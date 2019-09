En Río de Janeiro los superhéroes pueden besarse Viñeta en que Wiccan y Hulkling se besan. / Marvel El acalde de la ciudad carioca intentó prohibir la publicación de un cómic en el que dos jóvenes con superpoderes se besan JAVIER BRAGADO Madrid Domingo, 8 septiembre 2019, 12:14

Podrían haber destruido el Cristo del Corcovado con una batalla épica. Podrían mostrado una de esas zonas de favelas en que la policía militar ni siquiera se atreve a entrar. Podrían haber mostrado un villano local con un rostro similar al de un político local. Podrían haber mostrado sus superpoderes con una violencia agresiva contagiosa. O podrían haber 'resucitado' aun personaje con magia. No, lo que le molestó al conservador alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, fue que una viñeta de un tebeo la Bienal del Libro de Río de la capital carioca dos superhéroes se besaran. ¿Por qué? Son varones.

«Chicos, necesitamos proteger a nuestros hijos. Como resultado, hemos determinado que los organizadores de la Bienal recopilen libros con contenido que no es adecuado para menores. No es correcto que tengan acceso temprano a temas que no son apropiados para su edad», argumentó el alcalde en Twitter para justificar su orden de retirar todos los ejemplares de 'Vengadores: La cruzada de los niños'. «Libros como este tienen que estar envueltos en una bolsa sellada de plástico negra con una advertencia en el exterior», ahondó para amenazar con cerrar la Bienal del Libro por mostrar obras de «homotransexualismo» sin avisos externos.

Crivella, pastor evangélico, ha tardado en descubrir el tebeo que ahora le atormenta porque está disponible en Brasil desde el año 2012. Además, aunque en los cómics de Marvel los hijos se conciben fuera de las viñetas y las muestras efusivas de amor son menos habituales que las épicas, los superhéroes homosexuales de la Casa de las Ideas han estado presentes desde los años noventa del pasado siglo. El caso que ha escandalizado a Crivella es el de un beso entre Wiccan y Hulkling (completamente vestidos). En la serie de tebeos a la que pertenece 'Vengadores: La cruzada de los niños' mantienen una relación estable.

La decisión de Crivella contrasta con las últimas medidas legales en Brasil. Desde 2011 se reconocen legalmente los mismos derechos a parejas homosexuales y heterosexuales, desde 2013 hay matrimonios reconocidos entre parejas del mismo sexo y desde junio la transfobia y la homofobia está igualada como delito con el racismo.

La reacción al pastor evangélico que gobierna la ciudad carioca fue tajante. Desde la feria literaria se negaron a aceptar, Tribunal de Justicia de Río de Janeiro emitió con rapidez una medida cautelar que prohibía a los agentes de Secretaría de Orden Público de la Alcaldía secuestras los ejemplares, el diario Folha de Sao Paulo mostró en su portada la polémica imagen y los visitantes consiguieron lo que menos le iba a gusta a Crivella: comprar todas las copias y demostrar que los superhéroes pueden besarse en Brasil.

El alcalde de Río de Janeiro, el pastor evangélico Marcelo Crivella, intentó censurar un cómic en la Bienal Internacional del Libro de esa ciudad por contener un beso entre dos adolescentes homosexuales. Hoy, el diario Folha lo hizo tapa. A la censura retrógrada, visibilización. pic.twitter.com/SNRtmkT53V Marina Giacometti 💚 (@giacometti_m) September 7, 2019