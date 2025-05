Muere David Soul, el 'Hutch' de patrulla con 'Starsky' en la mítica serie de los 70

Doménico Chiappe Madrid Viernes, 5 de enero 2024, 16:03 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

Había una vez una pantalla en la que existían series cuyos capítulos empezaban y terminaban en media hora, sin tramas familiares ni personales rebuscadas o de manual, que tejían una red entre temporadas. Una de las temáticas más populares era la policíaca. En ella destacó 'Starsky y Hutch', donde dos detectives de paisano, abordo de un Ford Torino rojo con un espectacular rayo blanco a cada lado, luchaban contra el crimen y resolvía intrincados problemas impulsados por la testosterona y la alta velocidad.

De manufactura estadounidense, los protagonista del serial eran casi transgresores: la pareja, aunque heterosexual, era lo más parecido en la época a lo que ahora se etiqueta como interracial. Uno era blanco, y muy rubio, como marcaba el cliché que todavía perdura. El otro tenía, sin embargo, pinceladas latinas y afroamericanas en su fenotipo. El primero era 'Hutch', encarnado por David Soul, y el segundo, 'Starsky', interpretado por Paul Michael Glaser. Fueron los precursores de lo que vendría después, con compañeros de peripecias como los de 'Arma letal'.

Este jueves Soul falleció a los 80 años, según anunció su viuda, Helen Snell. «Amado esposo, padre, abuelo y hermano, David Soul murió este viernes tras una valiente batalla por vivir, acompañado con amor por su familia. Él compartió sus extraordinarios dones con el mundo, como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo», le describió su mujer. Se casó cinco veces y tuvo cuatro hijos.

Nacido en Chicago (Estados Unidos) en 1943 con el nombre de David Richard Solberg, el actor también hizo incursiones en la industria musical, donde tuvo un par de éxitos en Reino Unido y dio voz a Pablo Neruda en una serie de podcast. A pesar de mantenerse activo hasta casi el final y de trabajar en películas de diferente factura, Soul fue recordado siempre por su rol como el detective Kenneth Hutchinson, alias 'Hutch'.

La serie 'Starsky y Hutch' duró solo cuatro años –se emitió entre 1975 y 1979–, aunque las reposiciones en decenas de países fue habitual durante los 80. Hoy no está disponible en ninguna plataforma de 'streaming', pero permanece en la memoria colectiva de los mayores de 50 años.

West End de Londres

Dentro de un mundo, que entonces nacía, de productos televisivos enlatados concebidos para entretener sin aspiraciones literarias ni novelescas, con personajes más simples que complejos, Soul comenzó su carrera con un papel en otra producción que también diseñó el universo de las series actuales. En 'Flipper' apareció por primera vez en televisión, aunque ya tenía tablas con una compañía que él había fundado en los años 60, Firehouse Theatre, con la que también protagonizó programas de entretenimiento, aunque como cantante enmascarado.

Con guiones repletos de persecuciones, heroísmo, amor, la imagen de Soul se perfiló con tanta fuerza que sus apariciones en variopintas películas no pudieron borrar. Fue matavampiros de crucifijo en mano y americana de pana en 'Salem's lot', una miniserie basada en un relato de Stephen King (1979); y antes compartió pantalla con Clint Eastwood en 'Magnum Force', otro policial menor (1973). Su último largometraje fue a finales de los 80, en 'In the line of duty: the FBI murders'.

Desde los 90 prefirió el teatro, en el West End londinense, donde participó en producciones de buen recorrido como 'Comic Potential' y 'Blood brothers'. En una de esas obras, 'Deathtrap' conoció a su última esposa, Helen Snell, con la que contrajo nupcias en 2010.