Muere a los 73 años el payaso Jango Edwards

Jango Edwards, el payaso y cómico norteamericano afincado en Barcelona, ha fallecido este viernes a los 73 años. Así lo ha comunicado el alcalde de la ciudad Ciudad Condal Jaume Collboni. Nacido en 1950 en Detroit (Estados Unidos) como Stanley Ted Edwards, Jango Edward se estableció en Europa a principios de los años 70, y residió en Reino Unido, Francia, Holanda y España, entre otros países, donde decidió instalarse en los últimos años.

En un mensaje en su cuenta de Twitter (X), Collboni señala que la pasada noche «nos ha dejado Jango Edwards, un maestro de los payasos y un barcelonés de corazón». «Estoy seguro de que continuará iluminando la vida de las almas que le acompañan. Descanse en paz», continúa el alcalde de Barcelona en su mensaje.

El payaso y cómico, creador de la corriente «nouveau clown», un movimiento seguido actualmente por unos 5.000 payasos en todo el mundo, anunció el pasado mes de septiembre que sufría un cáncer terminal. «Este es mi último año en la vida, me estoy muriendo. Tengo cáncer, por eso tengo la mano y la cabeza así», afirmó el actor en declaraciones a TV3, «pero no me importa porque la muerte es inevitable».

Retirado desde 2017, decidió regresar en el año 2020 con una serie de espectáculos en el Teatre de la Gleva de Barcelona. En ellos condensó su filosofía artística y vital, eternamente bromista, como si fuera una despedida.