Sylvain Tesson: «La belleza hoy no interesa a nadie» El escritor francés reivindica en 'Un verano con Homero' la vigencia del autor griego

Pasa el tiempo, los siglos, cambian las costumbres, las tecnologías, pero la esencia del ser humano permanece inmutable y un autor griego, hace 2.500 años, supo captarla de tal manera que sus textos parecen de ayer. El genio que logró atrapar lo invariable que hay en los seres humanos se llama Homero y el aventurero y escritor francés Sylvain Tesson (París, 1972) ha reflexionado sobre los pensamientos del autor de la 'Iliada' y la 'Odisea' en un libro que ahora llega a España.

'Un verano con Homero' (Taurus) reivindica la idea de modernidad que sobrevuela la obra del escritor griego. «En todos los periodos se ha leído a Homero como si fuera contemporáneo. En la época de Napoleón ocurría así, y también en nuestro tiempo», explica Tesson. Y eso ocurre porque el autor trata los asuntos que invariablemente han ocupado y preocupado a los hombres. «La guerra, la salvación, la fidelidad, el ansía de aventura», enumera el escritor francés.

También han trascendido las líneas que Homero dedicaba a los dioses, que las sociedades occidentales han sustituido por el dinero y la tecnología. «El dios de la tecnología cumple con las características de las deidades: nos promete la salvación y nos espía», explica Sylvain Tesson.

Cree el autor francés, que ha publicado las premiadas novelas 'La vida simple' y 'Berézina', además de libros de relatos sobre sus andanzas, que los héroes sobre los que hoy escribiría Homero no serían guerreros o patriotas, sino jóvenes como Greta Thunberg. «Quien escriba hoy un relato mitológico deberá hablar de la defensa de la naturaleza y de la ecología», afirma Tesson, que lamenta que en Francia, al igual que en España, la enseñanza de las lenguas clásicas en los colegios haya retrocedido. «Vamos hacia la lengua única, el inglés, que es la lengua útil para el comercio, que está sometido a la tecnología, la nueva religión. La única esperanza», refiere el escritor. «Es que nada dura eternamente. En otras épocas el arte era lo principal, aunque ahora la belleza no le importa a nadie. Hoy, belleza es una palabra sospechosa», lamenta.

Tesson acaba de publicar en Francia un libro sobre su búsqueda de una pantera de las nieves en el Tíbet. Allí divaga sobre conceptos como la paciencia o la espera, tan poco de moda. «Intentar observar a una pantera es lo contrario que la sociedad digital. Exige olvidarse de lo inmediato, del teléfono. La tecnología nunca reemplazará el placer de los sentidos y de experiencias como el viaje. Nada ilusionante sale de una pantalla. No entiendo cómo nos entregamos a ello teniendo tan cerca la posibilidad de lo real», asevera.

Tesson vive en un apartamento cercano a Notre Dame. Recuerda que cuando tenía 15 años escalaba a la aguja destruida que se convirtió en un símbolo tras el incendio del pasado 15 de abril. Y resulta que Tesson está de acuerdo con el alcalde de Madrid: si tuviera que elegir a qué donar dinero, a Notre Dame o a la Amazonia, elegiría la catedral. «Lo más importante en el mundo es el arte. Aunque no seamos creyentes (yo no soy), qué sería de nosotros si no fuera por lo trascendente», culmina.