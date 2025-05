Ana Mena: «En mis relaciones no pongo nunca la excusa del trabajo»

De la melancolía y el llanto del desamor al baile y la fiesta del amor. Así es 'Bellodrama', el nuevo trabajo de Ana Mena -su ... segundo álbum de estudio- que acaba de ver la luz este viernes 24 de marzo. Dos años de preparación en los que la malagueña no ha dejado de lanzar canciones para no dejar de enganchar a su público como ha pasado con 'Las 12' o 'Música Ligera', temas que se incluyen en este trabajo, que lo definen como el más personal de la artista: «Porque es un homenaje al pop que a mí me gusta», puntualiza ella misma. Desde este viernes 'Bellodrama' ya es de todos los que quieran escucharlo y los malagueños tendrán una cita especial con su paisana este mismo sábado 25 de marzo con firma de discos en Fnac a partir de las 18.00 horas. Ya está todo preparado para, como dice Ana Mena, «llorar glitter».

-Llega el disco tan esperado...

-Tenía muchísimas ganas, estoy muy contenta porque es un momento que llevaba esperando años. Pero por fin está aquí, parecía que no iba a llegar nunca.

-Han sido dos años, ¿no?

-Sí, hemos estado trabajando ese tiempo porque entre proponer canciones, preparar producciones, haciendo cribas de temas... Ha sido un largo trabajo.

-Decía antes que «por fin está aquí», ¿hubiese querido que fuese antes?

-Bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar y esto tenía que ser ahora.

-Se incluyen temas ya lanzados como 'Las 12' o 'Música ligera' y el single de lanzamiento es 'Lentamente'. ¿Su favorita?

-Sí, entre otras. Me ha costado mucho elegir el single en este disco porque tenía muchas canciones muy favoritas, es muy variado... Dentro del pop hay canciones de todo tipo con momentos para emocionarse, reír, bailar o incluso llorar.

BELLODRAMA out now 💿💎https://t.co/seAJsvTpXo — Ana Mena (@AnaMenaMusic) March 23, 2023

-¿Por qué lo definen como su disco más personal?

-Porque tiene mucha verdad. Yo he estado presente en todo el proceso creativo con todas las canciones y, además, algunas de las historias son vivencias mías, otras de mis amigas. Es muy personal porque es un homenaje al pop que a mí me gusta, sin prejuicios y con sonido propio que ha ido madurando en estos años.

-Al contar historias suyas entiendo que está muy presente en el proceso de composición.

-Sí, pero bueno, hay historias mías y otras que no. Ni todo el disco es autobiográfico ni todo es de otros, es un 50/50 porque confío en mi equipo de composición. Así nos fluye muy bien.

«No he tenido muchas historias de amor porque estoy todo el día trabajando»

«No he tenido muchas historias de amor porque estoy todo el día trabajando»

-¿Qué ha querido reflejar en este disco?

-Cómo vive el amor y el desamor una chica joven como yo. Por eso 'Bellodrama' es como una manera de romantizar el drama y yo, que soy muy dramática, quería darle ese lazo dulce a la nostalgia.

-¿Y cómo ha vivido el amor una chica joven como usted?

-Como cualquier chica joven de mi edad sin parar de trabajar. Si te soy sincera, no he tenido muchas historias de amor porque estoy todo el día trabajando y dedicándome a mí música. No he tenido mucho tiempo para eso pero bueno, soy una chica muy honesta y no me importa demostrar lo que siento cuando lo siento.

-¿Alguna vez el trabajo ha sido impedimento para poder estar en una relación?

-No pongo nunca la excusa del trabajo en mis relaciones, pero ya eso son cosas más personales.

-En lo profesional, este sábado tiene firma en Málaga. ¿Cómo la recibe la ciudad? ¿Cómo se siente en la tierra?

-Muy cómoda y contenta. Emocionadísima... Siempre que tengo oportunidad en mis canciones, lo digo: 'De Málaga pa'l mundo' porque estoy orgullosísima de ser de donde soy y de que la gente de mi tierra me apoye. Llegar a a Málaga para la firma es especial, es una de las fechas que más ilusión me hace.

-¿Sigue con esa intro de 'De Málaga pa'l mundo' en este disco?

-En las canciones que se prestan, sí. Es que me encanta, es algo que me gusta muchísimo.

«No suelo estar más de 15 días o tres semanas sin ver a mi familia. Cada vez que puedo cojo el tren a Málaga»

-Lleva años viviendo en Madrid, ¿cómo son las vueltas a casa?

-Cada vez que puedo bajo, incluso si tengo dos o tres días libres no me importa coger el tren para ver a mi familia. No suelo estar más de 15 días o tres semanas sin ver a mi familia.

-¿Es muy familiar?

-Sí, no contemplo mi vida sin estar cerca de familia y amigos.

-¿En algún momento se le ha hecho pesado estar en Madrid sin ellos?

-Bueno, al final te creas tu círculo de amigos y ambiente de trabajo, ellos pertenecen a mi equipo. Aunque claro que extrañas tu casa, sobre todo si eres como yo, que me pasa continuamente.

-Volvamos al disco, hay desde la balada al reggaeton... Nada de centrarse en un solo género.

-Es que nunca he querido hacerlo así porque no me gusta estar haciendo siempre lo mismo. Hay canciones escritas con el alma de la música italiana, otras más urbanas, bachatas, balada... Incluso algún punto techno con 'Las 12'. Hay un tema que se llama 'Llorando en la disco' que va a ser buenísimo para bailar en discoteca; en general, creo que es un disco muy dinámico.

-El 9 de septiembre será su primera vez en el Wizink Center.

-Sí, ahí es cuando terminamos la gira, que empieza ahora en abril.

-Decía en una entrevista que son los conciertos los que os dan dinero a los artistas, ¿cómo los prepara? En redes sociales se le ve mucho trabajo con los malagueños Borja Rueda y Lena Zafra.

-Sí, es que somos 'team Málaga' y estamos muy orgullosos de ello. Ya llevamos tres semanas de ensayos porque el 15 de abril es el primer concierto y estamos todos muy involucrados en esto. Entre los tres diseñamos toda la escenografía, diseños, coreografías... Ellos son maravillosos.

-Dice que vive uno de los momentos más dulces, ¿qué es lo que más ilusión le hace?

-Ahora mismo estoy ilusionada e impaciente por este disco en el que hemos puesto tanto cariño. Quiero que lo disfruten, que vengan a los conciertos y que vivamos una gira muy guay.

-Hay nervios y hormigueo en el estómago.

-Sí, y muy necesarios. Cuando eso no esté tendré que replanteármelo.