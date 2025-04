María Oruña | Escritora: «Las novelas no son manuales de conducta»

Después de cuatro exitosas novelas ambientadas en Cantabria con la teniente de la Guardia Civil Valentina Redondo como protagonista, la escritora gallega María Oruña traslada ... a su personaje a Escocia. Allí disfruta de unas vacaciones en compañía de su novio cuando se encuentra con un incendio en un castillo de las Tierras Altas, un muerto en ese incidente y un manuscrito de Lord Byron que suscita un enorme interés. Es la trama de 'El camino del fuego' (Ed. Destino), que ha llegado esta semana a las librerías y que el próximo lunes presentará en la Fnac de Bilbao.

- Han pasado solo once meses desde su última novela y veinte desde la anterior. ¿Cómo mantiene ese ritmo?

- No escribo a esa velocidad, lo que sucede es que desde mis inicios he manejado un margen de tiempo desde el final de la escritura hasta la publicación de un libro y eso ha permitido acercar tanto la publicación de estos. Pero ya se ha acortado mucho.

- Ha cambiado Cantabria por Escocia y su protagonista no trabaja, sino que está de vacaciones. ¿Cómo se le ocurrió la trama?

- El punto de arranque fue un viaje con amigos a Stirling. Allí compré un libro en el que se cuenta un crimen real en el que me he inspirado. Escocia, por otra parte, es un escenario natural, puesto que es la tierra de Oliver, la pareja de Valentina, y además está el asunto del lejano vínculo familiar con Lord Byron. Luego, durante dos viajes a Escocia descubrí el castillo en el que hago que transcurra la acción.

Censura «Es curioso que los libros más perseguidos sean los eróticos, los humorísticos y las autobiografías»

- Una de las líneas argumentales gira en torno a los buscadores de manuscritos de autores famosos. ¿Desde cuándo le interesa ese tema?

- Desde siempre, por la perspectiva que damos a las cosas. Me asombra que veamos las novelas, los libros, como manuales de conducta, cuando no lo son. Son crónicas de su tiempo. Es curioso que los libros más perseguidos siempre sean los eróticos, los humorísticos y los autobiográficos. Y el de Byron que sale aquí es el de sus memorias.

- Fiestas, comidas, bebidas, costumbres... ¿Cuánto pesa la documentación a la hora de esbozar trama y diálogos?

- Cuando he estado de visita en Escocia me he fijado mucho en todo eso, así como en su sistema judicial o en el hecho de que los policías no llevan armas. En esta historia es fundamental ver cómo Valentina y Oliver son una pareja normal de vacaciones. Eso hace que los lectores también cambien su perspectiva sobre los protagonistas.

- ¿No se planteó prescindir de sus personajes y que el caso lo resolvieran unos policías escoceses?

- Habría perdido la gracia. Aquí he querido dar una vuelta de tuerca a mis personajes y que el lector esté casi en su mismo lugar.

Estilo narrativo «Contar mediante un cruce de cartas entre los protagonistas hace que el lector deba imaginarse qué pasa entre una y otra»

Líneas narrativas

- En la novela anterior no había más que una perspectiva temporal. Aquí hay de nuevo dos, separadas por 200 años.

- Disfruté mucho con la anterior, con una única línea narrativa, pero me gusta mezclar épocas porque eso permite ver a los personajes de distintas épocas y mostrar así lo diferentes que somos a medida que pasa el tiempo. Para la trama del siglo XIX, además, he hecho el experimento de utilizar cartas que se cruzan los protagonistas, de manera que el lector ha de imaginar qué ha sucedido entre una carta y la siguiente.

- Después del drama vivido por Valentina, de quien en la anterior entrega supimos que perdió el bebé que esperaba y no podrá tener hijos, le da una tregua.

- Este es el libro más independiente de la serie, en el sentido de que cambian el escenario y los roles. Y la pareja está asumiendo ese hecho de que no podrán tener descendencia. Pero no he querido hacerles sufrir tanto como en la anterior. La vida no es siempre así, tiene de todo.

- Decía antes que cuando publica un libro tiene muy adelantado el siguiente. ¿Volverá el personaje de Valentina Redondo o lo dejará descansar, como hizo en 'El bosque de los cuatro vientos'?

- La próxima será de Valentina, y además es que es muy apropiado que sea así. Luego ya tengo en la cabeza otras dos novelas y no sé muy bien si aparecerá en ellas o no.

- ¿Seguirá publicando al mismo ritmo?

- No, porque ya casi me he comido ese margen con el que me movía. Y me está sucediendo algo maravilloso pero que me impide avanzar a la velocidad a la que lo hacía antes. Me refiero a presentaciones en España y fuera. En breve tendré que ir a Italia y Portugal, donde salen traducciones, y cada vez me requieren más para encuentros, festivales, conferencias... Sé que soy afortunadísima, así que de ninguna manera me quejo, pero eso hace que me resulte más difícil encerrarme en mi guarida a escribir. Así que creo que puedo asegurar que la siguiente novela no saldrá en la próxima primavera.