La RAE lamenta la preponderancia de la pedagogía en la formación de los profesores

Antonio Paniagua Madrid Jueves, 14 de diciembre 2023, 18:40

La Real Academia Española (RAE) considera que el desconcierto de los profesores a la hora de incorporar a su trabajo los nuevos planteamientos didácticos es una de las causas del desconocimiento entre el alumnado de la lengua española, tanto en su expresión oral como escrita. Entre otros factores que contribuyen a la ignorancia de la lengua y literatura españolas, los académicos citan «el surgimiento del multiculturalismo y la diversidad» en las aulas, «así como los programas que su indispensable desarrollo requiere».

Estas son algunas de las conclusiones que figuran en el estudio 'La enseñanza de la lengua y la literatura en España, con especial atención al uso, el conocimiento y el aprendizaje del español', un estudio que ante todo recoge opiniones de los miembros de la RAE antes que recomendaciones basadas en las estadísticas. «La capacidad para relacionar conceptos, fenómenos, problemas y hasta disciplinas puede considerarse una competencia, pero solo pueden alcanzarla los profesionales que conocen con cierta profundidad los contenidos que articulan cada una de esas materias», aduce la RAE, que siente que se haya producido una «relación en el nivel de exigencia».

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, demandó, no sin mucho escepticismo, la firma de un pacto de Estado educativo, al tiempo que denunció la falta de profesionalización de los docentes. Otro mal que deteriora la educación, según la RAE, es la precarización de la labor docente, en muchas ocasiones «no suficientemente remunerada», circunstancia que deja muy poco tiempo para preparar las clases y para profundizar en el contenido de sus respectivas materias».

«Resulta desafortunado, en nuestra opinión, que los cursos de renovación pedagógica y los relativos al uso de las nuevas tecnologías sean mucho más frecuentes entre nosotros que los que se centran en la actualización de las materias docentes». En ocasiones se ofrecen a los profesores cursos de 'coaching' y 'mindfulness' en vez de los destinados a formación y actualización de conocimientos relativos a su asignatura.

Para la organización, el sistema educativo adolece de un desequilibrio entre la adquisición de competencias, de un lado, y de nuevos contenidos, por otro. «En muchas facultades de Educación se entiende que no deben presentarse a los alumnos nuevos contenidos, sino únicamente estrategias didácticas destinadas a aplicar los que ya se poseen».

Carga lectiva

A decir del académico Salvador Gutiérrez, director del departamento de 'Español al día', es preciso una mayor carga lectiva de la materia de literatura y lengua española, con el fin de que los estudiantes dispongan de más tiempo de clases prácticas.

El estudio deplora que se interprete que el aprendizaje ha de ser una experiencia que se aborde a través del juego, «en lugar de como un proceso que exige atención, concentración y esfuerzo». «Sería, desde luego, muy desafortunado que la tendencia natural de los alumnos a optar por lo simple y a evitar la perseverancia o el empeño (con las importantes excepciones que sea oportuno señalar) fuera respaldada implícitamente por un sistema educativo que podría en ocasiones dar la impresión de considerar relativamente secundarios el esfuerzo personal o la autoexigencia».

Por añadidura, los académicos rechazan la sustitución «del razonamiento por la expresión libre de las emociones». «El desarrollo del pensamiento articulado exige establecer cadenas o jerarquías entre las ideas, un proceso que choca frontalmente con la expresión espontánea de cualquier impresión no argumentada», se asevera en el documento.

La RAE argumenta que la entronización de lo inmediato y el acceso instantáneo a la información redundan en el desinterés de los estudiantes, seducidos por herramientas como ChatGPT, a la que recurren para hacer trabajos académicos. «Hace algunos años, los alumnos sostenían que la existencia de las calculadoras hacía innecesaria la memorización de las tablas de multiplicar. Hoy sostienen también a menudo que los procesadores de texto corrigen muchas faltas de ortografía (lo que, en su opinión, haría innecesario memorizar las reglas ortográficas), y pronto sostendrán —cabe pensar— que los desarrollos recientes de la inteligencia artificial hacen innecesario aprender a resumir informaciones, realizar informes, ordenar ideas o elaborar, sustentar y criticar hipótesis, posturas o razonamientos», se arguye en el estudio.

El documento es incisivo en la merma de la comprensión lectora, explicable a la falta de costumbre. «Aunque existen excepciones notables, la mayor parte de los libros de texto les resultan difíciles a los estudiantes porque no están acostumbrados a leer y porque los discursos con los que están familiarizados son textos breves, cuando no sincopados, escritos con un léxico reducido. En la mayor parte de los casos, tales discursos no contienen, además, exposiciones razonadas y argumentadas», dice la RAE.

Según el documento, el modelo de éxito transmitido por deportistas, cantantes y comunicadores induce a los jóvenes desdeñar las destrezas que se adquieren por el esfuerzo. Los académicos son tajantes al rechazar la idea de que la escolarización conduzca inexorablemente a la rebaja de la calidad de la enseñanza, como a veces invocan los políticos.

A juicio del filólogo Ignacio del Boque, el sistema educativo precisa de estabilidad, lo que requiere un acuerdo político que dure varias generaciones. Con el estudio, que se ha elaborado con la colaboración de profesores de secundaria y bachillerato, la Academia no pretende suplantar «a las autoridades públicas o educativas ni enmendar la plana a nadie, sino alentar un debate público que abarque a la sociedad completa», dicho en palabras de Muñoz Machado.

Temas

RAE Real Academia Española