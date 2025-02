La librería de Máximo Huerta abre sus puertas: «Hemos ganado al mejor vecino»

«¿Sabías que a veces deja libros en la puerta de su casa, para quien se los quiera llevar? Es una persona muy cercana, y ... después de todo lo que ha conseguido, que haya vuelto al pueblo... Le hemos visto crecer, triunfar, y nos sentimos muy orgullosos de él». La Policía Local de Buñol ha tenido que cortar la céntrica calle donde se ha inaugurado este martes la librería de Máximo Huerta por la cantidad de vecinos (y amigos) del periodista, escritor, ahora librero, que han querido acompañarle en el arranque de un proyecto que tiene que ver con sus sueños de infancia.

Quienes mantenían esa conversación inicial eran un grupo de mujeres que estaban emocionadas al verle abrir la librería, la única que a partir de ahora habrá en Buñol. «Tengo muchos recuerdos vinculados a los libros, a la biblioteca, a mi madre, porque ella fue la que me inculcó el amor por la lectura», explicaba Máximo Huerta a las puertas de La Librería de Doña Leo, donde no daba abasto atendiendo a medios de comunicación, a conocidos que querían saludarle, a clientes que le pedían firmar el libro que acababan de comprar. Suyo, por supuesto, aunque Máximo Huerta ha imaginado la librería como un punto de encuentro de la cultura, por donde pasarán escritores como Dolores Redondo, Luz Gabás o Elvira Lindo, que ya le han mostrado su interés en conocer su espacio, en sentarse a su lado para charlar de libros.

El escritor ha confesado incluso que se sentía «el hombre más feliz del mundo (o de mi pueblo)», mientras abría una botella de champán, en una inauguración que ha contado también con la presencia de políticos como el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, o la directora general de Promoción Institucional, Fernanda Escribano.

El negocio lleva el nombre de su perra, Doña Leo, a la que ha hecho famosa por redes sociales. «Es un homenaje a todos los perros rescatados», decía el exministro y presentador, y contaba cómo el animal es testigo directo de sus jornadas delante del ordenador mientras escribe sus novelas. «Sabe cuándo la empiezo y también cuándo la acabo». Y ahí está su imagen, en el escaparate de la librería, con las gafas puestas. La estética del local recuerda mucho a esa que relató en 'Una tienda en París', una novela escrita hace ya diez años, y que «tantas alegrías me ha dado». También ha querido mantener «los azulejos de la Pepi», quien regentaba la panadería que ocupaba este local anteriormente, «porque me gustan las cosas viejas», reía. Mientras, los vecinos le aplaudían y las flores no paraban de llegar.

«He creado esta librería como quien escribe una novela, construyendo cada espacio como un capítulo. Me gustaría que la gente abriera la puerta de la forma que abren un libro, un libro que conduce a un mundo mágico en su imaginación. A lo Whitman en París. Pero en mi Buñol». Tiene claro que este no es un negocio con el que pretenda hacerse rico, ni mucho menos. «Es algo que quiero aportar a la sociedad, porque es cultura, y sí, quiero estar por las tardes, atendiendo a los clientes, recomendando libros. Por las mañanas me dedicaré a escribir». El pasado mes de septiembre, el presentador dejó el programa vespertino de À Punt 'Bona Vesprada', aunque se conoce que será el rostro de un nuevo espacio en la televisión pública valenciana.

Dentro de la librería, sentada en una esquina, testigo emocionado de otro éxito de su hijo, Clara recibía el cariño de los vecinos. «Lo quieren mucho, es muy bueno», afirmaba a este periódico la madre del escritor. Y en las conversaciones frente a la librería, había quien lo tenía muy claro: «España se perdió al mejor ministro que podía tener, a cambio nosotros ganamos al mejor vecino».