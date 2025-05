Fallece Mark Lanegan, el 'crooner' de la voz rota curtido en el grunge

El músico estadounidense Mark Lanegan murió este martes a los 57 años en su casa de KiIlarney, en Irlanda, por motivos que no han trascendido, ... según anunció su entorno más próximo en las redes sociales. Lanegan, nacido en 1964 en Ellensburg (Washington), se curtió como músico en la cuna del grunge como cantante de Screaming Trees, banda contemporánea a Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam con la que grabó 9 discos entre 1985 y 1996. No gozó de la proyección de esos tres grupos pero se supo hacer un hueco dentro de un movimiento salpicado por el éxito y la tragedia –convulsionado por los fallecimientos de Kurt Cobain y Chris Cornell, la última víctima de aquella época–.

'Cronner' de voz rota y cavernosa, y vida al filo de la navaja –se le ha comparado en ocasiones con Nick Cave– , Mark Lanegan ha compaginado una carrera sobresaliente en solitario con colaboraciones estelares, convirtiéndose en un cantante muy solicitado en el circo del rock. Ha ocupado ese puesto en algunos de los momentos más estelares de Queens of the Stone Age, con quienes estuvo al micro en su célebre concierto en la sala Jam de Bergara en 2002, presentación de la banda en Euskadi. Con ellos grabó su exitoso 'Songs for the Deaf'. También ha colaborado con otros artistas más alejados de su estilo como Moby.

Lanegan es un viejo conocido de los escenarios vascos, bien en solitario –presentó su mítico disco 'Blues Funeral' en el Kafe Antzokia de Bilbao– o en compañía de Greg Dulli en The Gutter Twins, banda inquietante y oscura que dio la campanada en la edición del Azkena de Vitoria de 2008 con un concierto memorable. Después, intentaron repetir éxito con una actuación en la sala Santana pero decepcionaron al público al presentarse en dúo y formato acústico. En los últimos tiempos trascendió que el covid afectó de gravedad al cantante y compositor estadounidense el año pasado viviendo en Irlanda, aunque superó el trance. Dejó escrita su lucha contra la enfermedad en la biografía 'Devil in a coma', en la que confesaba sus calvarios una mañana de marzo de 2021 al levantarse a tomar un café: sordo, con costillas rotas e «incapaz de respirar». Fue llevado al hospital con «pocas esperanzas de sobrevivir». Pero en aquella ocasión lo hizo.