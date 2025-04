El Meadows de Dallas admite que su 'Anunciación' del Greco es una falsificación

Miguel Lorenci Madrid Martes, 1 de abril 2025, 17:31 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

En la página web del Museo Meadows de Dallas se admite ya que 'La Anunciación' que cuelga en sus salas no es del Greco y que se trata de «una falsificación moderna». Sin precisar la autoría de la copia, el museo la data entre los siglos XIX y XX. Juan Carlos Arias, un detective privado sevillano, ha desvelado que el cuadro fue comprado por el magnate del petróleo y fundador del museo, Algur H. Meadows, al marchante neoyorquino Stanley Moss, en 1956.

Según Arias, la copia fue hecha, «casi con total seguridad» por un pintor sevillano, Eduardo Olaya, un genio de las falsificaciones, y facilitada a Moss por otro sevillano, el controvertido anticuario Andrés Moro.

Se sabe que Olaya falsificó cientos de cuadros de grandes maestros, en especial del Greco. Los pintaba sobre lienzos antiguos que obtenía en iglesias expoliadas, bombardeadas y quemadas durante la Guerra Civil, logrando que sus copias superaran las pruebas de antigüedad.

Perseguido en el franquismo por su homosexualidad, Olaya entró y salió de la cárcel por delitos de estafa, apropiación indebida y abuso de menores. Conocido en Sevilla con el apodo de 'La Baronesa', trabajó para Andrés Moro, alias el Moro, fallecido en 1999 y con tiendas de antigüedades en el centro de Sevilla.

Este anticuario y oscuro marchante vendía las falsificaciones de Olaya a Stanley Moss, escritor, poeta y comerciante de arte neoyorquino establecido en España a mediados del siglo XX y que comerció con copias de Velázquez, Murillo, Ribera o El Greco.

A través de Moss varios magnates estadounidenses compraron obras de grandes maestros de los siglos XVI y XVII creyéndolas originales. Uno de ellos fue Algur H. Meadows, enamorado de la pintura española en sus visitas al Museo del Prado en sus estancias Madrid a partir de 1953 en pos de prospecciones petrolíferas en la España franquista.

Uno de los cuadros que compró a Moss fue 'La Anunciación' cuya falsedad admite ahora su museo texano. 'The Annunciation', Forgery of El Greco (Doménikos Theotokópoulos) (1541 – 1614), -«'La Anunciación', falsificación del Greco»- reza la cartela del museo que alerta que no se trata de una obra original.

Meadows compró un sinfín de obras de arte español, muchas expone hoy en el museo que lleva su nombre en Dallas, conocido popularmente como 'El Prado de América' por si abundancia de pintura española.

En el Prado y el Thyssen

Arias asegura que también el Museo del Prado y el Thyssen tienen sendas obras falsas del Greco pintadas por Olaya. En el caso del Prado se trataría de 'Una fábula' cuadro del que hay tres versiones, dos de ellas sin firmar. La del Prado la vendió Stanley Moss en 1993 por más de tres millones de euros. La otra sin firma está en Edimburgo, la Galería Nacional de Escocia. La tercera, la única firmada, es de un coleccionista privado que no permite el acceso de especialistas a la pintura.

La obra del Thyssen es otra 'Anunciación' expuesta en la sala 11, comprada por el barón a Moss en 1975. En ambos casos, «las pruebas sobre su autenticidad se echan de menos», afirmó el detective.

Juan Carlos Arias es el autor de 'El falsificador de Franco'(Samarcanda) donde denuncia una trama de estafa que salpicó al mismísimo Franco y sembró de pinturas falsificadas grandes museos, aristocráticas villas y hasta el palacio del Pardo. Sostiene que desde Sevilla se facturaron plagios casi perfectos de obras de Velázquez, El Greco, Zurbarán, Mengs, Picasso, Ribera y muchos otros.

José Arias Galán (1914-1992), padre del detective e inspector de policía, investigó ya al «genial copista» sevillano Eduardo Olaya, cabeza de turco, según él, de un entramado de anticuarios, marchantes sin escrúpulos, estafadores y buscavidas.

Calcula Arias que Olaya pintó unas 300 copias y cree que algunas están «en casas señoriales de Sevilla y Madrid, en la colección de los Alba, en galerías nacionales del Reino Unido, Australia, Washington, Grecia, Otawa... y otros puntos de Europa».

Museo Nacional del Prado