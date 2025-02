Muere Seymour Stein, descubridor de Madonna, Ramones o Talking Heads

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 3 de abril 2023, 16:50 Comenta Compartir

Seymour Stein descubrió y pulió a algunos diamantes mas valiosos del rock, el pop y el punk en la segunda mitad del siglo XX. Cofundador y presidente del sello Sire Records, descubridor e impulsor de las carreras de Madonna, Ramones o Talking Heads, Stein murió en Los Ángeles a los 80 años víctima del cáncer, según confirmó este lunes su hija Mandy a la revista Variety.

Siempre atento y sensible al talento más innovador, Stein llevó también a Estados Unidos a bandas como The Cure, Depeche Mode, The Smiths o The Pretenders. Desde Nueva York lanzó a escala global las trayectorias de Madonna, Talking Heads, Lou Reed, Ramones, y muchos otros vocalista y formaciones -Flamin Groovies, Renaissance, Duane Eddy Small Faces, Seal, The Undertones y hasta los españoles Duncan Dhu- que se beneficiaron del infalible olfato de este sabueso de la músico considerado el rey del pop de los 80.

Nacido en Brooklyn en 1942, con 13 años ya escribía reseñas para para Billboard. Trabajó luego en varios sellos discográficos antes de fundar junto al productor y compositor Richard Gottehrer el legendario sello Sire en 1966 en Manhattan. A base de patear la noche neoyorquina y garitos como el CBGB en busca de talento fresco, publicó el primer disco de Ramones y los diez siguientes de la legendaria banda. «Seymour Stein, te extrañaremos mucho. Siempre fuiste tan amable y solidario con Ramones», le despedía Johnny Ramone en Twitter. «Las leyendas nunca mueren», añadido el guitarrista.

Warner compró Sire en 1978 y como ejecuto de esa plataforma Stein impulsó a grupos como Echo and the Bunnymen y Soft Cell, y la grabación de algunos de los mejores discos de The Cure, Depeche Mode, Ice-T, The Replacements, Madness, The Smiths, Morrisey, Wilco, My Bloody Valentine o Everything But the Girl.

Contrato con Madonna

Pero el diamante más valioso y rutilante de Stein fue Madonna, fichada por Stein tras escuchar su maqueta para 'Everybody' cuando la futura 'ambición rubia' convalecía de una operación a corazón abierto y solo ambicionaba un contrato. Stein la visitó en el hospital y allí establecieron las bases de un acuerdo por 45.000 dólares para tres sencillos con opción a un álbum que sería la base de un emporio. Antes de fundar su propia discográfica, Madonna había vendido más de 60 millones de discos solo en Estados Unidos.

Por sus contribuciones a la industria musical, Stein figura desde 2005 en el Salón de la Fama del Rock and Roll, institución que él ayudó a crear en los 80. Belle and Sebastian le dedicó una preciosa canción elogiando su olfato, su afinado criterio y su valentía. No en vano, hasta que cumplió 70 años siguió viajando por todo el mundo en busca de nuevos talentos y sonidos.

Al contrario que en la profesional, la vida personal de Stein estuvo marcada por la tragedia. Homosexual de origen judío, se casó en los sesenta con Linda Stein, quien sería co-manager de Ramones y conocida luego como 'la agente inmobiliaria de las estrellas'. Ella estaba al tanto de su condición sexual y se separaron de buenas maneras en los 70. En 2007, Linda fue asesinada por su asistente personal. Y su hija Samantha murió de cáncer cerebral en 2013.