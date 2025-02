El guardián del tesoro de J.D. Salinger

«Publícalo todo». J. D. Salinger (1919-2010) se lo pidió a su hijo Matt, hoy su albacea literario junto a Colleen O'Neill, viuda ... del escritor. Solo ellos han leído las miles de páginas que el autor de 'El guardián entre el centeno' dejó a su muerte, tras un «apagón» editorial de casi 60 años. En su primera visita a España, el guardián del tesoro de Salinger explica que lleva una década larga sumido en ese legado. No precisa si ese océano de manuscritos encierra cinco novelas, como se especuló. «No verá la luz antes de dos años», dice pidiendo paciencia a los ávidos lectores de Salinger a quienes «no decepcionará». «Ojalá termine el trabajo antes de morir», ironiza.

«Habrá sorpresas para los lectores fieles, pero no para los cazadores de 'best sellers' de playa», advierte Matt Salinger (Windsor, Vermont, 63 años), actor y productor dedicado ahora en exclusiva al legado paterno y que guarda un extraordinario parecido con su progenitor. «Hago malabares, pero el material solo se publicará cuando esté listo», insiste. «Publícalo todo, incluso las verrugas, lo peor, lo feo. Eso fue lo que me pidió mi padre, aunque en sus páginas hay mucha más belleza que verrugas», advierte risueño en la sede de Alianza, editorial española de Salinger que reedita su hasta hoy escasa obra completa.

En esas decenas de miles de páginas dormidas «no veremos a un solo Salinger». «Desde que dejó de publicar fue cambiando, como hacemos todos, pero lo disfrutarán igual», anticipa. «A pesar de sus cambios en 60 años de escritura, persiste el Salinger empeñado en buscar el arte, la belleza y la amabilidad con su peculiar sentido del humor», anticipa.

Por dinero

Matt Salinger es más que crítico con la biografía y el documental que en 2013 realizaron Shane Salerno y David Shields con producción de Harry Weinstein. «Hay que ir a las fuentes directas y ellos no las tuvieron. Se lo dije a Weinstein, -hoy todos sabemos quién es-, cuando me llamó para ver qué pensaba de la película buscando polémica y dinero». «La obra inédita de mi padre solo la conocemos su viuda y yo, y la información que ellos manejaron es vergonzosa», denuncia.

Asegura que su padre tuvo grandes dudas y vivió «un conflicto interno» sobre publicar o no lo escribía y metía en un baúl. «Se planteó publicar y estuvo a punto de hacerlo, quizá para quitarme la carga que ha recaído en mí. Publicar implicaba para él un enorme lío. No soportaba ese proceso plagado de intermediarios; solo le interesaba el contacto directo con el lector, pero no quería dejar de escribir», explica Matt Salinger.

Pero lo cierto es que tras la aparición de 'Levantad, carpinteros, la viga del tejado / Seymour: una introducción' en 1963, J.D. Salinger solo publicó un relato en la revista 'The New Yorker' en 1965, iniciando el largo 'apagón Salinger' con el que acabará su hijo. Batalla ahora con la endiablada escritura de su padre, que recurría a distintas caligrafías, tipografías y tipos de máquinas de escribir y realizaba infinitud de anotaciones.

No autorizará la publicación de los relatos dispersos de su padre reunidos en ediciones piratas «de los que él quiso olvidarse». «Los publicó muy joven. Los he leído y disfrutado, pero soy el protector más firme de su legado y mi deber es cumplir su deseo». Lo asegura recordando que su padre «llegó a los tribunales para impedir que se publicaran».

Elogia, por contra, los 'Nueve cuentos', de cuya publicación se cumplen 70 años. «Cada uno es un diamante», dice de relatos como 'Un día perfecto para el pez plátano', acaso el más célebre de Salinger.

Define a su padre como «un explorador literario, un lector de clásicos y contemporáneos» que escribía «para un lector privado, solitario, inseguro, en busca de otros como él». Los que hicieron una 'biblia' de 'El guardián entre el centeno', que ha vendido casi 70 millones de ejemplares. «Me entristece que un libro escrito para ayudar a los demás se retuerza de manera demencial para dañar a otros», se lamenta sin nombrar a Mark David Chapman, que llevaba la legendaria novela en el bolsillo cuando tiroteó a John Lennon. «Mi padre comprendía la naturaleza humana y su capacidad para la violencia, pero sé que jamás se sintió culpable porque un pirado se justificara con su historia».

Divergencia familiar

Habla Matt Salinger de «un padre maravilloso, divertido y cariñoso» lejos del ogro implacable y neurótico que retrató su hermana Margaret, hija como él de Claire Douglas, segunda esposa de su padre, y autora de 'El guardián de los sueños', una más que crítica biografía que presenta al escritor como un iluminado egoísta, insensible y machista. Un misógino que abandonaba a las mujeres cuanto disentían y capaz de convertir a su familia en una secta. «Mi hermana tiene otra opinión y habla de una familia que no reconozco», zanja el asunto.

