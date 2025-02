Jesús Carrasco gana el Biblioteca Breve de novela

Miguel Lorenci Barcelona Lunes, 5 de febrero 2024, 12:40 Comenta Compartir

Jesús Carrasco (Olivenza, Badajoz, 1972) es el ganador del Premio Biblioteca Breve de novela, dotado con 30.000 euros y que falló este lunes su 66 edición. El narrador extremeño se lo adjudicó por unanimidad gracias a 'Elogio de las manos', un relato que el jurado describe como «una luminosa celebración de una vida sencilla en tiempos de aceleración y falta de sentido».

Para su autor es «un hermoso homenaje al trabajo manual y a los valores que se transmiten de padres a hijos», al tiempo que «un elogio del error». Fiel a su estilo preciso, con tanto lirismo como exigencia, en su cuarta novela trata Carrasco temas universales como la muerte, el amor, la educación o el paso del tiempo. Lo hace «con humor, ternura y ligereza sin perder profundidad» según sus editores.

El jurado también destacó la originalidad del texto «en tanto que parábola sobre la importancia del trabajo manual como origen último del arte». Elogió «la riqueza de una prosa tan precisa como llena de emoción». Una novela «curativa y luminosa», agrega el fallo, que narra el proceso de restauración de una casa en el campo que termina redimiendo a la familia que la ocupa. «Una gran obra, y no solo un buen libro», afirmaba el acta del jurado que firman Pere Gimferrer, Rafael Arias, Lola Pons, Elena Ramírez, editora de Seix Barral, y Rosario Villajos, ganadora del galardón en 2023.

Ambientada en el año 2011, en la novela se alternan aventura, reflexión y memoria. El narrador y su familia llegan por azar a una vivienda ruinosa de un pequeño pueblo del sur de España. Un acuerdo con el propietario les permitirá habitarla hasta que el dueño obtenga financiación para construir unos apartamentos en el solar. El destino de la casa es el derribo, pero la familia pasa varios años en ella, reparándola con sus propias manos, transformándola en un acogedor lugar de encuentro y celebración.

Con sus vecinos y amigos comparten comida, música, trabajo, alegrías y penalidades. Conviven con una docena de gallinas, varios caballos y burros, dos perros y algún ratón. Saben que terminarán llegando las excavadoras, lo que convierte la vida en la casa en una elocuente metáfora de la vida a la que se entregan aun sabiendo que todo termina.

Felicidad manual

«A las manos podría dedicarle una docena de libros. Es un tema con muchas implicaciones y derivadas. Son la parte del cuerpo que nos permite operar sobre el mundo», dice Jesús Carrasco. «Sin manos no habría escritura, ni bisontes en Altamira, ni artesanía, ni fuerza de trabajo, ni proletariado, ni capitalismo, ni revolución industrial ni descubrimiento de América», precisa.

«No he tenido que verme obligado a trabajar con las manos para subsistir, como los niños que por miles tuvieron que trabajar en las fábricas de la revolución industrial o los que hoy trabajan en minas, talleres y aceras de muchos países. Mi experiencia con las manos es feliz, recreativa y emancipadora», se felicita el escritor. «Es una celebración de la vida, que para mí es, sobre todo, una suma de las pequeñas experiencias cotidianas» dice Carrasco de su libro «más personal», que estará en las librerías el seis de marzo.

Una novela que pudo ser un ensayo. «Pretendía objetivar mi valoración subjetiva de las manos. Averiguar qué ha dicho la filosofía, la anatomía, la sociología, la historia del arte o la medicina sobre las manos para confirmar que mi intuición acerca de su importancia crucial era cierta». «Quería validar una hipótesis, pero me di cuenta de que ese no era mi terreno cuando fui a echar mano de las herramientas que utilizo como autor de ficción y no estaban», explica.

Con 'Intemperie' (2013), su primera novela, Carrasco protagonizó una de las más deslumbrantes irrupciones literarias de los últimos años. Publicada en veintiocho lenguas, fue adaptada al cine por Benito Zambrano y convertida en cómic. Libro del año para el Gremio de Libreros de Madrid, recibió un puñado de distinciones en España y Europa; desde el que concede la Fundación de Estudios Rurales, al English PEN Award o el Prix Ulysse a la mejor primera novela.

Su segunda novela, 'La tierra que pisamos' (2016) mereció el Premio de Literatura de la Unión Europea. Con 'Llévame a casa' (2021), una fábula sobre la familia y los lazos que unen a las personas, ganó el XVII Premio Dulce Chacón y el Casino de Santiago. Carrasco ha publicado toda su obra con Seix Barral, el sello que creó y ampara el premio que consagra su trayectoria.

Carrasco estudió Educación Física pero apenas ejerció como profesor de instituto. Orientó su trayectoria profesional al campo de la publicidad y la escritura. De su Extramadura natal se trasladó al pueblo toledano de Torrijos, donde su padre fue destinado como maestro. En 2005 se instaló en Sevilla, donde vive hoy y donde alternó la escritura con su labor como redactor publicitario.