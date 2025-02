Muere Fernando Sánchez Dragó a los 86 años

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 10 de abril 2023, 11:49 | Actualizado 15:04h. Comenta Compartir

La literatura y la polémica marcaron la vida de Fernando Sánchez Dragó, escritor, ensayista, periodista, presentador y controvertido activista cultural fallecido este lunes a los 86 años de un paro cardíaco en su residencia soriana de Castilfrío de la Sierra. Autor de casi un centenar de libros entre novelas y ensayos, fue también corresponsal de diversos medios, profesor, presentador de programas de televisión y radio dedicados a la cultura. 'Gárgoris y Habidis', su 'Historia mágica de España', fue el monumental ensayo que consagró a este polemista nato que en lo político viajó de la extrema izquierda a la derecha y que hizo de la provocación y la egolatría un modo de vida.

Poco antes de sufrir el infarto que le robó la vida había colgado un vitalista mensaje en su cuenta de Twitter: «El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo», escribió junto a una imagen en la que se le veía con el felino en la cabeza. Se encontraba en su casa soriana junto a su actual pareja Emma Nogueiro, una periodista de 29 años, 57 menos que él. Sus propios vecinos, entre ellos una enfermera, intentaron reanimarlo hasta la llegada de los servicios de emergencia que confirmaron el óbito del escritor.

El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo. pic.twitter.com/n0ZsbENS55 — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) April 10, 2023

«Nada importa nada», «La vida no vivida es una enfermedad de la que puedes morir» y «Solidario, no: solitario», «Ni dios,ni ley ni patria ni rey ni frontera ni bandera», eran algunos de los lemas de Sánchez Dragó, que se reivindicaba como «un ser libre», y un «anarcoindovidualista» desafiante de cualquier límite. Personaje excesivo, hiperbólico y verborreico, se enorgullecía de haberse creado a sí mismo y de desplegar un género literario, la 'egografía', consistente «en escribir sobre ti mismo todo el tiempo y en erigirte en tu personaje literario favorito».

Viajero irredento, recorrió medio mundo huyendo de la grisura de la España franquista que combatió de joven. Recorrió setenta y cuatro países en alguno de los cuales fue profesor de Historia, Literatura y Lengua Español. Como periodista fue corresponsal y enviado especial en países de Asia, África y América y colaboró con infinitud de medios de comunicación como articulista.

Lujuria

Padre de cuatro hijos con tres mujeres, abuelo de dos nietos, la polémica salpicó su vida amorosa y sentimental. Encarcelado por comunista, se casó por primera vez en la cárcel de Carabanchel con Elvira Salama, la chica que iba a visitarlo y madre de su primer hijo, Alejandro (62 años). «¡La lujuria me ha podido!» reconocía. En Italia conoció a Caterina Barilli, su segunda mujer y madre de la escritora Ayanta Barilli (54). Aixa, (42) fue fruto de su relación con la francesa Martine Sáiz. La Japonesa Naoko, alumna de Dragó en Tokio y 35 años más joven que él, fue su tercera esposa y madre de su hijo menor, Akela, de 10 años.

Dragó aseguró haber tenido relaciones sexuales con dos 'lolitas' de 13 años «que visten como zorritas» en Tokio en su libro 'Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...' escrito junto al también provocador Albert Boadella, algo que luego negaría. Pero cumplidos los ochenta, explicaba como aún se acicalaba «para salir a cazar gacelas, con una petaca de whisky y mi pastilla de Cialis en el bolsillo». «Pero no siempre hay captura», reconocía el escritor, que mantuvo además noviazgos con Laura Celeiro y con la periodista y política vinculada a Ciudadanos Anna Grau. Se jactaba de haber mantenido romances y relaciones sexuales con cientos de mujeres.

También se defendió de las acusaciones de homófobo y racista. «Que me digan machista es como que me digan facha: no me lo tomo muy en serio. Me he pasado la vida diciendo que quiero ser mujer», clamó. Se tenía por pionero en la defensa de los homosexuales «¿Cómo voy a ser racista si tengo hijo medio japonés?» dijo.

En la televisión se consagró con espacios como 'Negro sobre Blanco', 'Las noches blancas', 'Encuentros con las letras', 'El mundo por montera', 'El faro de Alejandría', 'Dragolandia', 'Tauromaquia', 'Biblioteca Nacional', 'La Tabla Redonda' o 'Libros con uasabi'. Son algunos de los programas que condujo en RTVE y en otras televisiones públicas como Canal 9 o Telemadrid, donde también presentó informativos, Trabajó además para la Radiotelevisión Italiana y para la nipona Japanese Broadcasting Corporation (NHK). En el Grupo 16 fundó el suplemento literario 'Disidencias'.

Nacido en Madrid en 1936 fue Dragó un «niño raro» según su propia expresión. «Nací póstumo. Mi padre, el más brillante periodista de su generación, fue asesinado por falangistas al comienzo de la Guerra Civil. Dormí con mi madre en el lugar de mi padre hasta que mi madre volvió a casarse. Y crecí rodeado de máquinas de escribir de mi padre» explicó en una entrevista.

Con tres años proclamó que sería escritor y con cinco años fundó, dirigió y redactó un periódico autógrafo: 'La Nueva España. Licenciado en Filología Románica y Lenguas Modernas (Italiano) en la Universidad Complutense, fue profesor de Lengua, Literatura e Historia de España en universidades de Japón,Senegal, Marruecos y Kenia.

Como escritor cultivó la crítica literaria, el ensayo y la narración. Conmocionó el panorama editorial con 'Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España', una erudita y subjetiva indagación en los mitos carpetovetónicos y la influencia de estos en el imaginario español por la que mereció el Premio Nacional de Literatura en 1979. En 'La España mágica, Finisterre' contaría sus viajes, travesías, naufragios y navegaciones. Seguirían títulos como 'Del priscilianismo al liberalismo. Doble salto sin red', 'Toros y tauromagia', la serie 'La Dragontea' ('Diario de un guerrero', 'En el alambre de Shiva', 'El camino hacia Ítaca'), o 'Diccionario de la España mágica', Hizo malabares entre verdades y mentiras en 'La canción de Roldán' «una novela de no ficción», según su autor, que recrea la peripecia muy real y verdadera de un Luis Roldán (Zaragoza, 1943) que «podríamos ser todos»

Publicó también las novelas 'Eldorado', 'Las fuentes del Nilo', 'El camino del corazón', 'La prueba del laberinto' (Premio Planeta 1992), 'Muertes paralelas' (premio Fernando Lara (2006)y ' Soseki, inmortal y tigre'. Uno de sus últimos libros fue 'Galgo corredor', una suerte de memorias de juventud.

Extremos

Tan controvertida como su carrera literaria fue su trayectoria política, un provocador viaje desde la extrema izquierda y el comunismo militante a la extrema derecha que hoy encarna Vox. En sus años de universitario tomó parte activa en las algaradas antifranquistas de finales de los últimos cincuenta y primeros sesenta. Le costó cinco procesos, año y medio de cárcel y un autoexilio siete años.

Aunque se definía a sí mismo como un anarcoindividualista, su incursión activa en la derecha llegó el 1993 cuando pidió el voto para el Partido Popular de José María Aznar. En 2018, afirmó estar de acuerdo con el 90% del programa político de Vox. Este año fue Dragó quien propuso a Santiago Abascal la candidatura de Ramón Tamames en la moción de censura contra Pedro Sánchez. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado 21 de marzo en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.