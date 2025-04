Más de un tercio de los españoles siguen sin leer nunca

Más de un tercio de los españoles (35,2%) siguen sin leer nunca o casi nunca, si bien la cifra de no lectores se ha ... reducido los últimos diez últimos años. Por contra, un 68,4 de los mayores de 14 años leyó algún libro durante el pasado año. Las mujeres siguen leyendo más, hay más niños y adolescentes lectores y la librería tradicional sigue siendo el canal de compra preferido. Así lo refleja el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con patrocinio de CEDRO y en colaboración con el Ministerio de Cultura y que este lunes presentó su titular, Miquel Iceta.

Constata que desde 2012 el índice de lectura en el tiempo libre ha experimentado un crecimiento de 5,7 puntos porcentuales, pasando del 57,9% al 64,8%, cifra algo superior a la de 2021 (64,4%) y que llega al 69,6 si se añade a quienes sólo leyeron cómics. Por trabajo o estudio leen un 22,6%. Entre los lectores frecuentes, lo que lo hacen menos una vez a la semana, el porcentaje se mantuvo en un 52,5% y crece 5,3 puntos en los últimos diez años (47,2% en 2012). El de lectores ocasionales, entre una vez al mes o al trimestre, es del 12,3%, se ha mantenido a lo largo de estos años y crece solo 0,4 puntos en una década. Cosn estas cifras se ratifica la consolidación del incremento de la lectura experimentado desde 2020 con el confinamiento y las restricciones de movilidad en la pandemia.

Ampliar Grafico con algunos de los datos de lectura. R.C.

El informe refleja los altos porcentajes de lectura entre los menores, en especial entre los 10 y 14 años. El 85,6% de estos lee en su tiempo libre de forma frecuente (78,2%) u ocasional (7,4%). Entre los 15 y 18 años, el porcentaje alcanza el 79,2% (67,7% frecuentes y 12,2% ocasionales), con un incremento de 11,8 puntos en los últimos diez años.

A pesar de sus datos positivos el estudio refleja que persiste un importante segmento refractario a la palabra impresa. Como en 2021, más de tres de cada diez españoles (35,2%) no lee nunca o casi nunca, si bien la cifra está en descenso y era del 40,9% hace una década. Quienes no leen argumentan falta de tiempo libre (44%) como razón principal. Un 30,6% prefiere emplear su tiempo libre en pasear, descansar o ver series o películas, un 29,3% manifiesta falta de interés y el 0,9% no lee por motivos de vista o salud.

«Mantenemos un tercio de la población que no tiene la lectura entre sus actividades. Es tarea de todos trabajar para reducir esas cifras, al mismo tiempo que mejoramos también los porcentajes de lectores frecuentes con cifras notablemente superiores al 50 por ciento», manifiesta Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. Celebra que nuestras cifras de lectura se vaya acercando poco a poco a las medias europeas «con tramos de edad y zonas geográficas plenamente equiparables a las de los países de nuestro entorno».

El hábito de leer está determinado «en gran medida» por la edad, el sexo, el nivel educativo y la localidad en la que se viva. Las mujeres siguen siendo mucho más lectoras que los hombres, con un 69,9% frente a un 59,5% de varones. Se mantienen casi 10 puntos de diferencia aunque el porcentaje de lectoras y lectores ha crecido en estos diez años en 5,8 y en 5,5 puntos.

Por edades, el tramo con mayor población lectora está entre los 14 y los 24 años (74,2%). No obstante desde 2012, la cifra de lectores con 65 y más años ha crecido 13,7 puntos por encima de la media, pasando del 38,2% al 51,9%. El 86,5% de universitarios lee en su tiempo libre, cifra que cae al 62,3% entre quienes tienen estudios secundarios y al 39% entre quienes sólo cursaron estudios primarios.

En casi todas las Comunidades Autónomas crece o se mantiene el número de lectores en su tiempo libre, pero persiste la desigualdad entre territorios. Con la media del 64,8%, encabezan la lista Madrid (74,2%), Cataluña (68,7%), Navarra (68,2%) y País Vasco (68,2%), como en 2021. Castilla-La Mancha (59,6%), Canarias (59,1%) y Extremadura (55,1%) repiten en los últimos puestos. En las comunidades con lengua propia, la mayoría de los lectores prefiere los libros en castellano.

Soporte digital

La lectura en soporte digital se estabiliza. Un 29,5% de la población de 14 o más años lee libros en formato digital, cifra muy similar a la de 2021 pero que triplica la de hace una década (11,7%). El E-Reader (12,9%) y la tableta (10,3%) siguen siendo los dispositivos más utilizados, aunque la lectura en el móvil sigue su tendencia creciente y llega al 8,3% frente al 7,3% de 2021.

Ampliar El Minisr de Cultuta Miquel Iceta junto a Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España en la presentación del barómetro . E. P.

Entre los lectores en digital, cae el porcentaje de los que pagaron por los libros, un 39%, frente al 43% de 2021. El de quienes se descargaron libros de forma gratuita creció hasta el 66,3%, seis puntos más que en 2021. Un 52,5% de los lectores digitales se bajó o descargó los libros «siempre» de forma gratuita. Además, de cada 10 libros descargados, 6,6 son gratuitos. El 67% de quienes se bajan libros electrónicos saben «perfectamente» cuando la descarga no es legal. Un 5,4% de la población lectora escuchó audiolibros al menos una vez al trimestre en 2022.

Los españoles que compraron algún libro (no de texto) el años pasado fueron un 52,8%, 12,5 puntos más que hace diez años y cinco décimas mas que en 2021. La librería tradicional es aún el principal canal de compra de libros no de texto (45,%), seguida de internet (26%) y de las grandes cadenas de librerías (13,3%). Internet es, no obstante, el principal canal de compra entre los jóvenes de entre 25 y 30 años.

El porcentaje de visitantes de las biblioteca creció solo un punto y alcanzó el 26,2% en 2022. Aunque no se ha recuperado el uso anterior a la pandemia, las bibliotecas públicas son las más visitadas (89,7%). Unos centros a los que los usuarios otorgan un notable alto en todas las comunidades autónomas (8,3), con Cataluña a la cabeza con un 8,8, seguida de País Vasco, Castilla y León y Cantabria.

Satisfacción

«Estamos razonablemente satisfechos, porque los índices crecen. Pero nos preocupa más esa franja de la sociedad que todavía o ha hecho de la lectura un hábito. No podemos dejar de señalar que nuestro objetivo es llegar al 100%, y no se ha cubierto, lamentó Miquel Iceta». Se refirió el ministro a ese tercio de españoles «que sigue sin leer y nuestra obligación es hacer que disminuya». La herramienta para lograrlo sería el Plan de Fomento de la lectura de Cultura, dotado con casi 40 millones de euros hasta 2024. «Hay que seguir por esa vía, día», dijo Iceta recordando que los primeros datos de funcionamiento de bono cultural, buena parte se ha dedicado a adquisición de libros.

«Seguimos avanzando en un camino que no ha llegado a su fin y necesitamos la complicidad de muchos. Quien lee, cada vez lee más, y una vez entras hay un círculo virtuoso», concluyó .