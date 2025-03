Marilar Aleixandre gana el Nacional de Narrativa con 'As malas mulleres'

Miguel Lorenci Madrid Martes, 25 de octubre 2022, 15:55 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

El Premio Nacional de Narrativa viajó otra vez a Galicia y por segundo año consecutivo distingue a una obra escrita en la lengua de Castelao. Marilar Aleixandre (Madrid en 1947) ganó con 'As malas mulleres' (Galaxia) el galardón concedido por el Ministerio de Cultura dotado con 20.000 euros. Es «una singular novela histórica sobre la situación carcelaria de las mujeres en el siglo XIX» que ya mereció el Premio Blanco Amor de Novela en 2020 y con la que Aleixandre, profesora de de biología y académica, toma el testigo de Xesús Fraga, ganador el año pasado.

El jurado que la premió destacó «la original estructura híbrida» de 'As malas mulleres', escrita «con un admirable dominio del diálogo y del lenguaje». «Recupera la memoria de una forma brillante en diálogo con la tradición literaria», agregó.

«Un coro de voces femeninas de diversas clases sociales introduce elementos de la poesía popular y la cultura oral. La autora pone el acento en las desigualdades y a la vez ofrece una mirada esperanzadora: la capacidad de resiliencia y emancipación del ser humano, destacando la importancia de la sororidad y del compromiso con los demás», destacó el jurado en su fallo.

Asistimos «a un duro y apasionante viaje por el tramo final del siglo XIX, en una historia a varias voces, la de Sisca, de 15 años, presa porque las mujeres no son dueñas de su cuerpo; las de mujeres como Concepción Arenal, visitadora de prisiones; y Juana de Vega, cruciales para entender nuestra historia y las del mudo coro de las malas mujeres, que entona llantos sobre encuentros con los depredadores sexuales», apuntan sus editores.

«La novela está escrita contra la desmemoria, para recuperar la memoria de las excluidas, reclusas en la cárcel de la Galera, de A Coruña, en 1863. Una atención a las excluidas donde Arenal y Juana de Vega, trabajando a favor de la dignificación de las personas, fueron pioneras. Al tiempo es un canto al papel de los libros y la lectura para mejorar la vida de las personas, para dar esperanza a las desesperadas», precisan desde el sello Galaxia.

Marilar Aleixandre eligió el gallego como lengua de creación. Narradora, poeta y traductora, en 1973 obtuvo la cátedra del Instituto de Ciencias Naturales, marchándose a Galicia donde ha sido profesora de Biología tanto de enseñanza secundaria como en la Universidad de Santiago de Compostela.

Su vida profesional se ha desarrollado en torno a la escritura y la docencia, impartiendo la asignatura de Didáctica de las Ciencias en la Universidad de Santiago de Compostela.

Desde 2017 forma parte de la Real Academia Gallega en al que ingresó con un discurso 'Voces termando da paisaxe galega' (Voces sosteniendo el paisaje gallego). Sus primeros pasos en el mundo de la literatura se desarrollaron en el terreno de la narrativa infantil y juvenil, quedando finalista en 1986 del premio Merlin con 'O rescate do peneireiro', y en 1987 con 'A formiga coxa'.'Rúa Carbón', 'Teoría do caos' (Premio Xerais de Novela 2001), 'A expedición do Pacífico' y 'A filla do Minotauro' son sus novelas más conocidas. Con el poemario 'Mudanzas', logró el Premio de Poesía Caixanova 2006.

Colabora en revistas literarias como 'No', 'Luzes de Galiza', 'Festa da palabra', 'Feros Corvos', 'El Signo del Gorrión', 'CLIJ' y 'Dorna' y es firma habitual las páginas literarias de 'La Voz de Galicia' y 'O Correo'.

