El Goncourt y el Booker miran a África, como el Nobel

El joven senegalés Mohamed Mbougar Sarr (Dakar, 31 años) y el veterano autor blanco sudafricano Damon Galgut (Pretoria, 63 años) entraron este miércoles a lo grande en la historia de la literatura. Son los respectivos ganadores de los premios Goncourt y Booker, los más prestigiosos de la letras francesas y británicas. Unos galardones que miraron a África siguiendo la estela de Nobel que distinguió a Abdulrazak Gurnak. El primero está dotado con un magro cheque de 10 euros y el segundo con casi 60.000. Pero ambos garantizan a sus ganadores la gloria literaria y ventas millonarias.

Mohamed Mbougar Sarr, un perfecto desconocido para el gran público, es el primer escritor del África subsahariana que obtiene el Goncourt. Con su novela 'La plus secrète mémoire des hommes' ('El recuerdo más secreto de los hombres') era el gran favorito y se impuso en la primera ronda con seis de los diez votos de los jurados a otros tres finalistas: 'Le Voyage dans l'Est', de Christine Angot; 'Enfant de salaud', de Sorj Chalandon, y 'Milwaukee Blues' de Louis-Philippe Dalembert.

El presidente de la Academia Goncourt, Didier Decoin, calificó la novela ganadora como un «himno de la literatura». Un relato que recupera la figura del escritor maliense Yambo Oulologuem, el Rimbaud negro, un autor maldito sobre el que articula una historia de amor y política, comprometida contra el colonialismo y las grandes tragedias del siglo XX.

Galgut ganaba el Booker en tercer intento con su novela 'The Promise' ('La promesa'), tras ser nominado previamente en 2003 y 2010. Sigue el declive de una familia sudafricana durante cuatro décadas desde la era del apartheid hasta hoy.

La presidenta del jurado, Maya Jasanoff, lo describió como 'un tour de force' «que combina una historia extraordinaria, con ricos temas y la historia reciente de Sudáfrica en un paquete increíblemente bien elaborado». «Es un libro que tiene mucho que masticar, con una atención notable a la estructura y el estilo literario», dijo.

Entre los ganadores de Goncourt están algunos de los grandes nombres de las letras francesas, desde Marcel Proust a Pierre Lemaitre pasando por Aamin Maalouf, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir o Roman Gary. Se entrega cada año desde 1903, y eligen al ganador los diez miembros de la Academia homónima, creada por el escritor Edmond de Goncourt en 1882 para premiar la «mejor obra en prosa del año». La mayor parte de los ganadores guarda su cheque de 10 euros como recuerdo o lo enmarca. El verdadero premio es que su obra se transforma en un gran éxito de ventas con una media de 400.000 ejemplares. Hervé Le Tellier, el ganador del año pasado, ha vendido más de un millón de ejemplares de 'La anomalía', algo nunca visto desde 'El amante', de Marguerite Duras.

Galgut se impuso en a otros cinco finalistas elegidos entre 158 novelas: el esrilanqués Anuk Arudpragasam ('A Passage North'), la británico-somalí Nadifa Mohamed ('The Fortune Men') y los estadounidenses Patricia Lockwood ('No One is Talking About This'), Richard Powers ('Bewilderment') y Maggie Shipstead ('Great Circle').

Instaurado en 1969 y dotado con 50.000 libras (unos 59.000 euros), el Booker premia una novela escrita en inglés y publicada el año anterior en el Reino Unido o Irlanda. Entre sus ganadores están Margaret Atwood, J.M. Coetzee, John Banville, Ian McEwan o Nadine Gordimer. El último premiado fue Douglas Stuart por 'Shuggie bain'.

También se entregó en la misma jornada en París el premio Renaudot, que fue para la escritora belga Amélie Nothomb por 'Premier sang' ('Primera sangre'). Nothomb, que llevaba varios años figurando en la lista de finalistas del Goncourt y dell Renaudot se impuso con un libro sobre la muerte de su padre, ocurrido en los primeros días del confinamiento, en 2020 y que en solo en dos meses ha vendido más de 230.000 ejemplares.

