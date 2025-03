El milagro de 'El Padrino'

maría estévez Domingo, 10 de julio 2022, 01:09 Comenta Compartir

Cuesta imaginar que Francis Ford Coppola estuviera a punto de no dirigir 'El Padrino', la película que lo convertiría en uno de los cineastas más importantes del siglo XX. Coincidiendo con el 50 aniversario de esta brutal obra de arte, se publica en España el libro 'El hombre que podía hacer milagros' (Roca Editorial), dedicado a una película destinada al olvido y que, pese a todo, está considerada por los más prestigiosos críticos del mundo como la mejor de la historia. Firmada por Iván Reguera, el libro presenta detalles desconocidos de esta formidable producción. Desde su estreno en cines en 1972, 'El Padrino', con sus Oscar, su música y un elenco que incluye a Al Pacino, Marlon Brando, Diane Keaton y Robert Duvall, se ha erigido como la favorita de los cinéfilos.

Pero este filme hubiera sido muy diferente si Coppola hubiera rechazado la oportunidad, si el ejecutivo Robert Evans hubiera sido expulsado de Paramount un mes antes, si la mafia hubiera conseguido parar el rodaje o si Al Pacino no hubiera sido contratado. «Fue un milagro que la película se hiciera. Cuanto más investigaba sobre el rodaje, más me sorprendía» apunta Reguera. El autor ha dedicado años de su vida a este libro, no solo porque es un amante de Coppola, sino por la cantidad de vicistidues a las que se enfrentó la producción. «Coppola es mi director favorito, siempre he querido escribir una novela dedicada a 'El Padrino', pero lo fascinante no es que sea la mejor de la historia, sino que pudiera terminarse», cuenta Reguera.

En clave de misterio, el autor detalla los obstáculos que Coppola afrontó antes incluso de tomar las riendas de 'El Padrino' porque Paramount Pictures quería contratar a un director más conocido, como Elia Kazan, Arthur Penn o Peter Yates. Finalmente se decidieron por Coppola porque era joven (apenas tenía 32 años) y pensaron que haría lo que le ordenaran. «Parecía un director a la medida de lo que querían el estudio en su intento de manipularlo, pero luego Coppola hizo lo que quiso», revela Reguera.

Paramount lo contrató por 125.000 dólares y el 6% de las ganancias de la película. Dado que Coppola casi fue despedido tres veces durante el rodaje, su capacidad no solo para terminar la película, sino también para liderar la franquicia subsiguiente y ganar un total de nueve premios de la Academia y recaudar más de mil millones fue un verdadero milagro.

Considerada la cinta de gánsteres por excelencia, 'El Padrino' es responsable de crear la idea moderna de la mafia. De hecho, su éxito fue tan grande en la cultura pop que la mafia llegó a tomar prestadas frases como: «Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar». Lo cual es bastante irónico, considerando que la mafia hizo todo lo posible para evitar que 'El Padrino' llegará a la pantalla grande. Antes de que comenzara, el rodaje fue atacado por la Liga de derechos civiles ítalo-estadounidense, un grupo que se oponía a retratar los estereotipos italianos y que consiguió que la palabra mafia no apareciera en la película.

En su favor contaban con la colaboración de Frank Sinatra, quien actuó en un evento en el Madison Square Garden y recaudó 500.000 dólares para su causa. «Los gánsteres comenzaron a seguir al productor de 'El Padrino', Al Ruddy, y rompieron todas las ventanas de su auto. El ejecutivo de Paramount Robert Evans recibió una llamada telefónica de un matón que amenazó con atacar a su hijo», dice Reguera.

Si una taquilla récord, premios Oscar, papeles estelares para actores advenedizos como Al Pacino y Robert Duvall no fuera suficiente, 'El Padrino' cuenta también con el revival de la carrera de Marlon Brando, para quien la película (junto con 'El último tango en París', estrenada el mismo año) ofreció algo así como un renacimiento personal. Brando apenas tenía la edad suficiente para ser patriarca (47 años), pero su presencia ayudó a trazar la línea sanguínea de la narración. Fue, desde el momento en que Coppola consigue a Brando, cuando la película empezó a deshacer su maldición.

