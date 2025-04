«El móvil es como una extensión de mi piel»

Recuperada de aquellos problemas que la trajeron de cabeza y la alejaron de los escenarios, Mai Meneses, (Madrid, 1978), o lo que es lo mismo, ... el alma de Nena Daconte, ha vuelto a sus orígenes. Con 'Casi perfecto', su quinto disco, la banda que se convirtió en referencia del pop nacional del primer cuarto de siglo rescata el ritmo de los noventa, «ese sonido tan cañero, tan característico y, a la vez, tan parecido» a sus dos primeros trabajos, «los que más engancharon a la gente». Y habla de amor y desamor, la soledad, el paso del tiempo... Inmersa en una gira que ya la ha llevado hasta México y con la que animará el verano en varias ciudades españolas, la cantautora se conjura para que, pese a la promoción y los conciertos, su rutina se desvanezca lo menos posible.

Lunes

07.00 horas. Vivimos en un adosado a las afueras de Madrid por donde se pone el sol. Me levanto a diario a las siete de la mañana. Me pongo los leggins y una camiseta y bajo a prepararme un café. Me acostumbré hace años al soluble, no soy muy exigente con el café, en general con casi nada. Sólo necesito que me despierte. Tomo sólo uno cafeinado, el resto sin cafeína porque si no no duermo por la noche. Mientras tomo mi primera taza preparo el desayuno de los niños y sus uniformes.

07.30 horas. Baja Eddy, mi hijo mayor, menos dormilón. Y a las ocho, Manolete, muerto de sueño. Mientras les arengo para que se vistan, desayunen y se laven los dientes escucho la radio en mi móvil, que llevo pegado al cuerpo como si fuera una extensión de mi piel. Ahora me gusta Radio3.

08.30 horas. Baja Eduardo, mi marido, recién duchado y listo para irse a trabajar. A las 08.35 nos vamos al cole y dejo a mis hijos al paso con el coche .

11.00 horas. Me voy a la compra con el menú que preparé el domingo por la tarde con las cenas y comidas para toda la semana. En las comidas de los niños intento ser muy organizada. Además, si las planificas, la compra sale más económica.

Martes

09.00 horas. Empieza mi día. Hago un poco de deporte. Algo de pesas, sentadillas y camino una hora en la cinta estática mientras escucho la radio o música.

10.30 horas. Me ducho. No tenemos bañera en casa. Me seco el pelo y me visto como si fuera a hacer algo. Sólo me baño en los hoteles del norte, donde no haya problemas de sequía. Desayuno una ensalada de tomate con aguacate y pasas. Me reconstituye por dentro.

13.30 horas. Me gusta cocinar, pero la comida de diario la prepara Sonia, la santa mujer que me ayuda en casa y que modifica todos sus horarios por mi trabajo. Comemos verduras, legumbres, huevo o soja y derivados.

Miércoles

11.00 horas. Cojo la guitarra y repaso temas antiguos con la intención de que la inspiración me pille trabajando. Si hay suerte y las musas me visitan, suelo componer una canción nueva cada dos o tres semanas. Para provocar la inspiración también suelo leer algo de poesía. Ahora tengo en la mesita 'Primero de poeta', de Patricia Benito, y otro poemario de Karmelo o los libros de Grela Bravo.

15.00 horas. Me siento en el sofá con el móvil y La2 de música de fondo. Me encantaban 'Las recetas de Julie'. A esta hora me quedo siempre frita.

16.00 horas. Me tomo otro café descafeinado y una onza de chocolate negro. No lo perdono. Seguido voy a buscar a los niños. Salen a las cinco, pero siempre hay problemas para aparcar.

17.15 horas. Comienza el jaleo de deberes, meriendas, miradas y preguntas para sonsacarles si les ha ido bien el día, si alguien les ha pegado... Lo normal. Yo también les cuento algo de mi día para que aprendan a escuchar.

Jueves

11.00 horas. Quedo con Sergio Sancho, el productor de mi próximo disco. Estamos preparando las maquetas de los nuevos temas. Vive en La Latina, así que me acerco en coche y paso allí toda la mañana. Cuando terminamos tomamos un vino en alguna terraza de la zona.

18.00 horas. Dejo que mis hijos jueguen un par de horas con sus amigos. Mientras, me pongo el delantal y empiezo a jugar a las cocinitas: cremas de verduras, lentejas, salsa bolognesa, salchichas al vino, pollo empanado... Siempre hay algo que preparar.

20.00 horas. La hora de la cena. A raíz de haber vivido en Estados Unidos nuestro horario de cenar y de ir a dormir es muy temprano. A esta hora suele llegar Eduardo. Casi nunca cena, porque ya comió demasiado en algún restaurante cerca del trabajo. Yo ceno yogurt, fruta o guacamole con totopos o cualquier sobra. Soy vegetariana y no como lo mismo que mi familia. Para mí cocino falsa bolognesa con soja texturizada, heura con salsa de tomate y mucha verdura. La comida me sale sabrosa. No está mal.

21.00 horas. Todo el mundo a dormir.

22.00 horas. Me quedo frita, no me cuesta nada. Duermo del tirón.

Viernes

10.00 horas. Quedo con Chema Moreno, mi guitarrista, para ensayar el repertorio acústico y darle alguna vuelta a los temas que estoy grabando con él. Estoy preparando tres canciones que saldrán en formato single.

17.00 horas. Si estoy muy cansada mentalmente me gusta relajarme con Ludovico Einaudi, 'Fly' en bucle una y otra vez.

20.00 horas. Viene Cris, @cris_uceda_personaltrainer, nuestra personal trainer, a darnos caña durante una hora. Es un momento de relax en el que nos reímos mucho. Ya no es tan dura como al principio, ahora es mucho más llevadero y ella es un encanto.