Lleva más de dos décadas en la música desde que se le conoció en aquella primera edición de 'Operación Triunfo' en la que conquistó a ... miles de fans con su particular patada al aire, sus rizos y su ternura, pero el almeriense David Bisbal está de actualidad después de que ya la famosa frase '¿cómo están los máquinas?' se haya hecho viral en las redes. Además, esta semana ha estado en el programa 'La Resistencia' y se ha vuelto a reír de lo sucedido. Con un gran sentido del humor y, sobre todo, del trabajo sigue con su gira 'Me siento vivo Tour'. En ella repasa su carrera y presenta su último trabajo.

-'Me siento vivo' da nombre a su último álbum, un trabajo que se aleja un poco de todo lo que hemos escuchado de David Bisbal. ¿Nota la presión de tener que reinventarse?

-Más que presión es el compromiso que tengo con la música, el intentar adaptarme a las tendencias musicales que se van generando. También he de decir que me gusta el buscar los nuevos sonidos y hacer trabajos diferentes a los anteriores que he ido presentando.

-¿Uno se cansa de ser David Bisbal? Se lo pregunto precisamente por esa reivindicación, 'me siento vivo', que parece toda una declaración de intenciones...

-Lo que quiero expresar con este título es simbolizar las ganas que tengo de continuar con mi carrera, de seguir adaptándome y que tengo fuerza para continuar otros 20 años más como poco.

-Hablábamos de esas dos décadas sobre los escenarios. Cuando echa la vista atrás, ¿qué queda de aquel Bisbal que enamoró a cientos de personas tras su paso por 'Operación Triunfo'?

-Pues queda mucho de ese David, porque me quedan muchísimos sueños que cumplir, por lo que intento mejorar siempre para poder alcanzarlos. Es cierto que han pasado más de veinte años, por lo que tengo más experiencia que mis inicios, pero la esencia del corazón y la pasión por la música siguen ahí.

-¿Hay alguna canción de la que reniegue o que haya decidido no cantar en sus conciertos?

-No para nada, de hecho, ahora en el 20 aniversario hemos hecho un recorrido por toda mi carrera, y he cantado canciones que en las últimas giras ya no se escuchaban, pero para este nuevo proyecto y esta nueva gira podréis ver, además de algunas de estas canciones de mi repertorio, muchos sonidos distintos de mi nuevo disco.

-¿Qué cree que le queda por hacer en la música? ¿Qué proyectos tiene?

-Tengo muchos proyectos pendientes que iré mostrando, y sobre todo tengo muchas ganas de iniciar esta gira para presentar el nuevo concepto y poder cantar en directo las canciones nuevas por primera vez.

-Algunos de sus compañeros se han atrevido por participar en algunos 'realitys' o 'talents' de televisión. Usted, de momento, es jurado de estos programas. ¿Se ve al otro lado, que le juzguen alguno de sus talentos o está cómodo como mentor de nuevas promesas de la música?

-Como siempre digo más que jueces yo me considero un asesor o un consejero, y me encanta formar parte, especialmente de 'La Voz Kids', porque podemos descubrir las voces que nos van a representar en el futuro.

-Se ha hecho viral con el ya conocido vídeo en el que se le oye decir '¿Cómo están los máquinas?'. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Uno se acostumbra a ser carne de meme? Es cierto que se le vio en un vídeo con mucho sentido del humor agradeciendo el cariño...

-Me he partido de risa con todos los memes que han realizado algunos son de verdad para recordarlos y enmarcarlos... realmente en Almería la palabra máquina la utilizamos mucho y yo siempre me hablo con mis seguidores de una manera coloquial, por lo que no me esperaba toda la repercusión que tuvo pero, de verdad me lo pasé muy bien viendo las ocurrencias de la gente.