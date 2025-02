Sergio del Molino gana el Alfaguara rastreando el nazismo en España

Miguel Lorenci Madrid Jueves, 25 de enero 2024, 16:19 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

Sergio del Molino (Madrid, 1979) es el ganador del premio Alfaguara de novela, que falló este jueves su XXVII edición. Dotado con 175.000 dólares -unos 160.000 euros-, y una escultura de Martín Chirino Del Molino se lo adjudicó gracias a 'Los alemanes' novela que presentó bajo el seudónimo de Patricia Bieger y con el título provisional de 'El espíritu de la escalera'. El premio comporta la publicación simultánea de la novela ganadora en todo el territorio de habla hispana. Estará en las librerías el próximo 21 de marzo.

La novela, que ganó por unanimidad, fue premiada por «su maestría para narrar un suceso poco conocido en España, relacionado con la mutación del nazismo y sus hondas consecuencias en la actualidad».

'Los alemanes' trata uno de los episodios más vergonzosos y menos divulgados de la historia de España: cómo los nazis refugiados aquí en un retiro dorado activaron el neonazismo en Alemania. «Con sutileza alumbra el infierno que puede llegar a ser, en ocasiones, la familia, y deja en el aire preguntas incómodas». ¿Cuándo caducan las culpas de los padres? ¿Llega hasta los hijos la obligación de redimirla? son algunas de las cuestiones a las que trata de dar respuestas.

«Es una novela sin apellidos», dice su autor sin querer adscribirla a ningún género. Cuenta como 1916, en plena Primera Guerra Mundial, llegan a Cádiz dos barcos con más de seiscientos alemanes provenientes de Camerún. Se habían entregado en la frontera guineana a las autoridades coloniales por ser España país neutral.

Se instalarán, entre otros sitios, en Zaragoza y formarán allí una pequeña comunidad que ya no volverá a Alemania. Entre ellos estaba el bisabuelo de Eva y Fede, quienes, casi un siglo después, se encuentran en el cementerio alemán de Zaragoza en el entierro de Gabi, su hermano mayor. Junto con su padre, son los últimos supervivientes de los Schuster, una familia que llegó a formar un importante negocio de alimentación. Pero en los tiempos que corren el pasado siempre puede regresar para levantar ampollas.

«Los nietos y bisnietos de aquellos alemanes siguen entre nosotros. Están en tres ciudades, Zaragoza, Pamplona y Alcalá de Henares. Se instalaron allí bajo custodia militar y sus apellidos son rastreables», explica Del Molino. «Mantienen la herencia y el legado», agrega el escritor que abordó la historia de a estas familias en una serie de reportajes. «Aún tienen su orgullo a flor de piel y lo mantienen de generación en generación», dice el escritor, que dedica su novela Pablo Bieger, nieto de uno de estos alemanes nazificados.

«Los personajes no son reales, pero sí su epopeya, un episodio opacado y desconocido», insiste Del Molino. «Quiero creer que no heredamos los pecados de nuestros padres, pero en la vida real vas cargado con ellos quieras o no. Las herencia legales y materiales puedes rechazarlas, pero las no materiales es difícil negarlas. No siempre se puede huir de ello. Es injusto», asegura. « No tienes la culpa, pero ese pasado acaba construyendo tu identidad. No puedes huir de tu familia por mucho que corras. El pasado siempre está agazapado para hacernos la puñeta y destrozarnos la vida», agrega.

Confía el escritor afincado en Zaragoza en que la literatura «sirva para poner en marcha la capacidad de comprensión del otro, especialmente en los tiempos de gresca política, porque nunca nos conocemos lo suficiente, el otro siempre es un misterio».

Sergio del Molino es autor de dos ensayos narrativos cruciales sobre la despoblación y «la idea de país»: 'La España vacía' (2016), con el que ganó el premio al mejor ensayo del Gremio de Libreros y el Premio Cálamo, y 'Contra la España vacía' (2021).Antes se había alzado con los premios Ojo Crítico y Tigre Juan con 'La hora violeta' (2013) y después con el Premio Espasa gracias a 'Lugares fuera de sitio' (2018).

Además, es autor de novelas como 'Lo que a nadie le importa' (2014) y 'La mirada de los peces' (2017), del breve ensayo biográfico 'Calomarde. El hijo bastardo de las luces' (2020), de una autobiografía novelada sobre su relación con la enfermedad, 'La piel' (2020), y de Un tal González (2022). Sus obras han traducido al inglés, italiano, francés, griego, alemán y chino, entre otros idiomas, y se han publicado en más de quince países.

60 Aniversario

Coincidiendo con el 60 aniversario de Alfaguara, el sello que creó y ampara el el galardón, contó en esta edición con un jurado de excepción formado por los escritores Sergio Ramírez (ganador en 1998 con 'Margarita, está linda la mar' y presidente del jurado en 2008), Juan José Millás (presidente del jurado en 2019), Rosa Montero (presidenta del jurado en 2012), Manuel Rivas (presidente del jurado en 2013) y Laura Restrepo (ganadora en 2004 con 'Delirio' y presidenta del jurado en 2014), además de Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara (con voz pero sin voto).

A esta convocatoria se presentaron 800 manuscritos , 396 remitidos desde España, 104 desde Argentina, 109 desde México, 93 desde Colombia, 40 desde Estados Unidos, 20 desde Chile, 26 desde Perú y 12 desde Uruguay.

Historia

La editorial Alfaguara -la fuente que mana y corre según su etimología árabe- fue fundada en octubre de 1964 por el constructor español Jesús Huarte y bajo la dirección de los hermanos Camilo José, Juan Carlos y Jorge Cela Trulock. En su primera época se creó el Premio Alfaguara de novela, que se falló por primera vez el 28 de diciembre de 1965.

En 1975, Jaime Salinas, hijo del poeta Pedro Salinas, asumió la dirección del sello con el objetivo de desarrollar un ambicioso proyecto editorial. Encargó el diseño de los libros a Enric Satué, quien creó una imagen inconfundible y exquisita de sus portadas. El número uno de la colección fue 'En el estado', de Juan Benet, al que siguieron autores como Julio Cortázar, Juan José Millás, Marguerite Yourcenar, Javier Marías, Thomas Bernhard o Günter Grass.

En 1980, Alfaguara entró a formar parte del Grupo Santillana. Asumieron la dirección, sucesivamente, José María Guelbenzu, Luis Suñén, Guillermo Schavelzon, Juan Cruz, Amaya Elezcano y Pilar Reyes, que continúa al frente del sello en la actualidad.

En 1993 se lanzó el proyecto Alfaguara Global, que apostó por un trabajo común entre los editores iberoamericanos para tender puentes entre ambas orillas del idioma español. En 1998 se relanzó el Premio Alfaguara de novela con una perspectiva internacional. Hoy, con veintisiete ediciones, el galardón se ha consolidado como uno de los más difundidos y traducidos en castellano otorgado a una obra inédita.

En 2014 Alfaguara pasó a formar parte de Penguin Random House Grupo Editorial, y gracias a la extensión internacional del grupo, está hoy presente en España, Portugal, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Además, sus libros se exportan a más de cuarenta y cinco países de Europa, América y Asia.