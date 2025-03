García Márquez resucita con la novela que no quiso dar a la imprenta

Miguel Lorenci Madrid Martes, 5 de marzo 2024, 16:42 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

Gabriel García Márquez, Gabo para casi todos, resucita con 97 años cumplidos y nueva novela. Sus herederos han rescatado 'En agosto nos vemos', narración que su autor dejó inédita y que el grupo Penguin Random House publica en los países de habla hispana el día del cumpleaños del Nobel colombiano. Gonzalo y Rodrigo García Barcha, hijos del laureado narrador, y la agencia literaria Balcells han hecho posible la publicación de la novela póstuma que Gabo no quiso entregar a la imprenta y que habla del deseo femenino. Se adelanta al décimo aniversario del fallecimiento del autor de 'Cien años de soledad', que nos dejó el 17 de abril de 2104.

«Está mejor de lo que él pensaba», aseguran los hijos del escritor, que presentaron la novela este martes -Rodrigo desde los Ángeles- en la sede Central del Instituto Cervantes ante un centenar de medios. Fue el canto cisne literario de García Márquez. La terminó tras diez años de trabajo, pero su memoria ya neblinosa y saboteada por la carcoma del olvido, no permitió al exigente escritor revisarla y pulirla con su rigor habitual.

«No se ha agregado absolutamente nada que no estuviera en los originales de la novela. La novela estaba completa y ya tenía final en vida de Gabo», dijo Gonzalo zanjando las muchas especulaciones sobre posibles nuevas aportaciones de los hijos del escritor o de los editores.

«Este libro no sirve, hay que destruirlo», había dicho Gabo, que no acertó, según su herederos, a ver los valores de su último esfuerzo narrativo. Pero autorizó luego a sus hijos para que dispusieran de su obra como quisieran. Le hicieron caso y, convencidos de que el libro era mejor de lo que él creía, buscaron la complicidad de su agencia literaria.

«Es una exploración de la feminidad, la sexualidad y el deseo, absolutamente cautivadora y moderna», a juicio de Maribel Luque, directora de la Agencia Balcells. «Gabo se consideraba un feminista en la manera en la que conducía su vida» dijo su hijo Gonzalo explicado su relación de su padre con las mujeres, rara vez protagonistas de sus novelas. «Es una nueva puerta de entrada al universo femenino, dijo su su editora Pilar Reyes.

«Gabo fue el mejor editor de sus textos. se peleaba con las palabras en un ejercicio admirable de autoedición. La historia estaba completa» insiste Reyes, que elogia la «feliz» decisión de los herederos y habla de un «maravilloso broche» a la obra de Gabo. La primera edición será de 250.000 ejemplares.

«Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las tres de la tarde», es la frase inicial de la novela que cuenta como cada agosto Ana Magdalena Bach, maestra en la madurez, regresa a la isla donde está enterrada su madre para visitar su tumba con un ramo de gladiolos. Unos viajes que se convertirán en una irresistible invitación a ser una persona distinta durante una noche al año, entregándose al placer y la pasión. Sus editores también presentan la novela como «un canto a la vida, a la resistencia del goce a despecho del paso del tiempo y al deseo femenino».

Escrita en el inconfundible estilo de García Márquez, sus hijos admiten que «tiene baches y pequeñas contradicciones». «En un acto de traición decidimos anteponer el placer de sus lectores a todas las demás consideraciones. Si ellos lo celebran, es posible que Gabo nos perdone. Ellos tienen la última palabra», dicen. «Gabo guardó todo libro terminado. Los libros de los que no estaba satisfecho los destruía. Quiso terminar el libro puliendo más y lo hubiera corregido hasta el final. De no ser así, lo habrá destruido. Es su testamento. No hay más obras porque no hay más libros no terminados» apuntó Gonzalo.

'En agosto nos vemos' figuraba entre los papeles depositados en el Harry Ransom Centre de la Universidad de Texas. Al acercarse los diez años del fallecimiento del Nobel de 1982, la familia concluyó que la novela encierra «muchísimos y muy disfrutables méritos» y « que no hay nada que impida gozar de lo más sobresaliente de la obra de Gabo».

Decidieron que valía la pena rescatarla y abordaron el contraste y la edición de las cinco versiones que existían en los archivos de Gabo, además de una última versión que la fiel secretaria de García Márquez, Mónica Alonso, guardó con la correcciones dictadas por el autor hasta 2008. Cristóbal Pera, editor de 'Vivir para contarla' y 'Memoria de mis putas tristes', fue el encargado de la revisión de 'En agosto nos vemos'. Dice haber trabajado como «un restaurador ante el lienzo de un gran maestro».

Aparece más de cincuenta años después de la publicación de 'Cien años de soledad' en la editorial Sudamericana, hoy el sello emblemático del grupo en Argentina y veinte años después de su novela anterior 'Historia de mis putas tristes'.

La portada es obra del artista español David de las Heras, uno de los más prestigiosos portadistas de la actualidad. Random House la publica la novela en todos los países de lengua española, salvo en México, donde será publicada por la editorial Planeta.