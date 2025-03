«El español es nuestro petróleo y no contamina»

José Antonio Guerrero Madrid Lunes, 7 de noviembre 2022, 09:01 | Actualizado 19:23h. Comenta Compartir

Los más fieles guardianes de nuestro milenario idioma, Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 73 años), director de la Real Academia Española (RAE), y Luis García Montero (Granada, 63 años), director del Instituto Cervantes, empeñaron este lunes su palabra para seguir promoviendo el español en el mundo y defenderlo del uso (habitualmente del mal uso) que de él hace la inteligencia artificial. «Las máquinas tienen que hablar bien el idioma español. No se puede dejar a los robots que hagan lo que les dé la gana; estamos bajo la dictadura del algoritmo, que reduce el número de palabras y expulsa la riqueza del español», señaló Muñoz Machado en el acto celebrado este mediodía en CaixaFórum Madrid, que ha acogido una edición más de 'La Conversación', el espacio de reflexión organizado por Colpisa con motivo de su 50 aniversario, patrocinado por Cepsa.

Bajo el título 'Desafíos y oportunidades de la Lengua española' los directores de la RAE y el Cervantes conversaron sobre los retos presentes y futuros de un idioma que hablamos casi 600 millones de personas en todo el mundo, en un coloquio moderado por Miguel Lorenci, redactor de Cultura de Colpisa.

En estos tiempos en los que hablando el mismo idioma, a veces, no nos entendemos, estos dos caballeros del lenguaje rompieron una lanza por la unidad del español «dentro de su diversidad», como apostilló García Montero, y subrayaron su «buen» estado de salud. «Es una lengua viva que está creciendo con potencia y que tampoco se ve afectada por un riesgo de quebranto. Ahora nos toca seguir manteniendo su unidad, que es lo que mejor va a expresar su salud», dijo el director de la RAE. Coincidió su homólogo del Cervantes, «pero sin caer en la autocomplacencia» y destacó de su robustez que es la segunda lengua más hablada en el mundo tras el chino, y «la primera lengua nativa en relaciones internacionales». Ambos hicieron hincapié en el activo del español como un motor económico, una importancia de la que los gobernantes «tienen que darse cuenta». «No se pueden olvidar del tesoro que es que tanta gente hable la misma lengua», les recordó el académico de la RAE. «El español es nuestro petróleo pero no contamina», ilustró por su parte el director del Cervantes. Y hablando de economía, los dos aprovecharon para pedir más presupuestos para sus respectivos organismos, si bien agradecieron al actual Gobierno «el giro de timón» y la sensibilidad que ha demostrado con las dos entidades. «Pero estamos siempre necesitados», recordaron.

Hasta la bandera

Con la sala del CaixaFórum a reventar, Muñoz Machado y García Montero apostaron por seguir mejorando la presencia del español en internet, donde ambos hablaron de las herramientas que han puesto a disposición del público en la red con una excelente respuesta por parte de los usuarios. «Me cuesta un poco hablar de productos para cosas tan nobles pero productos como el diccionario en línea de la RAE tiene mil millones de visitantes al año, y el diccionario panhispánico de dudas, más de 40 millones», se congratuló Muñoz Machado, mientras García Montero recordaba la última iniciativa digital del Cervantes, Geolexi, que de manera muy dinámica ayuda a comprender los distintos matices del español en todos los países que lo hablan.

Cosa distinta es el «enorme» reto ante la irrupción de la inteligencia artificial, con más máquinas en el mundo 'hablando' español que personas. Muñoz Machado dijo que en los 300 años de la docta institución que «limpia, fija y da esplendor», la RAE ha conseguido «sin coarciones» que la gente hable español de acuerdo a unas normas académicas que se respetan. «Ahora toca hacerlo a las máquinas, pero estas no entienden lo que dice la RAE. Por eso nos hemos reunido con los dueños de esas máquinas y con quienes las programan para que las doten de las herramientas de la Academia, sin jergas particulares ni dialectos digitales que puedan provocar la ruptura de la unidad de la lengua», apuntó con cierta preocupación Muñoz Machado, que habló sin ambages de «la dictadura del algoritmo». Y para evitar ese sindiós, propuso más control humano sobre lo que hacen las máquinas. «No se puede dejar a los robots que hagan lo que les dé la gana». Y puso un ejemplo: pasar el diccionario a los textos. «Ese diccionario está diseñado por uno de Silicon Valley. «¿Y si ese diccionario es incorrecto? El error se puede viralizar y convertirse en regla, Al no usar el diccionario de la RAE, con decenas de miles de vocablos más, están achicando la lengua, poco a poco van empobreciéndola por su número de palabras muy limitadas. Las máquinas expulsan la riqueza del español, estamos bajo la dictadura del algoritmo», admitió Muñoz Machado.

García Montero llamó la atención sobre la importancia de cuidar y vigilar el uso del español en la robótica «con toda su riqueza» y dijo que si, por ejemplo, un hispano de Los Ángeles pregunta a una máquina algo en español y la máquina no le responde o le responde mal porque no le ha entendido, esa persona «se pasará al inglés». Por eso advirtió que hay intereses económicos a la hora de diseñar el uso de determinadas lenguas en la inteligencia artificial. Y añadió otro ejemplo más muy significativo sobre el sexismo en los robots: En Estados Unidos los conductores hacen un 80% más caso al GPS si tiene voz masculina.

Para concluir esta edición de 'La Conversación' de Colpisa, y a la invitación de Miguel Lorenci para que estos dos titanes de la lengua reflexionaran sobre el poder de la palabra frente a la guerra, ambos destacaron el papel de la palabra como elemento de convivencia. «Espero que bajen las armas y gane la palabra», dijo Muñoz Machado. «La palabra no lo soluciona todo, también se usa para mentir, por eso hay que estar muy vigilantes para que el lenguaje no se manipule y no sirva para engañar a la gente», apostilló García Montero.