Marlango anuncia un parón «para respirar y volver a empezar»

Marlango, el dúo formado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo, deja los escenarios «parar, respirar y volver a empezar». Lo anunciaron por sorpresa este jueves en sus redes sociales, confirmando que se retiran de los escenarios «durante un tiempo» y que cancelan el concierto anunciado en Ciudad de México para el 23 de marzo. El parón llega tras tres lustros de carrera y siete discos, dos de ellos de oro.

«Vamos a dejar los escenarios durante un tiempo, vamos a buscar la orilla y cuando lleguemos lo haremos saber», se leía en el mensaje difundido a través de sus redes. «Sentimos las molestias que podamos causar a las personas que compraron boletos para 'El Lunario'», se disculparon ante quienes tenían ya su entradas para el concierto mexicano y que podrán recuperar su importe.

«A veces (aunque de miedo) es mejor parar, respirar y volver a empezar», escribió en Twitter la cantante y actriz Leonor Watling. «Estamos bien y con ganas de tener canciones nuevas que cantaros, pero hasta que las encontremos vamos a parar, pensar y escuchar; espero con el corazón que podáis esperarnos», agregó.

Este parón llega tras quince años de trayectoria de Marlango que se presentó en 2004, formando entonces un trío con Óscar Ybarra. Su álbum de debut, que llevaba el nombre del grupo, combinó influencias pop, rock, jazz música de cabaret. Fue disco de oro y repitieron la hazaña con 'Automatic imperfection', su segundo álbum.

En 2007 llegó 'The electrical morning' y en 2010 'Life in the treehouse', con colaboraciones de Rufus Wainwright y Jorge Drexler. 'Un día extraordinario' (2012), fue su quinto álbum y el primero en castellano. Con 'El Porvenir' (2014), celebraron diez años de carrera, ya sin Ybarra y con aportaciones de Enrique Bunbury o Fito Páez. 'Thecnicolor' apareció en 2018.

En julio pasado lanzaron su último sencillo, 'Si preguntas por ahí', tema producido por Guille Galván (Vetusta Morla) y con letra de Ray Loriga, anunciado como adelanto de un próximo álbum para esta primavera.