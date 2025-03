Picasso, un poeta descarriado

Los versos de de miel y de hiel de un poeta escatológico e inseguro que se desnuda del todo

En sus textos poéticos Picasso habla de su vida privada, alude a su infancia, a sus obsesiones, miedos, su tendencias políticas o sus parejas. «Flor más dulce que la miel M.T. tú eres mi hoguera», escribe meloso de Marie-Thérèse Walter al inicio de su apasionado idilio. En el castillo de Boisgeloup, donde se refugia con Marie-Thérèse, escribe el 18 de abril de 1935 su primer poema en prosa: «... ya no puedo más de este milagro que es el no saber nada en este mundo y no haber aprendido nada sino a querer las cosas y a comérmelas vivas». Con Olga Koklova, por contra destila hiel y se refiere a ella como un «trapo viejo».

Evoca su despertar sexual ante la visión de una mujer desnuda en una cabina de baño en La Coruña: «caseta que en los baños elevan sus espartos y le aprenden malicias que luego contarán en la sombra a la tórtola». En las canciones que dedica a Jaume Sabartésm su secretario explota la vena escatológica y anticlerical: «el arzobispo de pichas / y el obispo de los chochos / son dos mozos navajeros / con ojo ajo y dineros».

Aparte de sus textos poéticos, Picasso escribió dos obras de teatro: 'El deseo de ser atrapado por la cola' ('Le désir attrapé par la queue') y 'Las cuatro niñas'. La primera la escribió en 1941, durante la ocupación alemana de Francia. Tres años después se represenó en la casa del matrimonio Leiris, con Albert Camus como director de escena y un reparto conformado por Raymond Queneau, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre o Dora Maar, entre otros.

Para los poetas que frecuentó, Picasso era uno de los suyos. Hablamos de figuras como Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Paul Éluard, Michel Leiris, Jean Cocteau, Pierre Reverdy, Benjamin Péret, Tristan Tzara o el líder de lo surrealistas, André Breton, quien publicó en 1923 en 'Cahiers d'art' los primeros textos de Picasso, entonce un poeta inseguro para quein la poesia «es como desnudarse del todo cuando no es el momento...» segun confio a Pierre Daix.