Muere la poeta Louise Glück, Premio Nobel de Literatura en 2020

La poeta estadounidense Louise Glück, Premio Nobel de Literatura en 2020, falleció este viernes por la noche a los 80 años en su casa de Cambridge (Massachussets), según confirmó la Universidad de Yale donde ejercía como profesora. Cuando la Academia Sueca anunció el galardón, aseguró que «su inconfundible voz poética, con austera belleza, hace universal la existencia individual». Era, hace tres años, la decimosexta mujer en recibir el premio (después solo lo ha ganado la francesa Annie Ernaux) y la primera poeta estadounidense desde T. S. Elliot (1948) en recibirlo.

Glück nació en Nueva York (22 de abril de 1943) y creció en Long Island. Se licenció en 1961 por la Sarah Lawrence College y por la Universidad de Columbia, ambas en su ciudad natal. Su primera obra fue 'Firstborn' (1968) y pronto fue aclamada. Su obra, durante seis décadas, giró alrededor de la infancia y la vida en familia, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas.

Fue autora de once libros de poesía y de una colección de ensayos, 'Proofs and Theories', que obtuvo el Premio PEN/Martha Albrand. También fue galardonada con el Premio Nacional de la Crítica por 'The Triumph of Achilles' (El triunfo de Aquiles, 1985), con Premio Pulitzer por 'The Wild Iris', 'El iris salvaje', en la versión que Pre-Textos publicó en español en 2006.

Esta editorial también publicó su libro de poemas 'Ararat' en 2008, y 'Las siete edades', 'Averno' y 'Vita nova'. 'Averno' (2006) fue para la Academia Sueca «una colección magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte». Otro «logro espectacular» fue la última colección de poemas 'Faithful and Virtuous Night' (2014), según la Academia. Un Nobel que recogió en su casa debido a las restricciones impuestas por la covid-19.

Muy reconocida por el público en su país, ganó el premio de los lectores del New Yorker, además del Premio Bollingen, por 'Vita Nova'. La poeta era miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y fue profesora en el Williams College.