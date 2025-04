Melissa Aldana: «Mi música la define lo que soy como individuo»

Con los ojos cerrados, empuñado el saxofón con decisión, Melissa Aldana traza figuras dibujadas con tonos fuertes. Frente al público, sus notas musicales chocan y ... se degradan como colores mezclados en la paleta de un pintor. Con 33 años, asentada en Nueva York pero nacida en Chile, y con un nuevo álbum, titulado '12 Stars' (Blue Note), ejecuta temas largos con grandes dosis de improvisación y luego se retira a la sombra del escenario para darle espacio a los otros músicos que la acompañan, sobre todo al guitarrista Lage Lund. Pero se reserva para ella los finales y vuelve para soltar un nuevo solo en el que siempre elige las soluciones más complejas.

En piezas como 'Emilia' -«nombre de quien era mi hija en un sueño y a la que le cantaba esta canción», explica Aldana en el festival Jazzmadrid-, logra traducir la abstracción con una voz propia en la que confluyen dos elementos que labran esa perspectiva personalísima. Por una parte, una forma semántica de abordar las ideas, propia del habla latinoamericano -no menos disruptivo ni más amable, sólo distinto- y su «experiencia como mujer». De esta manera construye un discurso intenso que no teme a los silencios.

-Compuso sus nuevos temas durante la pandemia, en una confrontación personal.

-La mía fue una crisis de separación, luego de un despertar. Pasé por un proceso de aceptación, de conocerme a mí misma. También empecé a interesarme por el tarot, tomé clases sobre la historia de los símbolos, la transformación de los arquetipos y las teorías de Carl Jung y Joseph Campbell.

-¿Cómo tradujo esa experiencia en música?

-Al no tener palabras para describirla, dejaba que fluyera lo que sentía, la melodía que me llegaba. Surgían muchas cosas armónicas y detalles que pasan en la música con las que se crea una cierta emoción, en relación con una historia. Escribí muchos temas, al menos uno por cada arcano mayor con las sensaciones que imaginaba. No los hacía pensando en incluirlos en un próximo álbum, sino como parte de un proceso de escribir.

-¿Logra evolucionar con esta práctica?

-La evolución siempre estará allí, porque estos tres años los he dedicado al estudio, a mejorar como músico, profundizar en la composición y seguir ensayando. '12 Stars' es la conclusión de ese proceso, un proceso infinito. Siempre vuelvo a las mismas ideas pero desde diferente perspectiva. La evolución musical y personal son constantes y paralelas, relacionadas con mis historias y experiencias, con lo que voy a contar cuando esté tocando.

-En sus conciertos tiene un gran peso la improvisación, ¿de qué depende?

-Del 'mood' y de cómo nos sintamos durante el día. En el escenario es importante el show pero hay que sentir la experiencia. Que salte de mí para que la gente también la viva. Si tuviera todo súper preparado, no estaría conectada emocionalmente.

Libertad y sentimiento

Con «héroes» como Benny Golson, Sonny Rollins, Mark Turner, Bud Powell o Art Tatum, Melissa Aldana considera que el jazz es «una forma artistica de expresarme en el momento» pero cree que es más apropiado hablar de «música improvisada. Es un sentimiento». Aficionada a la bicicleta y la lectura, valora la «libertad» que le da la música que compone. «Lo que me importa, y veo en todos mis héroes, es poder expresar lo que siento y quién soy en conexión con la demás gente». Se remite a su propia historia.

-¿Cómo vivió su migración de Chile a Estados Unidos?

-No tuve una infancia que me ayude a conectarme con mi país, familia o amigos. Tampoco de adolescente. No tuve buenas experiencias, sufrí bulling y no me llevaba con mis compañeros. Yo era el patito feo porque tocaba el saxofón, era gordita y tenía frenillos. Tuve una experiencia horrible por ser diferente. Sin embargo, he ido creando una conexión con mi país ahora de adulto, porque es una parte de cómo voy a tocar.

-¿Que las mujeres instrumentistas sean ahora más visibles y numerosas da otra sensibilidad al jazz? ¿Esa aportación es una cuestión de género?

-Me expreso desde mis experiencias, que son diferentes a las de los demás. Lo que toco no tiene que ver con la cuestión de género. Mi música no la define que yo sea mujer, sino lo que soy como individuo. El cambio actual en la música está en el hecho de que las chicas ahora tienen un modelo a seguir.

-¿Por qué hay tan pocos 'standars' en el repertorio de la nueva generación de jazzistas?

-Todo viene de la tradición, estudio a Charlie Parker, por ejemplo, y de manera natural transformo esos temas en lo que soy. No se puede llegar a ningún lugar sin pasar por la historia de la música y cada nota que toco es porque quiero tocarla. Hago algo profundo. Pero estoy en pañales todavía para tocar esos 'standars'. Llegará el momento en que grabe esas canciones cuando todo encaje.