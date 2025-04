De la morgue al trono del crimen

Es la voz y el alma de uno de los pódcast criminales más visitados del mundo, con 29 millones de descargas en un solo mes. ... Sin dejar de practicar autopsias, la auxiliar forense Alaina Urquhart (Boston, 1985) asaltó la cima del 'true crime' y ahora salta a la novela con 'El carnicero y el pájaro' (Planeta). Es una escalofriante ficción basada en casos reales sobre un escurridizo asesino en serie. Surgida de una pesadilla, va camino de reeditar el éxito del pódcast. Se publica a la vez en veinte países tras vender más de cien mil copias la semana de su lanzamiento en Estados Unidos.

Urquhart trabajó en la morgue de un gran hospital de Boston. Es cofundadora y copresentadora de 'Morbid', el exitoso pódcast criminal, y ha entrado en la literatura negra gracias a un mal sueño. «Embarazada de mis gemelos, hace siete años, tuve pesadillas muy bestias. Soñé que corría por un pantano con música atronadora y que alguien me perseguía. Me desperté sudorosa y con el corazón a mil. Escribí lo poco que recordaba y me pregunté quién era el perseguidor y qué estaba pasando. Supe que tenía una novela», explica por videoconferencia desde Boston.

Monstruo atractivo

«Contiene todo lo que a mí me asusta», acota. «Un ser humano horripilante, repugnante y capaz de cometer crímenes terribles. Un monstruo con una cara agradable y que no genera rechazo hasta que descubres quién es», dice de Jeremy Rose, el despiadado 'carnicero del pantano' al que quiere desenmascarar Wren Muller, la empática patóloga forense de Nueva Orleans «que trata de honrar a sus víctimas, que pasan por su mesa de autopsias».

La fascinación de Urquhart por los asesinatos nació en la sala de autopsias. «Primero me interesó la anatomía, y luego descubrir las causas de la muerte», confiesa. «Determinar cómo y por qué terminó la vida de una persona es fascinante y una manera de salvar vidas. Una autopsia descubre cómo murió alguien, pero también cómo vivió», sostiene risueña la escritora. «El trabajo de un forense es hablar con quienes ya no puede hablar. Es una gran responsabilidad y exige mucho respeto», dice Urquhart, que en el primer capítulo de su novela escribe: «cuando quieras saber cómo funciona algo, destrípalo».

«Nos centramos siempre en la víctima, nunca en el mal», indica sobre los casos que lleva el exitoso pódcast, que suma casi quinientos episodios. El último sobre Pamela Smart, una profesora de instituto que convenció a un alumno para que matara a su marido. «Contamos siempre quién era la víctima antes de serlo. Son seres humanos a los que destrozaron la vida y que merecen respeto», reitera. «A todos nos gusta honrar a las personas por las que hemos hecho algo bueno, sobre todo si el caso no se ha resuelto», añade.

El terror es para la autora «muy divertido». Cuando escuché el primer chillido en 'El silencio de los corderos' pensé que quería hacer algo parecido, que te divierte y te horripila», confiesa. «Siempre me interesó lo espeluznante, lo que te aterra, eso que vemos en una película o leemos en un libro sabiéndonos a salvo aunque sintamos la adrenalina», ilustra. «La realidad es mucho más terrorífica que la ficción. El 'true crime' es el verdadero horror. Te prepara para el peligro, para la tragedia. Es una forma de afrontar tus mayores temores y una suerte de homenaje a las víctimas y a su memoria», sostiene. «Hay mucha gente mala en este mundo y hay que tratar de evitar ser su víctima», aconseja.

Nadie a salvo

No quería Urquhart hablar exclusivamente de víctimas femeninas. «Aterra leer historias de asesinos que solo buscan mujeres, pero con mi asesino nadie está a salvo, ni mujeres ni hombres. No tiene un prototipo ni un perfil de víctima, lo que le hace más escurridizo», describe su creadora. Sabe que los asesinos en serie «están rotos por dentro». «Pretenden siempre arreglar algo irreparable en su interior, y creen que repitiendo el patrón sacian o resuelven lo que les amenaza en su mente», diagnostica. «Es obvio que nunca se resolverá, pero siguen adelante. Tratan a quienes matan como medios para llegar a un fin y no los consideran personas».

Bostoniana hasta el tuétano, ha ambientado su primera novela en la pantanosa y brumosa Luisiana. «Nueva Orleans y sus contornos son un personaje más. Todo lo que se sitúa en esos escenarios tiene mucho ganado. Es un cúmulo de sensaciones. Te da una vibración espeluznante y rebosante de vida a la vez», se felicita.

La música tiene un papel crucial en la novela y en el juego macabro que el asesino mantiene con sus víctimas. «Adoro la música. Me transforma y me transporta a través de los recuerdos. Como los olores y los perfumes, desencadena emociones. Sabemos que muchas veces los asesinos ponen música a toda pastilla mientras cometen sus crímenes. Es algo estresante y que aterroriza. Cuando utiliza una canción divertida de David Bowie mientras hace algo terrible, el contraste es tan brutal que nos preguntarnos quién es el tipo capaz de hacer esas cosas», concluye.