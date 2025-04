«Me gusta el sonido del silencio»

Inmaculada Lucía Saratxaga (Amurrio, 1972) es una mujer tímida y dulce con tendencia a transformarse. Ocurre cuando sube al escenario y coge la batuta. Entonces ... aparece Inma Shara y se vuelve pura música. La primera fémina en dirigir un concierto en el Vaticano -en el año 2008 ante 7.000 personas y el papa Benedicto XVI- es amante de las buenas formas, la educación, el compromiso y la responsabilidad y no se concede ni un minuto de frivolidad. No soporta la falta de respeto y se muestra incluso obsesiva con el orden. Un orden y una búsqueda del equilibrio personal que marcan su día a día.

Lunes

6.00 horas. Me gusta levantarme temprano cuando tengo que ir a ensayar. Voy con la partitura, con los resúmenes de las cosas, de los fallos que he visto en la sesión del día anterior. Así puedo trabajar esos aspectos de una manera más minuciosa y repetir con la orquesta. Si no tengo ensayo, me levanto más tarde, igual a las siete y media.

6.30 horas. Dependiendo del día no desayuno. Tampoco como. Me pasa cuando tengo concierto. Sufres tanto desgaste físico y psíquico que ni te apetece comer. Sí que introduzco pequeñas cantidades de comida a lo largo del día. Alimentos, igual quince, que te dan fortaleza y no te saturan. Nunca tomaría proteína animal, pero sí vegetal: frutos secos, semillas, un poquito de cacao que me da energía...

11.00 horas. Estoy preparando varios conciertos y tengo entre manos dos o tres proyectos muy interesantes. En mi caso personal, después del cierre total del telón al que nos vimos abocados los artistas, es como volver a empezar. Y vuelvo con más ilusión y más energía. Dirigir es una pasión. Yo dirijo con el alma. Siento la obra como mía.

Martes

10.00 horas. Tengo programadas varias conferencias. Suelo dar charlas relacionando un poco el tejido empresarial con el escenario sinfónico, hablando de liderazgos y otras cuestiones para consejos de administración. La orquesta es como una empresa, donde lo fundamental es el trabajo en equipo que parte del compromiso personal de todos los integrantes.

11.00 horas. Llevo una vida normal, ni mejor ni peor que la de los demás. Soy muy clásica y celosa de mi intimidad. Me cuesta soltarme. Puedo dirigir a 200 personas que están delante de mí y esa es mi vida, pero luego soy una persona muy tímida.

Miércoles

15.00 horas. No soy de siesta. No tengo tiempo. Duermo más bien poco, aunque procuro llegar a las seis horas diarias, pero no siempre es posible. Igual, de repente, tienes un viaje intercontinental y te pasas la noche viajando.

17.00 horas. Soy absolutamente metódica. Quizás hasta obsesiva. Y eso puede verse desde fuera como un defecto, pero para mí es una forma muy cómoda de vida. Quizás en esa disciplina encuentro la paz interior. Y el orden, entendido en todos los sentidos de la vida, estética y éticamente, me da mucha serenidad, me reconforta como artista y como persona. No cejo en poner el esfuerzo para que a mi alrededor todo siga un orden.

21.00 horas. Me encanta andar. Una hora diaria si es posible. Me parece apasionante salir a pasear cuando está cayendo el día. Es como un pequeño regalo que te da la vida. Pero también te exige disciplina, porque no siempre te apetece. En mi caso, tengo una gran fortaleza mental y física.

01.00 horas. Aunque madrugue, no consigo irme pronto a la cama. Cuando tengo concierto, después de la actuación, la gente te quiere felicitar, viene al camerino, luego llega el cóctel, la fiesta... No soy mucho de fiestas, pero a veces no es fácil retirarse pronto.

Jueves

13.30 horas. Llevo una alimentación absolutamente sana y saludable. Me pueden gustar ciertos alimentos, pero si sé que son perjudiciales para mi salud no los tomo. Valoro lo positivo y negativo de las cosas y de todo en la vida.

- Algún capricho ya se concederá...

- Soy una persona que..., por ejemplo, no bebo alcohol. Tampoco fumo. Intento llevar una vida lo más sana posible y tomar esos alimentos que todos sabemos que son saludables. Las grasas saturadas y los azúcares los evito. Me gustaría cocinar, pero no tengo tiempo, aunque alguna vez me pongo música en la cocina y preparo algo. Muy básico. Un buen pescado al horno, unas buenas verduras... Todo lo tomo así de natural. Me encanta la comida japonesa.

19.00 horas. Cuido mucho mi imagen. para mí es una forma de entender el bienestar. Encontrarse bien con uno mismo es algo que se proyecta en todos los órdenes de la vida.

Viernes

10.00 horas. Soy muy familiar, Me gusta compartir mi tiempo con mi familia. Esté donde esté procuro hablar con ellos todos los días.

12.00 horas. El fin de semana elijo actividades que no son muy expuestas. Mi vida privada la llevo a la naturaleza, a pasear... Me gusta el cine, leer un buen libro, ya sea de historia, sobre hechos reales... Me da la paz. También leo filosofía: Kant, Aristóteles, Nietzsche… Quizás sea una utopía tratar de llegar a alguna conclusión a través de la filosofía, pero me encanta reflexionar sobre el alma humana. Otro de mis escritores favoritos es Pérez Reverte. Soy una enamorada de África, y con todo lo que ha escrito... Mi libertad personal la encuentro en África. Esos amaneceres, ese juego de colores, entre rosas, naranjas... Me atrae todo. El equilibrio natural de la fauna. Es como si el reloj se detuviese, algo tan necesario en la sociedad actual porque el ritmo que llevamos hoy no se puede sostener bajo un punto de vista de equilibrio personal.

17.00 horas. La música te forja una personalidad de una gran fortaleza mental, porque tienes que saber gestionar el directo. Pero, aunque parezca contradictorio, me gusta el silencio, la música del silencio. Es absolutamente gratificante vivir con el silencio, o por lo menos tener la paciencia de poder escucharlo. Hay demasiada cacofonía en la sociedad últimamente. Tenemos prisa, y creo que introducir los acordes del silencio te reconforta mucho y pone en valor la esencia de las cosas.

19.30 horas. Toca hacer repaso a lo que ha sido la semana. ¿Qué he hecho? Separo lo positivo de lo negativo, y estos resúmenes me sitúan un poco en el orden de la vida.