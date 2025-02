«Me tomo muy poco en serio, porque la vida ya lo es bastante», responde Mónica Carrillo al comentarle que resulta más alegre y menos intensa de viva voz que en sus textos. Pareja televisiva del incombustible Matías Prats en Antena 3, con quien comparte ... la afición por los juegos de palabras «y los chistes malos», Carrillo ha publicado un segundo libro de microcuentos titulado 'El viento nos llevará' (Planeta). «Como la película de Kiarostami», apunto para hacerme la lista. «No, como la canción de Noir Désir, que me encanta». Y ahí comienza una charla sobre cine y música que, por cuestiones de espacio, se queda en la grabadora. Aquí, todo lo demás (que no es poco), incluido el rechazo a una invitación de Ronnie Wood.

-Usted no puede tomarse el aperitivo los domingos...

-No me lo puedo tomar, no. Todavía no nos ha dado a Matías y a mí la tentación de sacarnos un vermú y tomárnoslo [risas]. Tenemos que estar presentables para las tres y las nueve.

-Tras publicar dos libros de microcuentos y tres novelas, ¿se considera ya una escritora que trabaja como periodista, o sigue siendo una periodista que escribe?

-No soy muy amiga de las etiquetas. Me gusta hacer muchas cosas y no encasillarme, así que me sigo considerando una periodista. O mejor, una comunicadora, porque lo que trato es de comunicar, ya sea contando las noticias, escribiendo una novela o lanzando microcuentos a las redes. Ahora he tenido la oportunidad de aglutinarlos y de tenerlos en papel en una edición preciosa, algo que me hace mucha ilusión.

-¿Nota ciertas reticencias por parte de otros escritores por proceder de la televisión?

-Yo no las noto y, si existen, no me importan; vivo ajena a eso. Lo que siento es una gran responsabilidad por no decepcionar a los lectores. También siento la fortaleza que me dan al estar esperando a que llegue a sus manos una nueva obra. Me quedo con eso, lo otro no lo noto.

-Los microcuentos de 'El viento nos llevará' han aparecido antes en Twitter. ¿Qué relación tiene con esa red social tan espinosa?

-Vuelvo a quedarme con lo bueno: me ha dado la oportunidad de estar en contacto con muchos compañeros y con la información que llega a través de las redes. Además, me ha permitido llegar a mucho público a través de mis microcuentos: llevo diez años escribiéndolos, y ya van unos mil. Por supuesto, hay una parte que no es tan positiva, pero hago lo que haría fuera de las redes, y es mantenerme ajena a eso. Yo silencio si algo no me parece apropiado porque se falta el respeto, porque hay insultos o por cualquier cosa que me resulte violenta, vaya conmigo o no.

-Twitter ha pasado de 140 caracteres a 280, algo que ha influido a la hora de construir sus textos.

-Sí, lo he observado al hacer la recopilación. Mis microcuentos siempre han partido de Twitter, nunca han dejado el cauce original. Eso ha hecho que, a nivel formal, yo haya pasado a tener más libertad, a escribir microcuentos más extensos, y me ha dado la posibilidad de investigar, y crecer, y hacer versos. Algunos de esos micropoemas han servido de germen para letras de canciones. Pero aún no se han lanzado, se hará en breve.

-«Que te supieras de memoria mis costuras. Eso éramos». ¿Esa es su definición del amor?

-Es una posible definición. A ti te ha encajado, pero para otro lector puede significar el desamor, ya que entiende que es por las costuras por donde el amor se agrieta. Yo lo lanzo y, después, se convierte en un traje a medida para los lectores. Lo maravilloso de la poesía y del arte es que cada uno hace su propia interpretación.

Vergonzosa y parlanchina

-En la sinopsis del libro afirma que estamos a merced del viento, pero que siempre nos llevará a buen puerto. Tiene mucha confianza en el futuro.

-Yo tengo una visión bastante optimista de la vida, y lo que pasa es que todo pasa. Todo. Incluso lo malos momentos, ¡incluso los buenos!, y de esos también hay que ser consciente para poder disfrutarlos.

-¿Ese puerto podría ser uno del Mar Menor?

-Yo soy de Elche, aunque toda mi familia es de Murcia y he veraneado de niña en el Mar Menor con mis abuelos. Lo que es seguro es que sería un puerto mediterráneo.

-Con once años grabó un programa de radio en una casete. Su pasión por la comunicación viene de lejos.

-Viene desde que empecé a hablar. Según mi madre, fui bastante precoz y les ponía la cabeza como un bombo en casa. Es curioso, porque he sido muy vergonzosa pero, a la vez, muy parlanchina y, en cuanto tomaba confianza, ya no callaba.

-¿Con la literatura también? ¿Ha escrito desde pequeña?

-Mi pasión por la escritura fue más tardía porque soy muy pudorosa. Mis primeros textos no los enseñaba.

-Tanto le gusta la comunicación que rechazó una invitación de Ronnie Wood (miembro de los Rolling Stones) para ir a una fiesta en su casa de Londres porque tenía que trabajar.

-Sí, tenía que hacer los informativos desde allí y me pudo la responsabilidad. Hay veces en las que tendría que ser menos responsable o menos autoexigente. Es posible [risas].

-Podía haber sido el inicio de una novela fabulosa.

-Desde luego, pero la ausencia ya es todo un titular: «Yo no fui». También da para un buen comienzo.