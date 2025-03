Adiós a Alexis Ravelo, uno de los grandes referentes de la novela negra

Miguel rojo Lunes, 30 de enero 2023 | Actualizado 31/01/2023 11:11h. Comenta Compartir

Como si de un giro dramático en una de sus novelas se tratase, a la misma hora que la editorial Alrevés anunciaba la reedición de 'La estrategia del pequinés', la obra que en 2014 le valió el Premio Hammet de la Semana Negra de Gijón, el título que le puso en el mapa literario español, se confirmaba que Alexis Ravelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) acababa de morir a los 51 años, víctima de un infarto, en la isla que le vio nacer y que convirtió en escenario de muchas de sus creaciones literarias. La novela que le encumbró como referente del género negro en España volverá, efectivamente, a los anaqueles el 13 de febrero, en una edición especial revisada para conmemorar los diez años de su publicación. Una historia que fue llevada además al cine por Elio Quiroga en 2019, con un reparto encabezado por Unax Ugalde y Kira Miró.

Ingenioso, reflexivo, culto, lector incansable y escritor puntilloso, se definía Ravelo a sí mismo como «un escritor calvo que nació y aún sobrevive a régimen de cervezas y bocadillos de chóped y que, contra todo pronóstico, ocupa un lugar relevante en la narrativa española actual». Así lo proclaman las solapas de sus libros. Después de algún escarceo brillante con el relato, su primera novela fue 'Tres funerales para Eladio Monroy' (2006), protagonizada por un antiguo marinero buscavidas, cínico y violento, que inauguró la serie compuesta por 'Solo los muertos', 'Los tipos duros no leen poesía', 'Morir despacio', 'El peor de los tiempos' y 'Si no hubiera mañana'. También firmó 'La noche de piedra', 'Los días de mercurio', 'Las flores no sangran', 'La otra vida de Ned Blackbird', 'La ceguera del cangrejo' y 'Un tío con una bolsa en la cabeza'.

Ravelo, que trabajó de camarero en su juventud, cursó estudios de Filosofía Pura en la UNED y asistió a talleres creativos impartidos por Mario Berlino, Augusto Monterroso y Alfredo Bryce Echenique hasta hacerse un hueco más que merecido en las letras canarias. Dramaturgo, guionista y autor de libros infantiles y juveniles, dio el salto al panorama literario nacional gracias al galardón que recibió en Gijón. «La primera vez que me llevé un premio importante fue el Hammet. Era mi novena novela, pero apenas habían salido de las islas, y fue esa la que me dio el espaldarazo», contaba tras hacerse en 2021 con otro prestigioso galardón, el Premio Café Gijón, por su novela 'Los nombres prestados' (Siruela), una historia negra, a medio camino entre el western y el thriller, que convoca en un pequeño pueblo de España, a mediados de los ochenta, a dos personajes que, con nombres falsos, tratan de huir de su pasado.

Activista cultural

«Son dos personas que han causado mucho dolor desde distintos lados de la lucha política. El terrorismo y la represión del Estado. La novela transcurre a mitad de los 80, por lo que salen por ahí de fondo temas como el GAL. La pregunta que me planteaba era qué ocurre con estas personas cuando pasan los años, se hacen mayores y descubren el dolor que han causado. ¿Cómo duermen por la noche? Uno de los motores de la novela es esa pregunta», explicaba el autor sobre su segundo gran éxito literario.

No solo en la escritura destacaba Ravelo, que cofundó la revista literaria 'La Plazuela de las Letras' y el espacio de divulgación cultural Matasombras. Guionista de publicidad, articulista, gran conversador y activista cultural en el sentido amplio de la palabra, fue recientemente nombrado Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria y era miembro de la Academia Canaria de la lengua. Hace apenas un par de semanas, Ravelo cerró con éxito el III Encuentro Literario Aridane Criminal celebrado en Los Llanos, en La Palma, donde anunció que pasaba el testigo de la dirección que venía ejerciendo desde su nacimiento al periodista Eduardo García Rojas. Sus familiares y amigos, así como la periodista Thalía Rodríguez, su pareja y cómplice, agradecían ayer las múltiples muestras de cariño trasladadas por todos quienes le conocían y las máximas autoridades canarias, con el presidente Ángel Víctor Torres a la cabeza.

Temas

Libros