Irene, una mujer de 50 años, trata de rearmar su quebrado corazón tras perder al amor de su vida. A caballo entre una 'road movie' ... y una exploración de los recovecos del alma y las cicatrices de las relaciones amorosas discurre 'Nosotros', la novela con la que Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 60 años), escritor y articulista de Vocento con firma en este diario, ha ganado el Premio Nadal. Toma su título del melifluo y archifamoso bolero del cubano Pedro Junco que cantaron Los Panchos.

Exultante, de negro riguroso, con el trofeo en sus manos y junto a su mujer, Ana Merino, también escritora y ganadora del Nadal en 2020, Vilas explica que su novela, que estará en manos del lector el próximo 1 de febrero, «es una exploración del alma de una mujer madura que muy bien podría ser una rebelde con causa».

Esa mujer se enfrenta a la pérdida del ser al que amaba profundamente «pero no acepta su muerte». «Creía haber vivido la historia de amor más maravillosa del mundo; veinte años de una inigualable pasión amorosa a la que no renuncia. Y para perpetuarla lleva a cabo un ceremonial amoroso que es el núcleo de la historia y que no desvelaré», dice el narrador. «Quiero que el lector se enamore de esa mujer», agrega Vilas, que llegó la ficción desde la poesía y que suma con esta nueve novelas.

Fabula sobre «una mujer muy libre y con unas enormes ganas de vivir», insiste. «Hay una celebración de la vida a través de la imaginación y la fantasía de una mujer que desafía a la naturaleza y a cualquier tipo de convención social», agrega el autor de 'Ordesa', que tras una época más atormentada e introspectiva en la que se entregó a la autoficción, viró a un registro más optimista en títulos como 'Alegría' o 'Los besos' y que incide ahora en la felicidad y en ese amor sincero, intenso y apasionado al que canta el bolero de Los Panchos.

«La dignidad de la vida»

«Creo que me he convertido en un profesional literario del amor. Me interesa mucho ese sentimiento. Casi me obsesiona. No he encontrado otro más importante y que explique mejor la condición humana y nuestros anhelos. Diría más: no he encontrado ningún otro sentimiento que explique mejor la dignidad de la vida», asegura Vilas. «Soy un gran lector de novelas de amor que luego pongo en práctica», añade risueño.

El periplo sentimental de su protagonista se escribe en un viaje por la costa mediterránea con paradas en ciudades españolas y francesas para llegar a Italia. «Roma juega un papel muy especial en la novela, pero el protagonismo crucial es el del Mediterráneo, un símbolo de todas las aspiraciones amorosas de la protagonista», resume.

Para Vilas, era y es un desafío narrativo explicar «el paso del yo al nosotros». Un tránsito que «es una de las partes más moralmente relevantes del relato». «Se trata de pasar a través del amor del edificio de la identidad individual a esa vida en plural que es el nosotros. Es una de las obsesiones de la protagonista y sobre la que fundamentó su matrimonio con Marcelo, el marido difunto: esa obsesión de la creación de un nosotros formado por un yo más otro yo».

«Cómo construir ese nosotros sin perder el yo es un tema universal y crucial en la novela. Está claro que no se puede construir ese nosotros sin una parte sustancial basada en el erotismo, que sí abunda en la novela», anticipa el autor aragonés.

Ficción pura

«Las cosas que me importan como escritor son las que antes me importaron como ser humano y que intento entender desde la literatura. Cuando no entiendo algo en la vida, escribo sobre ello, y una de las cosas que no entiendo es cómo se construye ese nosotros, y de ahí esta novela», insiste sobre un relato «que no tiene nada de autobiográfico». «Es ficción pura, aunque mis novelas autobiográficas también eran para mí ficción pura», acota.

«Ganar el Nadal es cumplir un sueño y solo espero estar a la altura», asegura feliz y evocando algunos nombres de reputados antecesores. Entre ellos su mujer, Ana Merino, ganadora en 2020 con 'El mapa de los afectos'. Se convierten así en la segunda pareja que puede lucir el Nadal en casa por duplicado, como lo harían en su día Rafael Sánchez Ferlosio y Carmen Martín Gaite, vencedores en 1955 y 1957 con 'El Jarama' él y con 'Entre visillos' ella. «Nos hemos aficionado familiarmente al Nadal. Hace dos años yo estuve aquí como consorte, que es mucho más fácil e infinitamente mejor que como titular» ironiza.