienes que ir frenando, cuando nadie te dice nada, tú te tienes que darte valor.

-Es un tema de salud mental, ¿por qué hablar de la salud mental sigue siendo tabú?

-Alejandro Jordá: Gracias a las redes lo va a ser menos, porque hacen que tengamos más necesidad de acudir a profesionales a que nos traten, porque estámos todos obsesionados con las mierdas de las redes.

-Mikel Izal: Pero sí que es verdad que todavía hay cierta aprensión a hablar de estos temas. A mí no me importa en absoluto decir que hago terapia de vez en cuando porque necesito hablar de las cosas. Y no voy a negar que soy un poco escéptico con el tema porque siempre pienso que nadie me conoce mejor que yo, que le puedo contar mis movidas a mis amigos, pero aún así creo que es una especie de responsabilidad, por si de repente un terapeuta me puede hacer un masaje mental que mejore una contractura espiritual.

-Alejandro Jordá: Yo tengo que decir que llevo un mes y medio yendo a terapia y a mí me flipa. Al final es una cosa que yo creo que necesitamos todos y que es verdad que tienes que creer un poco en la movida y dejarte guiar pero a mí me parece una maravilla.

-Mikel Izal: Supongo que se habla poco de ello por el miedo a que alguien piense que tienes un problema. Que digan: «Este va a terapia, no quiero compartir con él espacio». Yo creo, de todas maneras, que eso está cambiando porque casi todo el mundo o piensa en ir a terapia o va.

-'Telepatía' es la única canción en la que conscientemente se aborda la pandemia. ¿Creen que en el futuro saldrán discos que aborden esta historia o queremos pasar un poco de largo del tema?

-Alejandro Jordá: Esa es buena porque yo cada vez que veo fotos con mascarillas digo: «Quita, quita, vamos a olvidarnos». Supongo que quizá en el futuro se hable más de lo que ha pasado, pero ahora va a haber una época de quitárselo un poco de la cabeza.

-Mikel Izal: Sí, generará imagenes y se usara como metáfora, pero, a nivel personal, no pienso caer en esa mierda. Me aburriría, no me apetece. Hablaremos de las cosas que hemos vivido, pero no nombrando todo el rato esta historia que es aburridísima, estamos sobreinformados de este tema.

-Decían que íbamos a salir mejores.

-Emanuel Pérez: Es una pena porque hemos perdido la oportunidad de hacer un reset y ahora estamos preocupados porque falta cristal y tapones para que nos vendan Beefeter en Navidad. No hemos aprendido una puta mierda con todo esto. Al menos, en las películas de cataclismos aprenden.

-Mikel Izal: En las películas se meten todos en un búnker y solo sobrevive uno.

-Alejandro Jordá: Yo lo que he aprendido de todo esto es que el alcohol es más necesario que nunca. Hace mucha falta, por si vuelve a pasar esto. Esa es la lección (risas).