Los «megalitos animados» de Lynda Benglis llegan a España

En 1970 la revista Life nombró a Lynda Benglis (Luisiana, 1941) heredera de Jackson Pollock. Revolucionó la escultura reinterpretando el goteo del pintor expresionista abstracto e incorporando nuevos materiales. Generó además una polémica del alto calado con un provocador desnudo en la revista 'Artforum' que causó un terremoto. Aún así, la influyente artista estadounidense es una desconocida en nuestro país. Una carencia que suple la Banca March que abre sus jardines para exhibe cuatro de sus monumentales fuentes, una primicia en España y Europa.

Son iconos del lenguaje orgánico y vitalista de esta creadora empeñada en congelar el tiempo y la vida. En capturar el movimiento y convertir el flujo del agua –la encarnación de la vida– en una forma material. Hasta el 30 de junio y en los jardines privados de la entidad financiara (Castelló 75, Madrid) pueden contemplarse gratis y previa cita web las piezas 'Crescendo'; 'Knight Mer'; 'Bounty, Amber Waves y Fruited Plane' y 'Pink Lady (for Asha)'. Las tres primeras son de bronce pintado y la última de poliuretano coloreado en un llamativo tono rosa.

«Lynda Benglis es una figura colosal de la escultura contemporánea. Su trabajo puede interpretarse como un esfuerzo constante por capturar el movimiento, un intento de congelar y expresar ese flujo, la encarnación de la vida», dice Anne Pontégnie, comisaria la muestra de Benglis, que ha sido posible gracias a Vande, despacho especializado en la venta privada de arte y a la colaboración de las dos galerías que trabajan con la artista: Pace y Xavier Hufkens.

Celebrar el agua

«Una escultura debería ser capaz de hacer algo consigo misma, de tener voz. Una buena obra no debería dejar nunca de plantear preguntas», asegura Benglis, octogenaria y activa creadora que no ha viajado a España. Produjo la primera fuente de bronce en 1984 para la Exposición Mundial de Luisiana y la tituló 'The Wave of the World' ('La ola del mundo'). Perdida durante años, apareció en una antigua planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Kenner, a 20 kilómetros de donde estuvo instalada. Benglis la restauró y modificó, dando lugar a 'Crescendo' (1983–84/2014–15), una de las piezas que muestra ahora como un «megalito animado»

'Knight Mer' (2007-2022), de menor tamaño, recuerda los crustáceos y la formas orgánicas con los que Benglis se cruzó en los pantanos de su Luisiana natal. De carácter monumental, con casi ocho metros de altura, 'Bounty, Amber Waves y Fruited Plane' (2021) son tres columnas de vasos cónicos apilados por los que discurre el agua. Es uno de los conjuntos escultóricos más conocidos y reproducidos de Benglis que completa la muestra con 'Pink Lady' (2014), la única fuente realizada en poliuretano y de un sorprendente color rosa fluorescente. Su superficie rugosa recuerda a los montones de arena y barro expulsados por los cangrejos y crustáceos a la orilla del mar.

En 1969 el Museo Whitney pidió a Benglis una pieza de 10 metros de vertido de látex, 'Contraband', para la exposición de postminimalistas 'Anti-Illusion'. Sus compañeros se quejaron del colorido y la comisaria de la muestra situó la obra cerca de una rampa de acceso. Benglis se la llevó a casa y decidió no participar.

En noviembre de 1974 se consagró. La revista Artforum, la biblia del arte del momento, iba a dedicar un reportaje a su obra. Benglis quiso publicar un desnudo suyo como de apertura del artículo. La cabecera se negó y Benglis contrató por 3.000 dólares dos páginas de publicidad: la izquierda, sobre fondo negro, los datos de su galería; a la derecha, un autorretrato sin ropa, con gafas de sol y una pose más que provocadora.

Era un toque de atención sobre los estereotipos de género sexistas del arte y provocó tal polémica que varios editores abandonaron la revista como protesta. Para The New York Times la foto es una de las obras de arte pop y feminista más importantes del siglo XX. Se titula 'Centrefold' y es quizá la página más famosa publicada en una revista de arte. «Un icono, pero también una anormalidad en la carrera de Benglis, llena de obras más revolucionarias y contundentes», apunta la comisaria.

Cuando Life proclamó a Benglis heredera de Pollock ella tenía 29 años. Llevaba seis años en Nueva York, y había realizado 15 muestras individuales. Su ascenso fue vertiginoso pero no alcanzó el reconocimiento de compañeros de viaje como Donald Judd, Robert Morris, Richard Serra o Frank Stella.

La mayor de cinco hermanos, hija de una costurera y pintora aficionada y de un almacenista de materiales de construcción, Banglis se especializó en pintura en el Newcomb College de Nueva Orleans y en 1964 se matriculó en la hoy desaparecida Escuela de Arte del Museo de Brooklyn, en Nueva York.

Provocación

Cercana al expresionismo abstracto, en su orígenes cuestiona la rigidez del soporte. «No es necesario tener un bastidor para pintar» le dice a su colega John Baldessari, convirtiéndose en pionera en trabajar con materiales industriales «No estaba rompiendo con la pintura, sino tratando de redefinir lo que era», diría la propia Benglis.

Creó los 'pours' (vertidos de material), un formato que luchaba por despegar la obra de arte de la pared, llevando la técnica de goteo a lo Pollock a las tres dimensiones, derramando caucho líquido directamente sobre el suelo. «Su trabajo convierte el gesto abrumador del expresionismo en ingenioso y la rigidez del minimalismo en subversiva», apunta la comisaria. También fue pionera en trabajar con el vídeo, cuestionando el papel de la mujer artista, y provocó escándalos con sus autorretratos en los que posaba como una 'pinup' o una estrella porno.