'Bellodrama', el segundo álbum de Ana Mena (Estepona, 26 años), ya está circulando por todas las plataformas de 'streaming'. La artista malagueña, que se dió a conocer en 2006 tras ganar la duodécima edición regional de los Premios Veo Veo, se encuentra inmersa en ... la preparación de la gira con la que presentará un disco, el segundo en su carrera, que reúne un conjunto de historias y vivencias de la propia artista, o su entorno más cercano, durante estos últimos años a caballo entre España e Italia, su «segunda casa». El 9 de septiembre tocará por vez primera en el WiZink Center madrileño.

-¿Cómo está yendo la promoción? ¿Se acaba aborreciendo?

-No, qué va, al contrario. Estoy contentísima porque al final hemos trabajado en este álbum tanto tiempo que cuando llega no te lo crees. Es verdad que son un días un poco agotadores porque terminamos muy tarde. Anoche llegué a casa a las 0:00 porque después de la promoción me fui al estudio. Son días largos pero bueno siempre contenta de poder estar con vosotros y de poder hablar de esto que ya ha salido.

-Ha tardado cinco años en sacar su segundo álbum. ¿Por qué tanto tiempo?

-Pues mira porque cuando saqué mi primer álbum tenía 17 o 18 años y, claro, en este tiempo yo lo que quería un poco era descubrirme, llegar a un sonido que dijera, vale ahora sí, ahora sí soy yo. Es verdad que hemos hecho mucho trabajo de single a single, evolucionando, en constante cambio, pero hasta que yo no he sentido eso, no le veía sentido a ponerme a hacer otro disco. Quizas ahora que acabo de cumplir 26 años me siento en otra madurez artística y personalmente, ya tienes mas cosas de contar. En cambio el primer disco era más una recopilación de canciones que tenía hechas. Este disco tiene ya su concepto, su estética y su sonido.

-¿Cómo definiría ese sonido?

-Es un álbum ecléctico, pero siempre es un álbum pop. Para mí este disco representa un homenaje al pop que más me gusta.

-¿Por qué 'bellodrama'? ¿Quería jugar con el término 'bollodrama', que es como se definen aquellos dramas surgidos de una relación sentimental entre dos chicas?

-No. De hecho no sabía lo que era, hasta que luego me enteré. Me hizo mucha gracia. Me encantaron los memes y cada uno se lo puede llevar a donde quiera. 'Bellodrama' para mí es el disfrute de la melancolía. Esa sensación.

-Pese a la palabra drama, no tiene mucho de triste.

-Bueno, las letras sí, porque a mí me gustan las historias melancólicas. Siempre he sido fan de las películas con historias complicadas, la verdad, las historias fáciles me aburren más, y si te enfocas en las letras sí que tienen ese tipo de historias, pero luego la música te cuenta otra cosa y de ahí ese dualismo. Eso es lo que más disfruto de este disco. Creo que en directo el espectador va a vivir y experimentar un abanico gigante de sensaciones y emociones y le va a dar tiempo a gritar, a reír, a llorar, a bailar, a dedicárselo a su 'crush' o a su capullo galáctico, a todo (ríe).

-¿De la tristeza salen las mejores canciones?

-Yo sí lo pienso, sí.

-Este disco recoge buena parte del éxito logrado en Italia. ¿Qué diría que le ha dado Italia que no le ha dado España?

-Los dos me han dado muchas cosas. Es que ha ido todo un poco a la par. Quizás comenzó allí todo y luego España lo ha acogido increíble. No puedo decir quién me ha dado más y a Italia seguimos yendo y en España están yendo las cosas increíble y ahora voy a sacar este álbum, que lo he hecho solo por y para España, pensando en la gente que habla español y entiende español. Me siento muy divivida entre España e Italia.

-¿Qué le llevó a probar suerte en Italia?

-Yo me fui a Italia en un momento en el que necesitaba probar suerte en otro sitio. Como siempre me ha gustado la música italiana y sentía que en Europa en general había una corriente de artistas jóvenes muy interesante, pues probamos suerte. Pero yo empecé a cantar en italiano sin saber hablarlo, fue básicamente imitando fonéticamente lo que decía el traductor de Google, y así empezamos. Al ver que empezaban a pasar cosas, que siéndote sincera no me esperaba para nada, pues dije vamos a tener que ponernos la pilas. Y se ha convertido en mi segunda casa.

-De un tiempo a esta parte, parece que se compone más pensando en TikTok, en conseguir formar parte del último bailer viral. ¿Ha perdido la música buena parte de su autenticidad?

-Pues no lo sé, yo es que este diso no lo he compuesto pensando en TikTok (ríe). Evidentemente hay música para todo, para bailar, para hacer la coña... Pero eso no significa que sea menos música, sino que sus intenciones son diferentes. Yo solo te puedo decir que este disco ha fluido de manera natural y orgánica, simplemente nos hemos dejado llevar por lo que nos hacían sentir las historias y las canciones.

El videoclip de 'Lentamente'.

-¿No le obsesiona alcanzar el éxito?

-Hombre, el éxito nos gusta a todos, es algo que no te negaría ningún artista porque eso simplemente quiere decir que mucha gente escucha tu música y eso es algo superpositivo.

-Con tan solo nueve años comenzó a participar en concursos de la tele. ¿Cree que se ha perdido etapas de la vida?

-Yo no tengo esa sensación para nada. Recuerdo mi infancia muy feliz y llena de barro, en el campo, jugando con unos quads que tenía, derrapando cuesta arriba y cuesta abajo. Siempre he sido muy aventurera y muy echada para delante, y recuerdo mi infancia muy feliz, pero es que mi manera de jugar era esa: lo que más me gustaba era cantar y yo les pedía a mis padres que me llevaran de un sitio a otro. Y fue un sacrificio para mí y para mi familia. Ya le podía haber gustado a la niña jugar con plastilina o algo menos complicado (ríe). No siento que haya perdido nada, simplemente me apoyaron en aquello que yo quería hacer.

-¿Qué consejos le daban sus padres entonces y cuáles le dan ahora?

-Me aconsejaban que no dejase mis estudios, eso era una condición indispensable. Ahora me dicen que disfrute y que tenga mucho cuidado.

-Quedó penúltima en el Festival de San Remo. ¿Qué recuerdo le queda de la experiencia?

-Me encantó y me flipó porque yo simplemente iba ahí con la intención de sacar mi primera canción en solitario en Italia y descubrí que es una plataforma increíble con una gran repercusión. El país se paraliza por y para la música. Es más que la final de un Mundial. Yodo el mundo escucha las canciones y es una locura lo que da el país por su música local. ME ha encantado poder beber de eso y poder hablar con los medios todos los días en un idioma que no era el mío.