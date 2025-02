Muere la dama de la escena María Fernanda D'Ocón a los 84 años

NOELIA CAMACHO | CARMEN VELASCO Valencia Jueves, 24 de marzo 2022, 13:41 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

La escena española pierde a María Fernanda D'Ocón. La actriz, nacida en Valencia en 1937, ha fallecido este jueves a los 84 de edad en Barcelona, según fuentes del entorno más íntimo de la intérprete. D'Ocón, una de las grandes de las tablas, fue uno de los primeros rostros de la televisión en España. Pasó la última Navidad en Valencia, donde conservaba una casa cerca de la calle Poeta Querol, según sus familiares. «Eligió esa zona para poder estar cerca de los teatros», recuerdan las mismas fuentes, aunque la actriz nació en la calle Pizarro.

D'Ocón lo hizo todo en teatro y casi 50 premios así lo avalan: obtuvo el Nacional de Teatro, el Miguel Mihura, el Margarita Xirgu y el Ercilla, entre otros. Fue primera actriz del Teatro María Guerrero, dirigida por José Luis Alonso, durante una década. Allí protagonizó 'Misericordia' y el personaje galdosiano de Benina encumbró a la intérprete valenciana.

El teatro marcó la vida de D'Ocón. No es una frase hecha sino un hecho constatable. La interpretación le cambió tanto en el ámbito profesional como personal. Primero se desprendió de su apellido real: en el DNI figura María Fernanda Conejos Gómez. Fue Carmen Seco, su maestra en el Real Conservatorio de Arte Dramático, quien le puso D'Ocón, el segundo apellido de la madre. A la salida de una de las clases, un compañero le propuso una función del Teatro Español Universitario (TEU). Lo hizo, tenía entonces 15 años. La propuesta surgió de Mario Antolín, quien luego fue su marido.

En la España de aquel entonces nada era fácil, ni mucho menos dedicarse al teatro. Ella lo pasaba un poco peor porque se mareaba en autobús pero tenía reservado el asiento más cercano al conductor. Trabajó bajo las órdenes de Miguel Narros, Adolfo Marsillach y Ángel Fernández Montesinos, entre otros. Tocó todos los géneros: comedia, sainete, tragedia, drama o teatro musical. La maestría de la D'Ocón nunca tuvo freno y siempre contó con el aval de crítica y público.

Arriba la actriz con Juanjo Menéndez en 'Las manos son inocentes' de José López Rubio. Bajo a la derecha, los presentadores del programa infantil 'La mansión de los Plaff«: María Fernando D'Ocon, Giorgio Aresu, Violeta Cela y María Luisa Seco. Y bajo a la izquierda, con Pepe Sancho en el Festival de Mérida. Efe

Desarrolló casi toda su carrera en el teatro aunque también tuvo una reconocida carrera en la pequeña pantalla. El cine, en el que debutó con la película 'El alcalde de Zalamea' (1954), una adaptación del clásico de Calderón de la Barca dirigida por José Luis Gutiérrez Maesso, no tuvo tanto peso en su carrera como así las tablas y la televisión. Casada con el director de escena Mario Antolín, está considerada una de las grandes damas de la escena en España, primera actriz durante diez años del Teatro Nacional María Guerrero y galardonada con el Premio Mayte de Teatro, dos veces con el Premio Nacional de Teatro, otras dos con el Premio Miguel Mihura (1988 y 2001) y una vez el Premio Memorial Margarita Xirgu (1973).

Sobre los escenarios, debutó profesionalmente con la obra 'Maribel y la extraña familia de Miguel Mihura'. Trabajó a las órdenes de directores de cine como Luis Lucia y Pedro Lazaga. Con el primero dio vida a una de las monjas de la película 'Canción de juventud', protagonizada por Rocío Dúrcal. En 1988 estuvo nominada como mejor actriz protagonista a los Premios Goya por su papel en 'Caminos de tiza'.

Pionera de la televisión en España, su rostro era ya habitual en la pantalla de Televisión Española a los pocos meses de la inauguración de la primera cadena del país. En 1957 protagonizó una de las primeras series de TV españolas: 'Los Tele-Rodríguez', de Arturo Ruiz Castillo, junto a Mario Antolín, así como la adaptación de la novela 'Oliver Twist', de Charles Dickens, a las que seguiría la primera temporada de 'Palma y Don Jaime', junto a Antonio Casal.

Con la muerte de Chicho Ibáñez Serrador, la actriz contó para Las Provincias su experiencia con el realizador: «Me llamó para la televisión porque alguien se le había puesto mala. Me dijo que sólo tenía que leer. Cuando llegué, pregunté dónde estaba el libro y me dijo que la lectura la tenía que hacer como se hacía en televisión, con los carteles». Aquella circunstancia resultó todo un descubrimiento para una experimentada en las tablas, que con Chicho, como ella recuerda realizó dos monólogos para el concurso 'Un, dos, tres' y protagonizó el capítulo 'El televisor' (1974) de la serie 'Historias para no dormir', en RTVE, en la que interpreta a la abnegada esposa de un enloquecido Narciso Ibáñez Menta. Entre 1979 y 1981 se puso al frente del reparto del programa infantil 'La mansión de los Plaff'.

Los restos de María Fernanda D'Ocón, según sus familiares, reposarán en Madrid, donde descansan sus padres.

Ampliar La actriz en el teatro Talia en 2015. Irene Marsilla 2015, su última actuación en Valencia María Fernanda d'Ocón tiene una calle con su nombre en Valencia. Siempre hizo gala de valenciana. Su última actuación en la ciudad del Turia fue en 2015. Protagonizó 'Juntos y separados' en el teatro Talia. Fue el 4 de febrero de hace siete años cuando Maria Fernanda D'Ocon se encontró por última vez con el público valenciano. Nacida en la calle Pizarro, su residencia habitual estaba en Madrid aunque en Valencia conservaba una casa cerca de la calle poeta Querol. Durante el último mandato de Rita Barberá como alcaldesa, se nombró una calle de Valencia con el nombre de la actriz. Miembro de lo Rat Penat, que la nombró Regina dels Jocs Florals en 2010, había tres actos por los que siempre venía a Valencia, según su familia: el 9 d'Octubre, la ofrenda a la Virgen de los Desamparados en Fallas y la procesión a la Mare de Déu en mayo. «Trabajadora máxima» y «persona entrañable y querida» son expresiones con las que sus familiares definen a la actriz valenciana. «Era muy valenciana y muy querida», añaden y recuerdan que María Fernanda fue distinguida por la Generalitat al mérito cultural en 2003.

