El Canijo de Jerez y Diego Pozo, de Los Delinqüentes.
El Canijo de Jerez y Diego Pozo, de Los Delinqüentes. Samuel González Sarmiento

Gira de Los Delinqüentes para celebrar los 25 años de su debut

Después de 15 años sin subirse a los escenarios, el grupo interpretará el álbum al completo junto a algunas de sus canciones más celebradas

R. C.

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:44

Comenta

Los Delinqüentes han anunciado una nueva gira para el año 2026 en la que conmemoran el 25 aniversario del lanzamiento de su disco debut, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores'. Después de 15 años sin subirse a los escenarios, el grupo interpretará el álbum al completo junto a algunas de sus canciones más celebradas como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle'. El grupo está formado por los artistas El Canijo de Jerez, Diego Pozo 'Ratón' y el que fuera el fundador de la banda, Miguel Ángel Benítez, conocido como 'Er Migue', que falleció en el año 2004. Aun así, su figura estará «muy presente» en esta gira, como han informado desde la promotora Last Tour.

Homenaje al fundador

«Su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario, cantando en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación», según informó ayer la promotora.

La banda jerezana recalará en nueve ciudades españolas a partir del próximo mes de abril y comenzará con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril), el Roig Arena de Valencia (17 abril) y en el Movistar Arena de Madrid (24 abril), una fecha esta última para la que ya han colgado el cartel de 'sold out'.

En mayo continuará en el CUBEC! de Bilbao (22 mayo) y en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo); en junio llegará al Espacio Norte de Murcia (12 de junio) y al Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), para finalizar en julio con dos últimas fechas en el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y en el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).

Las entradas para todos los conciertos -excepto para el de Madrid del Movistar Arena- saldrán a la venta el este viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas en lasttour.org y losdelinquentes.es. Además, habrá viajes organizados desde distintas ciudades para asistir a esta gira conmemorativa.

