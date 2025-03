Aerosmith se despedirá de los escenarios con la gira 'Peace out' La banda liderada por Steven Tyler anuncia 'Peace Out', un tour de despedida con cuarenta fechas en distintas ciudades de Norteamérica durante 2023 y 2024

Ringo Starr, Dolly Parton, Eminem, Slash... Son solo algunos de los músicos que participan en el divertido vídeo, con maneras de 'thriller' de catástrofes y en torno a un informativo con una última hora que promete paralizar el planeta, con el que Aerosmith anunciaba ayer 'Peace Out', su gira de despedida tras más de medio siglo sobre los escenarios de casi todo el mundo.

«Después de cincuenta años, diez giras mundiales y más de cien millones de fans… ¡Ha llegado la hora de una más antes de partir!», compartía la banda liderada por Steven Tyler en Instagram. Y avisaban: «No es una despedida. Es 'Peace Out'. Preparaos y caminad por aquí -escribían en referencia a uno de sus grandes hits, 'Walk This Way'-. Vais a tener el mejor concierto de vuestras vidas».

El 'tour', con cuarenta fechas en distintas ciudades de Norteamérica, arrancará el 2 de septiembre en Filadelfia y concluirá el 26 de enero en Montreal. Tendrá, eso sí, una baja, la de Joey Kramer, batería y miembro fundador del quinteto que comenzó su andadura en Boston en 1970, que ha preferido mantenerse al margen de la gira para centrarse «en su familia y su salud». «Echaremos muy enfalta su presencia», señala la banda responsable de éxitos como 'Crazy', 'Janie's Got a Gun' o 'Dream On'.

Sí están confirmados Tyler (vocalista), Brad Whitford (guitarrista), Tom Hamilton (bajista) y Joe Perry (guitarrista principal). «Es una oportunidad para celebrar los cincuenta años que llevamos. Nunca se sabe cuánto tiempo más va a estar todo el mundo sano», explicó Perry a la cadena Fox News sobre los integrantes del grupo, todos ellos por encima de los 70 años.

Recaída en las drogas

Se desconoce si la gira continuará por Europa. Las dificultades por la situación sanitaria derivada de la covid y la recaída de Tyler en su adicción a las drogas, tras una operación en el pie, y su posterior entrada en rehabilitación llevaron el año pasado a la cancelación de la gira europea, que iba a recalar en Madrid, y de parte de la residencia que la banda iba a hacer en Las Vegas.

No fue un buen año para Tyler. En diciembre fue demandado por una mujer con la que mantuvo una relación en los setenta, cuando ella era menor y él rondaba los 25 años, y de la que el propio Tyler había hablado en su autobiografía. La denunciante, que entonces tenía 16 años, le acusaba de haber usado su fama y estatus para «agredirla sexualmente». En la autobiografía Tyler decía que estuvo viviendo con una 'adolescente', que debido a su edad los padres le firmaron un papel entregándole la custodia y que hubo, incluso, un aborto.