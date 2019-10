«Las notas matinales de Primo de Rivera eran como los tuits de Trump» El hispanista británico Paul Preston. / IONE SAIZAR El hispanista Paul Preston asegura que Artur Mas «descubre el separatismo, creando un enorme follón que oculta la corrupción» ÍÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal. Londres Viernes, 25 octubre 2019, 18:53

Paul Preston (Liverpool, 1946) compara su oficio como escritor de libros de Historia con hinchar la rueda de una bicicleta. Parte de la idea inicial sobre la narración del libro. «Tienes entonces una estructura y vas llenándola, leyendo todo lo que puedas sobre los temas, pensando honestamente sobre ellos para cambiar lo que creías cierto y escribiendo de la manera más clara y amena».

El éxito de sus libros sobre la España del siglo XX, más su labor como tutor o editor de múltiples investigadores, en la London School of Economics y el Centro Cañada Blanch, le valieron en 2018 el título de 'sir'. El impulso inicial de su última obra era emular a otro hispanista y caballero de las órdenes reales, sir Raymond Carr, que con «España: de la Restauración a la democracia, 1875-1980» creó un libro de referencia.

Tras unos cuantos años de retraso sobre el plan de publicación previsto, la potente bomba de Preston ha dado una gruesa rueda de bicicleta, un relato de 600 páginas y más 150 de notas. El título, 'Un pueblo traicionado', es el resultado de su reflexión sobre los factores y consecuencias que caracterizan a la 'España de 1874 a nuestros días': la corrupción, la incompetencia y la división social.

«En los años sesentahabía una pobrezaque hoy en díano existe»

«A veces me preguntan cómo puede solucionarse el problema catalán y yo digo: facilísimo, hay que comprar un túnel del tiempo, se da marcha atrás y se comienza a negociar. Nos metemos en nuestro túnel del tiempo en 2010 y qué encontramos. Hay amenazas de revelaciones sobre corrupción tanto en Barcelona como en Madrid. Artur Mas, que es el vástago de Jordi Pujol, descubre entonces el separatismo, creando un enorme follón que oculta la corrupción. En Madrid, para cubrir el enorme caso de corrupción en el Partido Popular que está en ciernes, Mariano Rajoy se pone en plan ultranacionalista. Los dos, por lo que yo llamaría incompetencia política, adoptan una retórica extremista que desemboca en división social. Es el libro.

-Quizás este episodio tiene en común con la política de Cánovas en la Restauración que se basa en la creación de apariencias.

-Es la gracia de Cánovas. Se pregunta, qué país funciona mejor en este mundo. Gran Bretaña, porque tiene un Parlamento muy estable en el que se alternan los conservadores y los liberales. Entonces creamos un Partido Conservador y otro Liberal. ¿Cuál es el gran peligro? La democracia, que la chusma no vote lo que nosotros queremos; ergo, la corrupción electoral mediante el caciquismo. Un sistema con tal corrupción y que llama al Ejército en momentos de tensión le ofrece al pueblo llano la opción de la apatía o de la revolución violenta.

Resignación

Preston llegó a España en la década de los sesenta para hacer una tesis doctoral sobre la dictadura de Primo de Rivera, pero se aburría y cambió de ruta para investigar los orígenes sociales de la Guerra Civil. Ahora confiesa que el capítulo sobre Primo de Rivera es el que más le ha entretenido, por lo que ha aprendido sobre la figura del dictador y la monumental corrupción.

Escribía unas notas oficiosas cada mañana, cuando podía estar trompa. A veces eran como los tuits de Trump. Un día le llama Juan March, que más o menos financiaba la dictadura, de la que se había beneficiado con unos chanchullos alucinantes. Unos periodistas le investigaban y enviaban información a la prensa en el exilio. Primo le dice que lo deje en sus manos, que eso lo arregla él. Y escribe una nota oficiosa la siguiente mañana diciendo que van a acusar a March de hacer esto, eso y lo otro, y que no es verdad porque es un buen tipo. Con su segundo en el Gobierno, Severiano Martínez Anido, que organizó la represión en Barcelona antes de la dictadura, crearon unos monopolios con delegación en cada provincia. El hijo de Martínez Anido tuvo el monopolio estatal del exterminio de ratas.

Preston ha publicado extensamente sobre la incompetencia en el tiempo de la II República y sobre la corrupción de Franco, la suya personal, la de su familia y la de sus conmilitones y ministros. En este libro, Largo Caballero o Pilar Franco son de nuevo protagonistas en una u otra faceta. En su último capítulo documenta el catálogo descorazonador en el tiempo democrático, con el temor de que buena parte de los casos sean conocidos por los lectores, pero con la convicción de que es un capítulo necesario en un libro de Historia.

-¿El pesimismo actual ante la mala gobernación del país se asemeja al de 1898?

-En los años sesenta no era insólito ver a gente acercarse a las papeleras para comer. Había una pobreza que hoy en día no existe. Aquí, en Reino Unido, también hay, y con razón, quejas sobre la desigualdad, pero cuando entrevistan a gente que lo está pasando mal ves que tienen televisión. Yo creo que el nivel de sufrimiento y de pobreza de antes, como mínimo hasta los diez o quince años de franquismo, era terrible. Ahora, cuando se pregunta en los sondeos por qué la gente votaba al PP a sabiendas de lo que hacían Bárcenas y compañía, responde que le preocupan otras cosas. Es difícil estimarlo en términos cuantitativos, pero hay un qué más da. Aunque no es la misma apatía que la del bracero a finales del siglo XIX.