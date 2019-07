«Maradona es impredecible. Nunca sabes con qué pie se ha levantado» Asif Kapadia posa durante una entrevista con motivo del estreno del documental del astro argentino. :: efe 'Diego Maradona' es el nuevo documental del cineasta, un filme que relata el ascenso del astro argentino y su caída Asif Kapadia Director MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Jueves, 11 julio 2019, 10:46

El director Asif Kapadia (Londres, 1972) juró no volver a rodar un documental sobre la figura de un deportista después de las dificultades que encontró grabando 'Senna', filme que fue alabado en el Festival de Sundance del 2011, pero que fue muy criticado en Japón y Brasil. El tiempo, sin embargo, hace olvidar las promesas y Kapadia volvió a caer preso de uno de los héroes deportivos más seductores en la actualidad: Diego Armando Maradona. Kapadia cambió de idea al ver el documental que se hizo sobre el astro argentino en 1981, filme que nunca se terminó. El material sirvió al realizador de inspiración para crear una narración que relata su ascenso al estrellato y su caída. Responsable también del documental de Amy Winehouse, la gran diferencia es que en este caso el protagonista puede contar su vida.

-¿Por qué contar la vida de Diego Armando Maradona?

-Cuando vi el documental inacabado que se hizo sobre él en 1981, material que encontré en un archivo en Nápoles, me quedé alucinado. Fue algo increíble poder contar con esas imágenes que nos dieron una visión amplia y clara de su vida entonces. Siempre he pensado que la vida de Maradona era una locura. Sabía lo que le había pasado porque a mí me gusta el fútbol. No llegué a este documental a ciegas, como me ocurrió con 'Amy' y 'Senna'.

-¿Su fama le arruinó la vida?

-Sabe vivir con ella. Es un hombre inteligente y carismático, obligado a enfrentar sus propios demonios porque nadie más es Maradona. Allí, en lo más alto, está solo. Su aventura personal es salvaje, endemoniada, un viaje increíble. Lo que le ocurre en la vida es sorprendente. Un jugador adorado en Nápoles y Argentina, que termina enfrentando cargos por supuestamente estar unido a la mafia italiana.

-¿Cuál ha sido el mayor reto al realizar este filme?

-Este es un documental diferente a los anteriores porque Maradona está vivo. Creo que una de los motivos por los que pude rodar este filme fue que al astro le gustó mi película sobre 'Senna'. El mayor reto fue contar con su apoyo. Mucha gente me decía que no quería hacerlo, que no iba a hablar conmigo. Después de entrevistarlo, me di cuenta de que no iba a poder contar con él como narrador y decidí reestructurar la historia.

-La cinta avanza gracias a los audios de distintas e intensas entrevistas, algunas de ellas con el astro. ¿Fue difícil?

-No fue fácil conseguirlo, porque un día puede decirte que sí y cambiar de opinión al día siguiente. Depende de su humor y luego, si aparece, no sabes con qué pie se ha levantado ese día y qué historia te va a contar. Es impredecible. Este documental empieza como 'Senna' y termina como 'Amy', porque Diego es un poquito de los dos, aunque tiene la oportunidad de seguir vivo. El proceso para conseguir los derechos de imagen de estos personajes tan famosos es muy complicado. Maradona me dijo que todo el mundo quería hacer una película sobre él y me preguntó por qué yo tenía que ser el elegido. Luego le expliqué mi trayectoria y tras ver 'Senna' me permitió rodarla.

-¿Cuánto tiempo ha invertido en este filme?

-Tres años de viajar de un lugar a otro del planeta. De Buenos Aires a Barcelona, a Dubái, a México, a Nápoles. El proceso de construcción del documental ha sido intenso y agotador, sobre todo los seis meses que estuvimos buscando a los personajes del filme, los narradores que cuentan la historia.

-Hay imágenes inéditas. ¿Cómo las consiguieron?

-Conseguir acceso a todo ese material fue complicado porque él hizo su debut con los Argentinos Juniors con 16 años. Las imágenes de Argentina las encontramos en compañías de televisión argentinas, que no han digitalizado todavía su archivo. Gracias a la labor de investigación, pudimos encontrar imágenes en estaciones de televisión que estaban guardadas en estanterías, tuvimos que buscar mucho pero encontramos imágenes que merecieron la inversión porque algunas pertenecen a coleccionistas privados. Fue un proceso difícil, aunque debo reconocer que el mérito es de los miembros de mi equipo, que fueron capaces de conseguir y superar este enorme reto.